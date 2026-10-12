Manchester City gegen Paris Saint-Germain: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City F.C. und Paris Saint-Germain F.C. spielen am 14. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Europäisches Schwergewichtsduell in Manchester

Manchester City kehrt ins Etihad Stadium zurück und empfängt am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 den französischen Meister Paris Saint-Germain. Nach deutlichen Erfolgen in den nationalen Wettbewerben am Wochenende will das Team von Enzo Maresca seinen Heimvorteil nutzen und sich früh an der Spitze der Champions-League-Tabelle festsetzen. Für die Mannschaft von Luis Enrique wird die Reise nach Nordwestengland zu einem anspruchsvollen Test ihrer taktischen Disziplin gegen einen der Turnierfavoriten.

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Drei Tore in kurzer Folge: Manchester City bezwingt Liverpool an der Anfield Road

Manchester City geht nach einem souveränen 3:0-Auswärtssieg gegen Liverpool an der Anfield Road am 11. Oktober mit viel Rückenwind in den Mittwochabend. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach Erling Haaland in der 65. Minute den Bann, ehe Jérémy Doku (68.) und Rayan Cherki (78.) mit ihren Treffern den deutlichen Premier-League-Sieg perfekt machten. Auch dank des dynamischen Zusammenspiels von Rayan Cherki, Antoine Semenyo und Enzo Fernández präsentiert sich City vor dem Europapokalspiel in bestechender Angriffsform.

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PSG sichert sich mit starker zweiter Halbzeit die Punkte gegen Le Mans

PSG reist nach einem 3:1-Heimsieg gegen Le Mans FC in der Ligue 1 am 10. Oktober nach Manchester. Lucas Beraldo hatte per Elfmeter die Führung erzielt, bevor der eingewechselte Khvicha Kvaratskhelia und Mittelfeldspieler Maghnes Akliouche mit Toren in der zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherten. Mit João Neves und Vitinha, die das Spiel im Mittelfeld bestimmen, sowie den gefährlichen Außenspielern Ferran Torres und Khvicha Kvaratskhelia verfügt PSG über enorme Durchschlagskraft im Umschaltspiel, um Citys Abwehr zu fordern.

Duell im Etihad Stadium

Taktisch verspricht die Begegnung am Mittwoch ein hochklassiges Duell zwischen dem System von Enzo Maresca und der auf intensives Pressing ausgelegten Spielweise von Luis Enrique. Manchester City will mit Enzo Fernández und Elliot Anderson das Tempo im Zentrum bestimmen und Rayan Cherki sowie Jérémy Doku in Position bringen, damit sie Erling Haaland bedienen können. PSG wiederum setzt auf die Stabilität von Illia Zabarnyi und Lucas Hernández im Zentrum, um dem Druck standzuhalten und über Achraf Hakimi und Khvicha Kvaratskhelia schnelle Konter einzuleiten. Da wichtige Punkte in der Champions-League-Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie vom Anpfiff an europäischen Spitzenfußball mit reichlich Spannung.

Personal und Kader

Enzo Maresca bangt um die Fitness von Erling Haaland, nachdem der Stürmer im Nations-League-Spiel Norwegens gegen Portugal ausgewechselt wurde. Nähere Informationen zu seiner Einsatzfähigkeit werden kurz vor dem Anpfiff erwartet. Weitere Verletzungen oder Sperren bei City sind bislang nicht bestätigt. Die voraussichtliche Startaufstellung wird ergänzt, sobald sie verfügbar ist.

Bei PSG hat Luis Enrique seine Aufstellung noch nicht bestätigt und auch keine konkreten Ausfälle genannt. Weitere Informationen zur Personallage der Gäste werden vor dem Spiel ergänzt, sobald sie vorliegen.

Form

Manchester City hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und dabei Siege in der Premier League, im Carabao Cup und in der Champions League eingefahren. Der jüngste Auftritt endete mit einem 5:3-Sieg gegen Sunderland in der Premier League. Im Carabao Cup erzielte City zudem fünf Tore gegen Norwich City. In diesen fünf Partien schoss City 13 Tore und kassierte vier Gegentreffer. Zu den Ergebnissen zählt auch ein 2:0-Auswärtssieg beim FC Porto in der Champions League.

PSG kommt in den letzten fünf Spielen auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es einen 6:1-Sieg gegen Slovan Bratislava in der Champions League, unmittelbar davor allerdings eine 1:2-Heimniederlage gegen Monaco in der Ligue 1. Das Team von Luis Enrique erzielte in diesen fünf Partien zwölf Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Auch ein 2:2 gegen Lille gehört zu dieser Bilanz.

Direkter Vergleich

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs fand im Januar 2025 statt. Damals schlug PSG Manchester City in Paris in der Champions League mit 4:2. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann City drei und PSG zwei. Alle fünf Partien fanden in der Champions League statt und brachten insgesamt 19 Tore hervor.