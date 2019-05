Manchester Citys Pep Guardiola verrät: Das waren die beiden härtesten Gegner meiner Trainer-Karriere

Pep Guardiola nennt die zwei härtesten Gegner seiner Trainer-Karriere. Einer davon ist gleichzeitig ein ehemaliger Verein des Spaniers.

Pep Guardiola hat vor dem Premier-League-Spiel gegen (21 Uhr im LIVE-TICKER) die beiden härtesten Gegner seiner bisher elf Jahre langen Trainer-Karriere genannt.

"Ich habe schon gegen unglaubliche Teams gespielt", wird Guardiola vom Telegraph zitiert. Es gebe jedoch zwei Mannschaften, "die 'Wow' waren", meint der Spanier.

"Das eine ist Barcelona unter Luis Enrique, mit Neymar, Messi und Suarez in der Spitze", sagte Guardiola. Gegen dieses Barca trat Guardiola als Trainer des FC Bayern im Champions-League-Halbfinale 2015 an. Das Hinspiel verloren die Münchner im Camp Nou mit 0:3. Die Tore erzielten Lionel Messi (77., 80.) und Neymar (90.+4). Das Rückspiel in München ging mit 3:2 an die Bayern.

Enges Titelrennen in der Premier League

Als zweites Team, das "Wow" war, nennt Guardiola den aus der aktuellen Spielzeit. Das unterstreicht den engen Titelkampf in der Premier League. Die Reds spielen eine Rekordsaison. Bei einem noch ausstehenden Spiel (gegen Wolverhampton) steht die Mannschaft von Jürgen Klopp bei 94 Punkten - Vereinsbestmarke.

Dennoch hat die Zügel in der Hand. Gewinnen die Skyblues gegen Leicester, ziehen sie wieder an Liverpool vorbei. Am letzten Spieltag trifft die Guardiola-Truppe auf den Tabellen-17. .

Mit Ausnahme der vergangenen Saison, in der Manchester City 100 Punkte holte, hätten die - Stand jetzt - 94 Zähler von Liverpool in den vergangenen 14 Spielzeiten stets für den Meistertitel gereicht.