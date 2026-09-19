Manchester City gegen Sunderland: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City und Sunderland A.F.C. stoßen am 20. September 2026 um 13:00 Uhr GMT an (9:00 Uhr EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST).

Manchester City empfängt die wiedererstarkten Black Cats

Manchester City kehrt ins Etihad Stadium zurück und trifft am 5. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 auf Sunderland A.F.C. Nach einem hart erkämpften Derbysieg am Wochenende und Pokalverpflichtungen unter der Woche will City den Heimvorteil nutzen, um in der Spitzengruppe der Tabelle zu bleiben. Für Sunderland ist die Reise nach Manchester nach zwei schweren Spielen in Folge ein großer Test für die Defensivstruktur gegen eine explosive Offensive.

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Haaland-Tor entscheidet Derby-Drama gegen zehn Mann

Manchester City geht mit breiter Brust in den Sonntag, nachdem das Team am 4. Spieltag (13. September) einen 1:0-Auswärtssieg im Derby gegen Manchester United im Old Trafford erkämpft hat. Obwohl Phil Foden bereits in der 23. Minute nach einer direkten Roten Karte vom Platz musste, zeigte City enorme taktische Disziplin, bevor Erling Haaland in der 59. Minute den Bann brach. Auf das Ergebnis folgten ein 2:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen den FC Porto und ein 1:0-Heimsieg gegen Coventry City, womit City den starken frühen Schwung beibehält.

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Die harten Lektionen der Black Cats gegen die Giganten der höchsten Spielklasse

Sunderland reist ins Etihad Stadium und will nach der 0:2-Heimniederlage gegen Arsenal am 4. Spieltag (12. September) zurückschlagen. Die Mannschaft von Régis Le Bris hielt in einer torlosen ersten Halbzeit gut dagegen, kassierte dann aber in der 57. Minute einen Treffer von Bruno Guimarães, bevor ein später Elfmeter von Bukayo Saka das Ergebnis besiegelte. Die Black Cats wollen aus der defensiven Widerstandsfähigkeit schöpfen, die ihnen zuvor im Monat ein 1:1 auswärts bei Brentford und einen 1:0-Sieg im EFL Cup gegen Hull City eingebracht hatte.

Kann Sunderlands Mittelfeldblock Citys Maschine stoppen?

Historisch gesehen hat Manchester City zu Hause den Ballbesitz kontrolliert und sich dabei auf kreative Taktgeber wie Rayan Cherki und Antoine Semenyo verlassen, um Erling Haaland zu bedienen. Sunderland wird auf seine Mittelfeldblock-Struktur bauen, angeführt von Granit Xhaka, Kevin Danso und Daniel Ballard, um Citys zentrale Passwege zu stören, und gleichzeitig versuchen, Brian Brobbey über schnelle Konter in Szene zu setzen. Da wichtige frühe Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Sonntag intensive Action vom Anpfiff an.

Mögliche Startaufstellungen

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Semenyo; Haaland

Sunderland: Roefs; Mukiele, Danso, Ballard, Methalie; Xhaka, Sadiki; Meunier, Le Fee, Angulo; Brobbey

Teamnews & Kader

Manchester City muss auf Phil Foden verzichten, der nach seiner Roten Karte im Manchester-Derby gesperrt fehlt. Jeremy Doku steht wegen einer Verletzung ebenfalls nicht zur Verfügung, wodurch Maresca vor dem Spiel nur begrenzte Optionen auf den Außenbahnen hat. Weitere Teamnews werden näher am Anpfiff ergänzt.

Sunderland reist ohne Reinildo nach Manchester, der für dieses Spiel gesperrt ist. Habib Diarra und Romaine Mundle fallen beide verletzt aus, was die Optionen von Le Bris in Angriff und Mittelfeld weiter einschränkt.

Form

Manchester City reist in herausragender Form an und hat seine letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen. Zu dieser Serie gehören der 1:0-Derbysieg bei Manchester United am vergangenen Wochenende und ein 2:0 gegen den FC Porto in der Champions League. In diesen fünf Spielen hat City acht Tore erzielt und vier kassiert, wobei der überzeugendste Auftritt beim 4:1 bei Crystal Palace gelang. Fünf Siege in Folge unterstreichen die Konstanz, die Maresca früh in dieser Saison aufgebaut hat.

Sunderlands jüngste Form ist wechselhafter, mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Arsenal, zudem verlor das Team zuvor in dieser Serie mit 1:2 gegen Ipswich Town. Positive Ergebnisse gegen Hull City im Carabao Cup und gegen Fulham in der Liga zeigen, dass Sunderland punkten kann, doch zwei Niederlagen in Folge in den letzten beiden Pflicht-Auswärtsspielen werden Le Bris Sorgen bereiten.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Januar 2026 mit einem torlosen Unentschieden im Stadion von Sunderland, nachdem Manchester City Sunderland im Dezember 2025 zu Hause mit 3:0 besiegt hatte. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen hat Manchester City dreimal gewonnen, bei einem Unentschieden und einer Niederlage, und dabei acht Tore erzielt sowie eines kassiert.