Manchester City: Kehrt Linksverteidiger Angelino von PSV Eindhoven zurück?

Nachdem er Manchester City erst im vergangenen Jahr zur PSV Eindhoven verlassen hatte, könnte der Spanier Angelino jetzt vor einer Rückkehr stehen.

möchte angeblich Linksverteidiger Angelino von der zurückholen. Dabei müsste PSV auf Millionen verzichten.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Erst im vergangenen Jahr wechselte Angelino für 5,5 Millionen Euro von den Citizens nach Eindhoven. Dabei sicherte sich City wohl eine Rückkaufoption in Höhe von zwölf Millionen Euro, die man laut Berichten der Voz de Galicia und des Telegraaf in Kürze ziehen könnte.

Manchester City: PSV müsste bei Angelino-Rückkehr auf zweistelligen Millionenbetrag verzichten

Neben Manchester City sollen sich auch Napoli, , , der und der mit dem Spanier beschäftigt haben. PSG soll offenbar sogar bereit sein, 25 Millionen Euro für Angelino auf den Tisch zu legen. Dafür müsste Manchester City jedoch auf seine Rückkaufoption verzichten, weshalb PSV bis zu 13 Millionen Euro entgehen könnten.

Beim englischen Meister könnte Angelino für Entlastung in der Verteidigung sorgen. Linksverteidiger Benjamin Mendy wurde dort zuletzt immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen, sodass die Mittelfeldspieler Fabian Delph und Oleksandr Zinchenko für den Franzosen einspringen mussten.

Bereits 2013 wechselte Angelino aus der Jugend von Deportivo La Coruna zu Manchester City, bestritt dort bis 2018 aber lediglich drei Profispiele. In seiner Zeit bei den Skyblues wurde er an New York City, den FC , RCD Mallorca, und NAC Breda ausgeliehen, ehe er im vergangenen Jahr zu PSV wechselte. Für die Niederländer bestritt er alle 34 Spiele in der und legte dabei zehn Tore auf.