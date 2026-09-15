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Manchester City gegen Sunderland, Premier-League-Vorschau: Alles, was ihr wissen müsst

Manchester City - Sunderland
Premier League
Manchester City
Sunderland

Umfassende Spielvorschau zu Manchester City gegen Sunderland A.F.C. in der Premier League. Wir beleuchten die Ergebnisse des 4. Spieltags, die aktuelle Form und die wichtigsten Themen vor diesem Duell am Sonntagnachmittag im Etihad Stadium.

Manchester City vs. Sunderland: Spieldetails

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Premier League - Spielwoche 5
Etihad Stadium

Manchester City und Sunderland A.F.C. treffen am 20. September 2026 um 13:00 Uhr GMT aufeinander (9:00 Uhr EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST).

Cityzens empfangen die wiedererstarkten Black Cats

Manchester City kehrt ins Etihad Stadium zurück und trifft am 5. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27 auf Sunderland A.F.C. Nach einem hart erkämpften Derbysieg am Wochenende und dem Pokalspiel unter der Woche will City den Heimvorteil nutzen, um in der Spitzengruppe der Tabelle zu bleiben. Für Sunderland ist die Reise nach Manchester nach zwei schwierigen Partien in Folge ein großer Test für die Defensivstruktur gegen eine explosive Offensive.

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Haaland-Tor entscheidet Derby-Drama in Unterzahl

Manchester City geht mit breiter Brust in den Sonntag, nachdem es sich am 4. Spieltag (13. September) einen 1:0-Auswärtssieg im Derby gegen Manchester United im Old Trafford erkämpft hat. Obwohl Phil Foden in der 23. Minute nach einer direkten Roten Karte vom Platz gestellt wurde, zeigte City enorme taktische Disziplin, bevor Erling Haaland in der 59. Minute den Bann brach. Das Ergebnis folgt auf einen 2:0-Auswärtssieg in der Champions League gegen den FC Porto und einen 1:0-Heimsieg gegen Coventry City, womit City den starken Schwung des Saisonstarts aufrechterhält.

Sunderland v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Die harten Lektionen der Black Cats gegen Giganten der höchsten Spielklasse

Sunderland reist ins Etihad Stadium und will nach einer 0:2-Heimniederlage gegen Arsenal am 4. Spieltag (12. September) zurückschlagen. Das Team von Régis Le Bris hielt in einer torlosen ersten Halbzeit stark dagegen, kassierte dann aber in der 57. Minute einen Treffer von Bruno Guimarães, bevor ein später Elfmeter von Bukayo Saka das Ergebnis besiegelte. Die Black Cats wollen auf die defensive Widerstandsfähigkeit bauen, die ihnen zuvor im Monat ein 1:1 auswärts bei Brentford und einen 1:0-Sieg im EFL Cup gegen Hull City eingebracht hatte.

Kann Sunderlands Mittelfeldblock Citys Maschine bremsen?

Historisch gesehen hat Manchester City zu Hause den Ballbesitz kontrolliert und sich dabei auf kreative Antreiber wie Rayan Cherki und Antoine Semenyo verlassen, um Erling Haaland zu bedienen. Sunderland wird auf seine von Granit Xhaka, Kevin Danso und Daniel Ballard angeführte Mittelfeldblock-Struktur setzen, um Citys zentrale Passwege zu stören, und zugleich versuchen, Brian Brobbey über schnelle Konter in Szene zu setzen. Da wichtige frühe Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Sonntag intensive Action vom Anpfiff an.

Teamnews & Kader

Manchester City vs Sunderland Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • E. Maresca

Manchester City muss auf Phil Foden verzichten, der nach seiner Roten Karte im Manchester-Derby gesperrt ist. Jeremy Doku steht wegen einer Verletzung ebenfalls nicht zur Verfügung, wodurch Maresca vor dem Spiel nur begrenzte Optionen auf den Flügeln hat. Weitere Teamnews werden näher am Anpfiff ergänzt.

Sunderland reist ohne Reinildo nach Manchester, der für diese Partie gesperrt ist. Habib Diarra und Romaine Mundle fehlen beide verletzt, was Le Bris' Optionen in Angriff und Mittelfeld zusätzlich einschränkt.

Form

MCI

MCI - Form

BOU
S2-1
CRY
S1-4
COV
S1-0
POR
S0-2
MUN
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SUN

SUN - Form

IPS
N2-1
FUL
S1-0
BRE
U1-1
HUL
S1-0
ARS
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Manchester City geht in herausragender Form in die Partie und hat seine vergangenen fünf Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen. Zu dieser Serie gehören der 1:0-Derbysieg bei Manchester United am vergangenen Wochenende und ein 2:0 gegen den FC Porto in der Champions League. In diesen fünf Spielen hat City acht Tore erzielt und vier kassiert, wobei der überzeugendste Auftritt ein 4:1-Sieg bei Crystal Palace war. Fünf Siege in Folge unterstreichen die Konstanz, die Maresca früh in der Saison aufgebaut hat.

Sunderlands jüngste Form ist wechselhafter, mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Arsenal, zuvor gab es in dieser Phase auch ein 1:2 gegen Ipswich Town. Positive Ergebnisse gegen Hull City im Carabao Cup und gegen Fulham in der Liga zeigen, dass die Mannschaft in der Lage ist, Punkte zu holen, doch zwei Niederlagen in Folge in den letzten beiden Pflicht-Auswärtsspielen werden Le Bris Sorgen bereiten.

Direkter Vergleich

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenSunderland
4
1
0
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
Premier League
Sunderland badge
Sunderland
SUN
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
8Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Januar 2026 mit einem torlosen Unentschieden im Stadion von Sunderland, nachdem Manchester City Sunderland im Dezember 2025 zu Hause mit 3:0 besiegt hatte. In den letzten fünf direkten Duellen auf dem Papier hat Manchester City dreimal gewonnen, bei einem Unentschieden und einer Niederlage, und dabei acht Tore erzielt sowie eines kassiert.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
440081+712
S
S
S
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
S
S
S
S
3
LeedsLeedsLEE
422073+48
S
U
U
S
4
HullHullHUL
422052+38
U
U
S
S
5
BrightonBrightonBHA
4211135+87
S
U
N
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
4211109+17
U
N
S
S
7
BrentfordBrentfordBRE
413074+36
U
U
U
S
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
U
S
U
U
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
U
U
U
S
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
S
N
N
S
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
S
U
U
N
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
N
U
S
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
N
U
S
N
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
N
U
S
N
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
U
U
U
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
N
S
N
N
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
U
U
N
N
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
U
N
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
N
U
N
N
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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