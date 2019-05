Manchester City vs. Leicester City: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER - alles zur Übertragung der Premier League

In der Premier League ist Manchester City gegen Leicester City gefordert. Goal sagt Euch, wie Ihr die Partie im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Am 37. und damit vorletzten Spieltag der Premier League empfängt vor heimischem Publikum . Anstoß der Partie ist am Montag, den 6. Mai, um 21 Uhr ​im Etihad Stadium.

Die Hausherren dürfen sich im Titelrennen der Premier League keinen Ausrutscher erlauben. Der FC Liverpool lauert nur einen Punkt hinter dem Tabellenführer und wartet nur darauf, dass die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola strauchelt.

Doch während Manchester City die letzten zwölf Spiele allesamt gewonnen hat, sind auch die Gäste nicht zu unterschätzen.

Erst am letzten Wochenende gewannen die Foxes mit 3:0 beim FC Arsenal. In der Hinrunde hatte man die Skyblues zudem bereits mit 2:1 besiegt. In der Tabelle steht Leicester City dadurch mit 51 Punkten auf dem achten Platz.

In diesem Artikel sagen wir Euch, wie Ihr Manchester City gegen Leicester City im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Zudem informieren wir Euch über die Aufstellungen beider Teams sowie mögliche LIVE-TICKER.

Manchester City gegen Leicester City: Das Duell in der Übersicht

Duell Manchester City vs. Leicester City Datum Montag, 6. Mai 2019, 21 Uhr Ort Etihad Stadium, Manchester ( ) Zuschauer 53.000 Plätze

Manchester City gegen Leicester City im TV anschauen - geht das?

Weder die öffentlich-rechtlichen noch die privaten Sender haben sich die Rechte an der englischen Premier League gesichert, daher wird auch Manchester City gegen Leicester City nicht im Free-TV übertragen.

Die einzige Möglichkeit, um dennoch live dabei zu sein, ist DAZN. Nur der Streamingdienst wird das Duell in der Premier League in voller Länge im LIVE-STREAM zeigen.

Doch obwohl Manchester City gegen Leicester City nicht im TV übertragen, könnt Ihr die Begegnung trotzdem auf Eurem TV verfolgen. Mit der DAZN-App, die Ihr auf alle gängigen Smart-TVs laden könnt, bringt Ihr den LIVE-STREAM mit wenigen Handgriffen auf Euren Fernseher.

Zudem könnt Ihr auch auf fast allen mobilen Geräten auf die Übertragung zugreifen. Dafür nur die kostenlose DAZN-App, die (zum Beispiel im Google Play-Store) zum Download zur Verfügung steht, herunterladen und Ihr seid live dabei, wenn in Manchester der Ball rollt.

Manchester City gegen Leicester City heute im LIVE-STREAM sehen

Wie bereits erwähnt, wird das Duell zwischen Manchester City und Leicester City nur bei DAZN zu sehen sein. Der Streamingdienst zeigt die kompletten 90 Minuten der Premier-League-Partie im LIVE-STREAM.

Die Übertragung beginnt bereits einige Minuten vor dem Anstoß, der um 21 Uhr erfolgen wird. Zunächst liefert Euch Moderator Tobi Wahnschaffe die wichtigsten Informationen zur Begegnung.

Danach übernimmt Kommentator Uli Hebel und begleitet Euch durch den Abend. Er wird von Experte Martin Volz unterstützt.

Um jedoch auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr DAZN-Abonnent sein. Für 9,99 Euro liefert Euch der Streamingdienst neben den Spielen der Premier League auch die Duelle von LaLiga, der Serie A und der Ligue 1.

Manchester City vs. Leicester City im LIVE-STREAM auf DAZN schauen

Seit dieser Saison gehören zudem auch die Begegnungen der Champions League und Europa League sowie die Bundesliga-Highlights zum festen DAZN-Programm.

Doch auch wenn Ihr Euch darüber hinaus noch für andere Sportarten interessiert, seid Ihr bei DAZN trotzdem an der richtigen Adresse.

Auch die amerikanischen Ligen NFL, NBA und NHL sowie zahlreiche Box-, Darts- und UFC-Events haben bei DAZN eine Heimat gefunden.

Aber das Beste daran? Der erste Monat ist für Euch kostenlos, sodass Ihr das gesamte DAZN-Angebot zunächst vier Wochen testen könnt.

Hier gibt es das gesamte Streaming-Angebot von DAZN in der Übersicht.

Manchester City gegen Leicester City im LIVE-TICKER verfolgen

Alle, die am Montag keinen LIVE-STREAM von DAZN zur Hand haben, haben zwei Möglichkeiten, um sich ein Bild von den Geschehnissen in Manchester zu machen.

Entweder Ihr schaut die Highlights oder sogar die komplette Partie nochmals re-live bei DAZN - oder Ihr verfolgt das Premier-League-Duell bei Goal im kostenlosen LIVE-TICKER.

Bereits 40 Minuten vor dem Beginn der Partie liefern wir Euch alles Wissenswerte zur Partie. Anschließend halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen auf dem neuesten Stand, sodass Ihr keine Minute des Premier-League-Duells verpasst.

Manchester City vs. Leicester City: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Teams rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben werden, liefern wir sie Euch an dieser Stelle.