Olympique Lyon: Sonderlob von City-Star Kevin De Bruyne für Hossem Aouar

Nicht etwa Doppeltorschütze Moussa Dembele oder Schlitzohr Maxwel Cornet hatten es dem Belgier aufseiten des Gegners am Samstag besonders angetan.

Mittelfeldstar Kevin De Bruyne von hat nach dem Ausscheiden aus der Champions League am Samstagabend gegen Olympique Lyon (1:3) ein Sonderlob an OL-Antreiber Houssem Aouar verteilt.

"Ich schaue nicht viel französischen Fußball", gab De Bruyne bei RMC zu, als er nach dem Gegner, der ihn am meisten beeindruckt habe, gefragt wurde. "Aber wenn ich einen auswählen müsste, wäre das Houssem Aouar. Er hat heute ein gutes Spiel gemacht."

Verpflichtet Manchester City Lyon-Star Houssem Aouar?

Womöglich laufen der belgische Nationalspieler und Aouar in der kommenden Saison gemeinsam für die Citizens auf. Aouar gilt seit Monaten als möglicher Neuzugang in Manchester. Auch Juventus Turin und PSG sollen allerdings ein Auge auf das Lyon-Eigengewächs geworfen haben.

Und in französischen Medien war in der vergangenen Woche von einem (abgelehnten) Angebot des die Rede. Die Gunners wollen Aouar angeblich für eine Ablöse plus ihren Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi holen.

Aouar, der in der Saison 2016/17 für die OL-Profis debütierte, absolvierte in dieser Spielzeit bisher 40 Pflichtspiele, in denen ihm neun Tore und zehn Assists gelangen. Sein Vertrag bei Olympique läuft noch bis 2023.