Sein erstes Champions-League-Tor sollte Ake eigentlich Grund zum Feiern geben, doch stattdessen trauert der Niederländer um seinen verstorbenen Vater.

Manchester Citys Nathan Ake hat nur Minuten nach seinem Treffer gegen RB Leipzig am vergangenen Mittwoch seinen Vater verloren.

Das teilte der niederländische Fußball-Nationalspieler am Donnerstag via Instagram mit.

Manchester City: Vater von Ake stirbt wenige Minuten nach Tor gegen RB Leipzig

"Die vergangenen Wochen waren die schwersten meines Lebens, mein Vater war sehr krank, es war keine Behandlung mehr möglich", schrieb der 27-Jährige.

Beim 6:3-Sieg gegen Leipzig traf Ake zur Führung für City, "mein erstes Tor in der Champions League", schrieb er: "Und nur ein paar Minuten später verstarb mein Vater friedlich mit meiner Mutter und meinem Bruder an seiner Seite. Vielleicht sollte es so sein, mich spielen zu sehen, hat ihn immer stolz gemacht. Du wirst immer in meinem Herzen sein, dieses Tor war für Dich."