So siehst du Manchester City Women gegen West Ham United Women mit einem VPN

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. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besuche die Website oder öffne die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

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Spielvorschau

England 1 - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 07:45 Joie Stadium

Manchester City Women empfängt West Ham United Women im Joie Stadium in Manchester zu einer Partie der Women's Super League. Das Team von Andree Jeglertz will an seine zuletzt solide Form in den nationalen Wettbewerben anknüpfen. Zu Gast ist eine Mannschaft von West Ham, der es noch an Konstanz fehlt.

City geht in ordentlicher Form in die Partie. Drei Siege in den letzten fünf Spielen wettbewerbsübergreifend, darunter ein 4:2 gegen Arsenal Women und ein 3:2 gegen Brighton, zeigen, dass die Mannschaft viele Tore erzielen kann. Der jüngste Auftritt endete in der Women's Champions League mit einem 1:1 gegen PSG. Damit blieb City im europäischen Wettbewerb auf Kurs, verpasste aber den benötigten Sieg.

Als Tabellenzweiter der WSL befindet sich City in einer guten Position im Titelrennen und dürfte erwarten, gegen West Ham das Spiel zu bestimmen. Den Gästen fehlte zuletzt der Schwung. Ein Heimsieg würde Citys Position in der Spitzengruppe festigen.

West Ham reist nach Manchester, nachdem das Team sein letztes WSL-Spiel gegen Liverpool FC Women mit 4:1 gewonnen hat. Nach einer schwierigen Phase kam dieser Erfolg zur rechten Zeit. Die Mannschaft von Rita Guarino hatte in den Wochen zuvor gegen Brighton verloren und war im WSL Cup gegen London City Lionesses ausgeschieden. Der Sieg dürfte die Stimmung im Team gehoben haben.

Die Gäste stehen in der WSL auf Platz zehn. Auch wenn der Abstand zu City beträchtlich ist, hat West Ham gezeigt, dass die Mannschaft unter Druck Leistung bringen kann. Das 4:1 gegen Liverpool ist Beleg genug dafür, dass von ihr Gefahr ausgeht.

Informationen zur Übertragung dieser Partie sind derzeit nicht verfügbar. Schau kurz vor dem Anpfiff noch einmal vorbei, um zu erfahren, wo du das Spiel live sehen kannst.

Personalien & Kader