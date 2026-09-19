Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoSunderland
Ansehen auf Sky WOW
Unterstützt von

Manchester City gegen Sunderland, Vorschau auf die Premier League: Alles, was ihr wissen müsst

Manchester City - Sunderland
Premier League
Manchester City
Sunderland

Umfassende Spielvorschau auf Manchester City gegen Sunderland A.F.C. in der Premier League. Wir analysieren die Ergebnisse des 4. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Sonntagnachmittag im Etihad Stadium.

Manchester City gegen Sunderland: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 5
Etihad Stadium

Manchester City und Sunderland A.F.C. stoßen am 20. September 2026 um 13:00 Uhr GMT an (9:00 Uhr EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST).

Manchester City empfängt die wiedererstarkten Black Cats

Manchester City kehrt ins Etihad Stadium zurück und trifft am 5. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 auf Sunderland A.F.C. Nach einem hart erkämpften Derbysieg am Wochenende und Pokalverpflichtungen unter der Woche will City den Heimvorteil nutzen, um in der Spitzengruppe der Tabelle zu bleiben. Für Sunderland ist die Reise nach Manchester nach zwei schweren Spielen in Folge ein großer Test für die Defensivstruktur gegen eine explosive Offensive.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Haaland-Tor entscheidet Derby-Drama gegen zehn Mann

Manchester City geht mit breiter Brust in den Sonntag, nachdem das Team am 4. Spieltag (13. September) einen 1:0-Auswärtssieg im Derby gegen Manchester United im Old Trafford erkämpft hat. Obwohl Phil Foden bereits in der 23. Minute nach einer direkten Roten Karte vom Platz musste, zeigte City enorme taktische Disziplin, bevor Erling Haaland in der 59. Minute den Bann brach. Auf das Ergebnis folgten ein 2:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen den FC Porto und ein 1:0-Heimsieg gegen Coventry City, womit City den starken frühen Schwung beibehält.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Die harten Lektionen der Black Cats gegen die Giganten der höchsten Spielklasse

Sunderland reist ins Etihad Stadium und will nach der 0:2-Heimniederlage gegen Arsenal am 4. Spieltag (12. September) zurückschlagen. Die Mannschaft von Régis Le Bris hielt in einer torlosen ersten Halbzeit gut dagegen, kassierte dann aber in der 57. Minute einen Treffer von Bruno Guimarães, bevor ein später Elfmeter von Bukayo Saka das Ergebnis besiegelte. Die Black Cats wollen aus der defensiven Widerstandsfähigkeit schöpfen, die ihnen zuvor im Monat ein 1:1 auswärts bei Brentford und einen 1:0-Sieg im EFL Cup gegen Hull City eingebracht hatte.

Kann Sunderlands Mittelfeldblock Citys Maschine stoppen?

Historisch gesehen hat Manchester City zu Hause den Ballbesitz kontrolliert und sich dabei auf kreative Taktgeber wie Rayan Cherki und Antoine Semenyo verlassen, um Erling Haaland zu bedienen. Sunderland wird auf seine Mittelfeldblock-Struktur bauen, angeführt von Granit Xhaka, Kevin Danso und Daniel Ballard, um Citys zentrale Passwege zu stören, und gleichzeitig versuchen, Brian Brobbey über schnelle Konter in Szene zu setzen. Da wichtige frühe Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Sonntag intensive Action vom Anpfiff an.

Mögliche Startaufstellungen

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Semenyo; Haaland

Sunderland: Roefs; Mukiele, Danso, Ballard, Methalie; Xhaka, Sadiki; Meunier, Le Fee, Angulo; Brobbey

Teamnews & Kader

Manchester City vs Sunderland Voraussichtliche Aufstellungen

4-1-4-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aufstellung
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaM. GuehiM. GuehiM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasR. CherkiR. CherkiA. SemenyoA. SemenyoI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. HaalandR. RoefsR. RoefsN. MukieleN. MukieleD. BallardD. BallardT. HumeT. HumeK. DansoK. DansoN. AnguloN. AnguloT. MeunierT. MeunierN. SadikiN. SadikiG. XhakaG. XhakaE. Le FeeE. Le FeeB. BrobbeyB. Brobbey
Sunderland crest
Sunderland
SUN
4-1-4-1
Manchester City

Startelf

Sunderland

Trainer

  • E. Maresca
  • R. Le Bris

Manchester City muss auf Phil Foden verzichten, der nach seiner Roten Karte im Manchester-Derby gesperrt fehlt. Jeremy Doku steht wegen einer Verletzung ebenfalls nicht zur Verfügung, wodurch Maresca vor dem Spiel nur begrenzte Optionen auf den Außenbahnen hat. Weitere Teamnews werden näher am Anpfiff ergänzt.

Sunderland reist ohne Reinildo nach Manchester, der für dieses Spiel gesperrt ist. Habib Diarra und Romaine Mundle fallen beide verletzt aus, was die Optionen von Le Bris in Angriff und Mittelfeld weiter einschränkt.

Form

MCI

MCI - Form

CRY
S1-4
COV
S1-0
POR
S0-2
MUN
S0-1
NOR
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
13/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
SUN

SUN - Form

FUL
S1-0
BRE
U1-1
HUL
S1-0
ARS
N0-2
AZ
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Manchester City reist in herausragender Form an und hat seine letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen. Zu dieser Serie gehören der 1:0-Derbysieg bei Manchester United am vergangenen Wochenende und ein 2:0 gegen den FC Porto in der Champions League. In diesen fünf Spielen hat City acht Tore erzielt und vier kassiert, wobei der überzeugendste Auftritt beim 4:1 bei Crystal Palace gelang. Fünf Siege in Folge unterstreichen die Konstanz, die Maresca früh in dieser Saison aufgebaut hat.

Sunderlands jüngste Form ist wechselhafter, mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Arsenal, zudem verlor das Team zuvor in dieser Serie mit 1:2 gegen Ipswich Town. Positive Ergebnisse gegen Hull City im Carabao Cup und gegen Fulham in der Liga zeigen, dass Sunderland punkten kann, doch zwei Niederlagen in Folge in den letzten beiden Pflicht-Auswärtsspielen werden Le Bris Sorgen bereiten.

Direkter Vergleich

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenSunderland
4
1
0
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
8Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Januar 2026 mit einem torlosen Unentschieden im Stadion von Sunderland, nachdem Manchester City Sunderland im Dezember 2025 zu Hause mit 3:0 besiegt hatte. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen hat Manchester City dreimal gewonnen, bei einem Unentschieden und einer Niederlage, und dabei acht Tore erzielt sowie eines kassiert.

Tabelle

#
PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
440081+712
S
S
S
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
S
S
S
S
3
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
4
LeedsLeedsLEE
422073+48
S
U
U
S
5
HullHullHUL
422052+38
U
U
S
S
6
BrightonBrightonBHA
4211135+87
S
U
N
S
7
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
U
S
U
U
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
U
U
U
S
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
S
N
N
S
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
S
U
U
N
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
N
U
S
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
N
U
S
N
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
N
U
S
N
15
Aston VillaAston VillaAVL
511327-54
U
N
U
N
N
16
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
N
S
N
N
18
TottenhamTottenhamTOT
502306-62
U
U
U
N
N
19
FulhamFulhamFUL
401347-31
U
N
N
N
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen