Manchester City muss für seine Betrügereien hart bestraft werden - sonst könnte der Schuss nach hinten losgehen









Der Schuldspruch der Premier League gegen Manchester City ist spektakulär: Schuldig in allen 115 Anklagepunkten, die alles andere als Bagatelldelikte beschreiben. Die von der Liga eingesetzte unabhängige Kommission hat genügend Beweise gefunden, um dem Klub systematischen Finanzbetrug von 2009 bis 2018 nachzuweisen.

Der von der Herrscherfamilie von Abu Dhabi verwaltete Klub hat dabei laut Ansicht der Richter unter anderem Bilanzen falsch dargestellt, Scheinverträge mit Firmen abgeschlossen, um die Einnahmen "künstlich aufzublähen und seine Kosten zu senken", wie es im Urteil heißt. So konnten die Cityzens jahrelang etwa auf dem Transfermarkt mehr Geld ausgeben als sie es eigentlich laut den Regularien der UEFA und der Premier League hätten tun dürfen. Einen illegalen Vorteil von bis zu einer Milliarde Euro soll Manchester City sich so erschummelt haben.

Fürwahr: Es ist ein Urteil, das in seinem Ausmaß historisch ist und jeden Superlativ verdient. Vor allem finanziell könnte es bisher nie dagewesene Folgen nach sich ziehen; längst wird etwa spekuliert, ob benachteiligte Klubs aus der Premier League nun Schadensersatz von Manchester City fordern könnten wegen entgangener Einnahmen.

Doch nun muss dem Schuldspruch auch ein entsprechendes Strafmaß folgen. Sonst könnte der Schuss auch nach hinten losgehen und alles nur noch schlimmer machen.

Dass es zu einer historischen Strafe gegen den Ex-Klub von Pep Guardiola kommen wird, ist durch die Art und Weise, wie das Urteil formuliert wurde, zwar wahrscheinlicher geworden, jedoch noch längst nicht ausgemacht.

Wurde Manchester City schon mal wegen Finanzvergehen verurteilt?

Manchester City ist schließlich nicht zum ersten Mal verurteilt worden wegen Finanzvergehen. Genau genommen ist Manchester City 2020 bereits wegen der gleichen Vergehen wie jetzt verurteilt worden.

Die UEFA hatte die Skyblues damals wegen schwerwiegender Verstöße gegen das Financial Fairplay für zwei Jahre aus allen europäischen Klub-Wettbewerben ausgeschlossen und mit einer Strafe von 30 Millionen Euro belegt. Zwar wurde das Urteil anschließend vom internationalen Strafgerichtshof CAS kassiert, aber keineswegs, weil das Gericht die Unschuld Citys festgestellt hatte. Vielmehr profitierte City vom Regelwerk und der eher laschen Ermittlungslust der UEFA.

Das Regelwerk zum Financial Fairplay regelt zwar sehr klar, was erlaubt ist und was nicht, setzt den Kontrolleuren aber eine recht kurze Frist, um etwaige Vergehen zu entdecken: Nach fünf Jahren verjähren für die UEFA finanzielle Vergehen. Die gegen Manchester City damals erhobenen Vorwürfe bezogen sich vor allem auf die Jahre von 2009 bis 2013, waren 2020 also verjährt.

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Zudem hatte die UEFA sich vor allem auf Dokumente bezogen, die der Whistleblower Joao Pinto im Rahmen von Football Leaks unter anderem dem Spiegel zur Verfügung gestellt hatte. Offenbar hatte der Kontinentalverband sich wenig Mühe gegeben, weitere Beweise aus der jüngeren Vergangenheit zu finden und den unangenehmen Fall zudem schnell abschließen wollen. Manchester City kam schließlich mit einer Strafe von zehn Millionen Euro wegen fehlender Kooperation mit den Behörden davon.

Ohne eine harte Strafe ist auch das historischste Urteil nichts wert

Mangelnde Gründlichkeit kann man der Premier League nicht vorwerfen: Drei Jahre lang ermittelte die Kommission, ehe nun das Urteil fiel. Und da die Liga wegen Verstößen gegen die Profit and Sustainability Rules (PSR) keine Verjährungsfrist kennt, konnten auch die - stichhaltigsten und öffentlich zugänglichen - Beweise aus den Anfangsjahren der Übernahme des Klubs durch die Herrscherfamilie Abu Dhabis verwendet werden.

Dass ausgerechnet die Premier League, die kommerziellste und kapitalistischste Liga der Welt, nun nachholt, was die UEFA 2020 vermasselte, ist sehr bemerkenswert.

Doch das Urteil darf wie gesagt nur der erste Schritt sein. Hand aufs Herz: Wer hatte gestern noch auf dem Schirm, dass Manchester City 2020 wegen der gleichen Vergehen bereits verurteilt wurde? Den Zwangsabstieg von Juventus aus der Serie A 2006 wegen der systematischen Beeinflussung von Schiedsrichtern (“Calciopoli”) haben heute viele noch auf dem Schirm; den Ausschluss aus der Conference League in der Saison 2023/2024 wegen Bilanzmauscheleien (“Plusvalenza”) dürften jetzt schon viele vergessen haben.

Ohne eine historische Strafe ist auch das härteste Urteil nichts wert.

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Nicht, weil dann alles besser würde. Das zu denken, wäre töricht. Betrügereien gehören zum Profifußball dazu, seit er erfunden wurde. Und bis jetzt haben die Beteiligten immer eine neue Möglichkeit zum Tricksen gefunden, sobald ein Loch geschlossen war. Doch wenn Manchester City für diese massiven Vergehen und nach diesem Urteil jetzt nicht auch hart bestraft werden werden würde, dann könnte man jegliche Regeln wie das Financial Fairplay auch endgültig begraben.

Wenn wirklich irgendwas auch nur ein bisschen besser werden soll in dieser Beziehung, dann muss City empfindlich bestraft werden.

Was droht Manchester City jetzt wirklich?

Möglich ist von drastischen Punktabzügen für mehrere Jahre und zwei- bis dreistelligen Millionenstrafen bis hin zum Zwangsabstieg, der Aberkennung aller in dem Zeitraum gewonnener Titel und umfassender Schadensersatzzahlungen an die Konkurrenz, wirklich alles.

Wirklich vorstellbar ist das ehrlich gesagt jedoch leider nicht. So wünschenswert und wichtig es wäre, dass die Premier League ein Exempel statuieren und das härtestmögliche Strafmaß verhängen würde gegen Manchester City, so sehr würde sie sich so auch selbst schaden. Klubs wie der FC Chelsea, Aston Villa oder Nottingham Forest reizen die Grenzen der PSR aggressiv aus. Das ist per se nicht verboten, doch die Liga müsste fortan bei jedem Hauch von kreativer Buchhaltung sehr genau hinschauen, wenn sie es ernst meint.

Dazu dürfen die finanziellen Möglichkeiten ManCitys nicht unterschätzt werden: Ein endloser juristischer Kampf gegen die praktisch unendlichen und staatlich gestützten Ressourcen des Klubs birgt ein extremes finanzielles und politisches Risiko. Für die Liga und letztlich auch für alle Klubs der Liga. Ein hartes Urteil könnte zudem, wie schon erwähnt, eine unkalkulierbare Flut von Schadensersatzklagen anderer Klubs auslösen, die sich um Titel oder Einnahmen aus der Champions League und anderer Wettbewerbe betrogen fühlen. Dass die Liga am Ende einen pragmatischen Deal mit Manchester City eingeht, um sich nicht in einem juristischen Labyrinth zu verlieren, ist zu befürchten.

Doch es würde das Gegenteil dessen bewirken, was das Urteil eigentlich schaffen sollte.

