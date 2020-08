Manchester City gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Champions League übertragen

Rückspiel im CL-Achtelfinale: Manchester City empfängt Real Madrid. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

trifft zum Rückspiel des Achtelfinals der auf . Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr im Etihad Stadium.

Der Zweite der Premier League spielt gegen den spanischen Meister, Pep Guardiola gegen Zinedine Zidane, City gegen Real. Ein echtes Topspiel, in das City dank des 2:1 Siegs im Hinspiel als leichter Favorit geht. Damals traf Isco zum 1:0 für Real, ehe Gabriel Jesus ausglich und Kevin De Bruyne den Siegtreffer für die Engländer erzielte. Die Königlichen müssen heute also mindestens zwei Tore schießen, um eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Ab dem Viertelfinale wird der Wettbewerb dann in Turnierform zu Ende gespielt, pro Runde gibt es nur noch ein K.o.-Spiel. Das Turnier wird in ausgetragen, das Finale steigt in Lissabon.

Wer wissen will, wo und wann jedes Spiel der Champions League übertragen wird, findet alle Informationen dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen Manchester City und Real Madrid live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem lest Ihr hier vor dem Spiel, mit welchen Formationen beide Teams auflaufen werden.

Manchester City gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Champions League (Achtelfinale)

: Champions League (Achtelfinale) Datum : 07. August 2020

: 07. August 2020 Uhrzeit : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort : Etihad Stadium

: Etihad Stadium Hinspiel: 2:1

Manchester City gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungsrechte

Die Champions League läuft seit einigen Jahren leider nicht mehr im Free-TV, da sich keiner der Öffentlich-rechtlichen- und Privatsender die Rechte sichern konnte. Die Königsklasse gibt es im deutschen Fernsehen nur noch auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen, der sich die Rechte mit dem Streamingdienst DAZN teilt. Doch wer überträgt das Spiel zwischen City und Real?

Manchester City gegen Real Madrid heute live im TV

Das Spiel zwischen Manchester und Madrid wird heute exklusiv bei Sky Sports übertragen. Der Sender aus Unterföhring überträgt live ab 21 Uhr. Des Weiteren könnt Ihr die Partie auch in der Konferenz sehen, zeitgleich läuft das andere Achtelfinale zwischen und . Um Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement.

Manchester City gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Sky Q

Sky bietet aktuell das "Sky-Q-Paket" an, über welches Ihr Zugang zu den Champions-League-Übertragungen bekommt. Das Sport-Paket kostet monatlich 17,50 Euro (im Jahres-Abo, danach 22,50 Euro im Monats-Abo). Wer dieses Paket bucht, bekommt einen Sky-Receiver zugesendet und kann so die Champions League live im TV sehen. Für das heutige Spiel bietet Euch Sky aber auch andere Optionen an, um die Partie live sehen zu können.

Manchester City gegen Real Madrid heute live im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Da der Receiver natürlich eine gewisse Zeit braucht, um geliefert zu werden, könnt Ihr das Spiel auch im LIVE-STREAM bei Sky verfolgen. Dabei stehen Euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung: Sky Go und Sky Ticket. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Sky Go und Sky Ticket gibt es als kostenlosen Download für das mobile Endgerät Eurer Wahl.

Manchester City gegen Real Madrid heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Wer das "Sky-Q-Paket" bucht oder generell schon Kunde bei Sky ist, der kann die Sky-Go-App jederzeit benutzen. Ihr müsst Euch lediglich mit den Zugangsdaten von Sky einloggen – und schon kann’s losgehen.



Quelle: Imago Images / Maurice van Steen

Manchester City gegen Real Madrid heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Sky Ticket hingegen ist für Zuschauer gedacht, die kein Kunde von Sky sind und den Sender auch nicht langfristig abonnieren möchten. Über das Ticket könnt Ihr ohne Receiver streamen und das Abo jederzeit online kündigen. Sky Ticket kostet monatlich 29,99 Euro.

Alle weiteren Infos zu den Angeboten von Sky findet Ihr hier.

Manchester City gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights auf DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, denn DAZN lädt die Highlights der Partie nur kurz nach Abpfiff hoch! Wer möchte, kann sich sogar das gesamte Spiel im Re-Live reinziehen.

DAZN ist ein Streamingdienst, der Champions League auch live überträgt! Ab 21 Uhr wird heute Juventus Turin gegen Olympique Lyon live und in voller Länge gestreamt. Das Portal besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an der und zeigt dort jede Partie. Zudem streamt DAZN die , La Liga, , und diverse Pokalwettbewerbe. Auch Nicht-Fußball-Fans kommen auf Ihre Kosten, da Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis auf DAZN übertragen werden. Der Streamingdienst schenkt Euch den ersten Monat, danach kostet das Abo monatlich 11,99 Euro oder 119,99 Euro im Jahresabo.

Manchester City gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Wer keine Lust hat, für die Übertragung Geld zu bezahlen, der kann das Spielgeschehen im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verfolgen. Hier erfahrt Ihr beinahe in Echtzeit, was im Etihad passiert. Zudem liefert der Ticker interessante Statistiken – schaut mal rein!

Manchester City gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese veröffentlicht wurden!

Manchester City gegen Real Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Manchester City bisher 6 Siele (wettbewerbsübergreifend) Real Madrid 2 Siege 2 2 Remis 2 9 Tore 7 1 Mrd. Euro Marktwert 1,13 Mrd. Euro Raheem Sterling (128 Mio. Euro) wertvollster Spieler Eden Hazard (80 Mio. Euro)

