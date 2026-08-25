Manchester City kassiert fast 100 Millionen Euro! Mega-Transfer von Reservist zu Tottenham Hotspur ist perfekt

Der sich zuletzt bereits abzeichnende Wechsel von Offensivspieler Savinho zu Tottenham Hotspur ist offiziell.

Am Dienstagvormittag vermeldeten sowohl Manchester City als auch die Spurs den Transfer des Offensivspielers. Die Ablöse für den bei City auf das Abstellgleis geratenen Savinho hat es dabei in sich: Laut Sky überweist Tottenham zunächst etwa 87,5 Millionen Euro nach Manchester, mögliche Bonuszahlungen belaufen sich demnach auf rund elf Millionen Euro. So könnte City für Savinho insgesamt um die 98,5 Millionen Euro Ablöse kassieren.

Bei den Spurs hat der Brasilianer einen Fünfjahresvertrag bis 2031 mit der Option auf ein weiteres Jahr unterschrieben. Für City ist Savinho der neue Rekordverkauf und löst Julian Alvarez ab, der 2024 für 75 Millionen Euro Ablöse zu Atletico Madrid gewechselt war. In Tottenhams Vereinsgeschichte ist Savinho derweil der drittteuerste Neuzugang, die gesamte Top-3 stammt aus diesem Sommer: Für Mateus Fernandes zahlte der Beinahe-Absteiger aus der Vorsaison 99 Millionen Euro an West Ham United, für Rekordhalter Sandro Tonali flossen 108 Millionen Euro an Newcastle United. Insgesamt haben die Londoner im noch bis Anfang September geöffneten laufenden Transferfenster nun schon mehr als 350 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben, weitere namhafte Akteure wie Andrew Robertson oder Marcos Senesi kamen ablösefrei.

"Es hat eine Weile gedauert, aber ich bin glücklich, jetzt hier zu sein", sagte Savinho zu seinem Wechsel. Schon im vergangenen Sommer hatte Tottenham um ihn gebuhlt, allerdings waren City die damals gebotenen 70 Millionen Euro Ablöse zu wenig und der Transfer scheiterte. Anfang Oktober 2025 hatte Savinho seinen Vertrag bei City dann überraschend um zwei weitere Jahre bis 2031 verlängert.

Savinho über Tottenham-Coach Roberto De Zerbi: "Einer der besten Trainer der Welt"

Seinerzeit kam Savinho, 2024 für 25 Millionen Euro Ablöse von ESTAC Troyes aus Frankreich verpflichtet, nach Verletzungsproblemen gerade wieder in Schwung, musste sich unter Ex-Trainer Pep Guardiola letztlich aber für den Großteil der vergangenen Saison mit der Joker-Rolle begnügen. Guardiolas Nachfolger Enzo Maresca plante nun nicht mehr zwingend mit Savinho, der während seiner zwei Jahre in Manchester insgesamt 84-mal für City auflief (sieben Tore, 16 Assists).

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Beim verspäteten Wechsel zu Tottenham spielte Spurs-Trainer Roberto De Zerbi, der Ende März übernommen hatte, laut Savinho eine wichtige Rolle. "Das ist eine wundervolle Gelegenheit bei einem tollen Verein mit einem der besten Trainer der Welt", betonte der 22-Jährige, der am liebsten über eine der beiden Außenbahnen kommt. "Sobald ich mit dem Trainer gesprochen hatte, wusste ich, dass ich hier her kommen muss. Er will mir dabei helfen, das höchstmögliche Level zu erreichen, und ich glaube, dass wir das zusammen schaffen können."

Xavi Simons freut sich auf Savinho: "Ich weiß, dass die Fans dich lieben werden"

Mit Xavi Simons, 2025 von RB Leipzig zu Tottenham gewechselt, kann ein guter Bekannter Savinho den Start in London erleichtern. Die Beiden kennen sich seit der Saison 2022/23, in der sie gemeinsam bei der PSV Eindhoven spielten - und so war es der mit einem Kreuzbandriss allerdings noch lange ausfallende Simons, der auf den Social-Media-Kanälen der Spurs Savinhos Verpflichtung verkünden durfte.

"Natürlich muss ich das machen. Eigentlich habe ich darauf bestanden", sagte der Niederländer. "Willkommen bei den Spurs, Bro. Ich bin sehr froh, dass du jetzt hier bist. Du wirst es lieben. Die Fans waren so gut zu mir, seit ich hierher gekommen bin. Und ich weiß, dass sie auch dich lieben werden, sobald sie dich spielen sehen. Ich arbeite jeden Tag hart daran, zurückzukommen. Und kann es kaum erwarten, bald dann gemeinsam mit dir auf dem Platz zu stehen."

Mit Omar Marmoush wird Savinho aller Voraussicht nach im neuen Umfeld ein weiteres vertrautes Gesicht an seiner Seite haben. Denn auch der Ägypter steht wohl kurz davor, Manchester City in Richtung Tottenham zu verlassen, soll zunächst aber nur ausgeliehen werden. Laut Fabrizio Romano würde kommendes Jahr dann eine Kaufoption greifen, die bei Erfüllung gewisser Bedingungen zu einer Kaufpflicht werden könnte. Für diesen Fall müssten die Spurs 58,5 Millionen Euro Ablöse für Marmoush an City überweisen.