In der Premier League steigen die Spiele der 27. Runde. Dabei bekommt es Manchester City am Sonntag (3. März) mit Manchester United zu tun. Der Anstoß des Manchester-Derbys erfolgt um 16.30 Uhr.

Zudem dient das Etihad Stadium als Kulisse der Partie zwischen den Citizens und den Red Devils. Manchester City und Manchester United halten bei 59 und 44 Punkten.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Manchester City vs. Manchester United im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Manchester City vs. Manchester United heute live schauen, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Manchester City – Manchester United Wettbewerb Premier League, 27. Spieltag Datum Sonntag, 3. März 2024 Uhrzeit 16.30 Uhr Ort Etihad Stadium (Manchester)

Manchester City vs. Manchester United heute im TV und LIVE STREAM schauen: Wer zeigt / überträgt die Premier League?

Manchester City vs. Manchester United im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

News zu Manchester City

Manchester City gewann in der 26. Runde am Samstag vor einer Woche mit 1:0 in Bournemouth.

Damit feierte die Mannschaft von Pep Guardiola den neunten Sieg binnen elf ungeschlagenen Premier-League-Auftritten.

Der zweite Punktverlust, ein 1:1 beim FC Chelsea, geschah zwischen einem 2:0 gegen Everton und einem 1:0 gegen den FC Brentford.

Manchester-United-News

Für Manchester United kommt das Derby acht Tage nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Fulham.

Hierbei riss eine Serie der Elf von Erik ten Hag mit vier gewonnenen EPL-Partien.

Die Red Devils hatten zuerst bei den Wolverhampton Wanderers (4:3) und gegen West Ham United (3:0) gewonnen. Danach hatten sie 2:1-Auswärtserfolge gegen Aston Villa sowie gegen Luton Town gefeiert.

Manchester City gegen Manchester United live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 191 Siege Manchester City 60 Siege Manchester United 78 Unentschieden 53 Letztes Duell Manchester United vs. Manchester City 0:3 (Premier League, 29. Oktober 2023)

Manchester City vs. Manchester United heute live anschauen: Nützliche Links zum Derby