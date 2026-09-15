Manchester City vs. Sunderland: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City und Sunderland A.F.C. treffen am 20. September 2026 um 13:00 Uhr GMT aufeinander (9:00 Uhr EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST).

Cityzens empfangen die wiedererstarkten Black Cats

Manchester City kehrt ins Etihad Stadium zurück und trifft am 5. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 auf Sunderland A.F.C. Nach einem hart erkämpften Derbysieg am Wochenende und dem Pokalspiel unter der Woche will City den Heimvorteil nutzen, um in der Spitzengruppe der Tabelle zu bleiben. Für Sunderland ist die Reise nach Manchester nach zwei schwierigen Partien in Folge ein großer Test für die Defensivstruktur gegen eine explosive Offensive.

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Haaland-Tor entscheidet Derby-Drama in Unterzahl

Manchester City geht mit breiter Brust in den Sonntag, nachdem es sich am 4. Spieltag (13. September) einen 1:0-Auswärtssieg im Derby gegen Manchester United im Old Trafford erkämpft hat. Obwohl Phil Foden in der 23. Minute nach einer direkten Roten Karte vom Platz gestellt wurde, zeigte City enorme taktische Disziplin, bevor Erling Haaland in der 59. Minute den Bann brach. Das Ergebnis folgt auf einen 2:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen den FC Porto und einen 1:0-Heimsieg gegen Coventry City, womit City den starken Schwung des Saisonstarts aufrechterhält.

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Die harten Lektionen der Black Cats gegen Giganten der höchsten Spielklasse

Sunderland reist ins Etihad Stadium und will nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Arsenal am 4. Spieltag (12. September) zurückschlagen. Das Team von Régis Le Bris hielt in einer torlosen ersten Halbzeit stark dagegen, kassierte dann aber in der 57. Minute einen Treffer von Bruno Guimarães, bevor ein später Elfmeter von Bukayo Saka das Ergebnis besiegelte. Die Black Cats wollen auf die defensive Widerstandsfähigkeit bauen, die ihnen zuvor im Monat ein 1:1 auswärts bei Brentford und einen 1:0-Sieg im EFL Cup gegen Hull City eingebracht hatte.

Kann Sunderlands Mittelfeldblock Citys Maschine bremsen?

Historisch gesehen hat Manchester City zu Hause den Ballbesitz kontrolliert und sich dabei auf kreative Antreiber wie Rayan Cherki und Antoine Semenyo verlassen, um Erling Haaland zu bedienen. Sunderland wird auf seine von Granit Xhaka, Kevin Danso und Daniel Ballard angeführte Mittelfeldblock-Struktur setzen, um Citys zentrale Passwege zu stören, und zugleich versuchen, Brian Brobbey über schnelle Konter in Szene zu setzen. Da wichtige frühe Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Sonntag intensive Action vom Anpfiff an.

Teamnews & Kader

Manchester City muss auf Phil Foden verzichten, der nach seiner Roten Karte im Manchester-Derby gesperrt ist. Jeremy Doku steht wegen einer Verletzung ebenfalls nicht zur Verfügung, wodurch Maresca vor dem Spiel nur begrenzte Optionen auf den Flügeln hat. Weitere Teamnews werden näher am Anpfiff ergänzt.

Sunderland reist ohne Reinildo nach Manchester, der für diese Partie gesperrt ist. Habib Diarra und Romaine Mundle fehlen beide verletzt, was Le Bris' Optionen in Angriff und Mittelfeld zusätzlich einschränkt.

Form

Manchester City geht in herausragender Form in die Partie und hat seine vergangenen fünf Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen. Zu dieser Serie gehören der 1:0-Derbysieg bei Manchester United am vergangenen Wochenende und ein 2:0 gegen den FC Porto in der Champions League. In diesen fünf Spielen hat City acht Tore erzielt und vier kassiert, wobei der überzeugendste Auftritt ein 4:1-Sieg bei Crystal Palace war. Fünf Siege in Folge unterstreichen die Konstanz, die Maresca früh in der Saison aufgebaut hat.

Sunderlands jüngste Form ist wechselhafter, mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Arsenal, zuvor gab es in dieser Phase auch ein 1:2 gegen Ipswich Town. Positive Ergebnisse gegen Hull City im Carabao Cup und gegen Fulham in der Liga zeigen, dass die Mannschaft in der Lage ist, Punkte zu holen, doch zwei Niederlagen in Folge in den letzten beiden Pflicht-Auswärtsspielen werden Le Bris Sorgen bereiten.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Januar 2026 mit einem torlosen Unentschieden im Stadion von Sunderland, nachdem Manchester City Sunderland im Dezember 2025 zu Hause mit 3:0 besiegt hatte. In den letzten fünf direkten Duellen auf dem Papier hat Manchester City dreimal gewonnen, bei einem Unentschieden und einer Niederlage, und dabei acht Tore erzielt sowie eines kassiert.