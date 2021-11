Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) live: Die Champions League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Mittwoch um 21 Uhr finden die Partien im Rahmen des fünften und damit vorletzten Spieltags in der Gruppe A der Champions League statt. Hierbei geht unter anderem das Spitzenspiel Manchester City gegen Paris Saint-Germain über die Bühne. Die beiden Kontrahenten holten bislang neun und acht Punkte.

Manchester City erlebte seinen bisher einzigen Punktverlust in der Champions League 2021/22 am 28. September mit einem 0:2 in der französischen Hauptstadt. Zuvor gelang dem von Pep Guardiola trainierten englischen Meister zuhause ein 6:3 gegen RB Leipzig. Danach gab es gegen den FC Brügge einen 5:1-Auswärtssieg und einen 4:1-Heimerfolg. Überdies sind die Citizens in der Premier League nicht aus dem oberen Tabellendrittel wegzudenken.

PSG dominiert zwar die französische Ligue 1, aber die Elf von Mauricio Pochettino ließ in der Gruppe A in vier Auftritten zweimal Zähler liegen. Das 2:0 im ersten direkten Duell gegen die Citizens stellte nach einem 1:1 in Brügge zum Auftakt eine wichtige Reaktion dar. Danach rang der Hauptstadt-Klub RB Leipzig mit 3:2 nieder, ehe am 3. November ein 2:2 bei den in dieser Gruppe sieglosen Sachsen folgte.

Heute steigt im Rahmen der Gruppe A der Champions League die Top-Partie Manchester City gegen Paris Saint-Germain. GOAL liefert Euch alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM sowie zu den Startformationen.

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain): Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) Datum: Mittwoch, 24. November 2021 Uhrzeit: 21 Uhr Ort: Etihad Stadium (Manchester)

Manchester City gegen PSG (Paris Saint-Germain) heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Champions League

DAZN hält seit der Spielzeit 2021/22 die alleinigen Ausstrahlungsrechte für praktisch alle Matches der Champions League. Die gestrige Auswärtspartie von Wolfsburg in Sevilla bildete die Ausnahme am fünften Spieltag. Ab Freitag könnt Ihr diese Begegnung aber ebenso beim Pay-per-View-Anbieter schauen.

In anderen Worten bedeutet das, dass Ihr mithilfe eines Abonnements bei DAZN das Spitzenspiel Man City gegen PSG live verfolgen könnt. Hierbei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Monats- oder um ein Jahresabo handelt. Die Monatskosten sind allerdings bei der erstgenannten Lösung ein wenig höher. Statt 12,49 Euro müsst Ihr 14,99 Euro auf den Tisch legen.

Der Vertragsabschluss ist denkbar zügig erledigt, und dasselbe trifft auf den nächsten erforderlichen Schritt zu. Dafür hängt das Ganze von Eurem Fernsehgerät ab. Für Eigentümer eines Smart-TV-Geräts gilt es, die DAZN-App zu installieren. Als Alternative besteht üblicherweise die Möglichkeit, einen normalen Fernseher mit dem Notebook zu vernetzen. Alles, was Ihr sonst dafür benötigt, sind ein HDMI-Kabel und dafür geeignete Schnittstellen.

Was den internationalen Klubfußball anbelangt, zeigt der Bezahlfernsehdienst neben der Mehrzahl der Partien in der Champions League Matches der französischen Ligue 1, der spanischen LaLiga sowie der italienischen Serie A. Das bedeutet für Euch, dass Ihr ebenso Meisterschaftsspiele von Paris Saint-Germain live mitverfolgen könnt. Dasselbe gilt für die Freitags- und Sonntagsspiele in der Bundesliga sowie für die Women’s Champions League. Dazu kommen Übertragungen von vielen Länderspielen. Überdies findet Ihr im Programm von DAZN die NBA, die NFL und Darts. Schreibt Euch jetzt aber die Infos zur Ausstrahlung von Manchester City vs. PSG bei DAZN auf:

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute in der DAZN Konferenz anschauen

DAZN bietet seinen Kunden die Übertragungen aller Mittwochspartien der Champions League sowohl als Einzelspiele als auch als zwei Konferenzen an. Zunächst seht Ihr ab 18.45 Uhr die wichtigsten Szenen von Inter Mailand vs. Schachtjor Donezk sowie von Besiktas vs. Ajax. Ab 21 Uhr geht es dann mit den Begegnungen FC Brügge vs. RB Leipzig, Sporting Lissabon vs. Borussia Dortmund, Manchester City vs. Paris Saint-Germain und Liverpool vs. FC Porto weiter.

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) heute im LIVE-STREAM sehen

Ihr habt also die Möglichkeit, mithilfe eines HDMI-Kabels und eines Notebooks ein gewöhnliches Fernsehgerät in einen Smart-TV umzufunktionieren. Das liegt an der Tatsache, dass DAZN alle Übertragungen in seinem Programm als LIVE-STREAM zur Verfügung stellt.

Um es anders zu formulieren: Prinzipiell habt Ihr die Möglichkeit, Euch von überall aus die Ausstrahlung des Kräftemessens zwischen Manchester City und PSG anzusehen. Hierfür eignen sich auch Smartphones und Tablets.

Zu Manchester City gegen PSG (Paris Saint-Germain) via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Außerdem bedarf es eines leistungsfähigen Internetzugangs und genügend Zeitkapazitäten. Insbesondere wenn es daran scheitern sollte, hilft Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER weiter, der von der Partie Man City gegen PSG berichtet.

Manchester City gegen PSG (Paris Saint-Germain) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain): Die Aufstellungen zur Champions League

Die Startaufstellungen erscheinen hier etwa eine Stunde vor dem Anpfiff.