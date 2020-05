Manchester City: Lommel SK wird neuer Partnerklub

Das Fußball-Konsortium um hat einen neunten Klub erworben. Der belgische Zweitligist Lommel SK gehört ab sofort zur Familie der City Football Group (CFG), die mehrheitlich von einer Firmen-Kooperation aus Abu Dhabi gehalten wird.

Die CFG beglich in einem ersten Schritt Lommels Schulden, die bei rund zwei Millionen Euro gelegen haben sollen.

