Manchester City: Pep Guardiola bei Sieg gegen Chelsea mit Negativrekord

Beim 2:1-Sieg im Premier-League-Spiel gegen den kam lediglich auf einen Ballbesitz von 46,74 Prozent – Negativrekord in der Trainerkarriere von Pep Guardiola.

Insgesamt 381-mal stand der Spanier beim , dem FC Bayern und Manchester City bereits als Cheftrainer an der Seitenlinie. Nie zuvor hatten seine Mannschaften weniger den Ball als am Samstag im Etihad Stadium.

Trotz der verhältnismäßig wenigen Ballaktionen ging City nach 90 Minuten als Sieger vom Feld. Nachdem N'Golo Kante Chelsea zunächst in Führung brachte (21.), drehten Kevin De Bruyne (29.) und Riyad Mahrez (37.) die Partie.

