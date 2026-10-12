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Champions League
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Manchester City gegen Paris Saint-Germain in der UEFA Champions League: Vorschau und alles Wissenswerte

Manchester City - Paris Saint-Germain
Champions League
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Paris Saint-Germain

Ausführliche Vorschau auf das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain. Wir analysieren die jüngsten Ergebnisse in den nationalen Wettbewerben, die Form beider Teams und die wichtigsten Themen vor dem Spitzenspiel am Mittwochabend, dem 2. Spieltag, im Etihad Stadium in Manchester.

Manchester City gegen Paris Saint-Germain: Spieldetails

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Champions League - Spielwoche 2
Etihad Stadium

Manchester City F.C. und Paris Saint-Germain F.C. spielen am 14. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Europäisches Schwergewichtsduell in Manchester

Manchester City kehrt ins Etihad Stadium zurück und empfängt am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 den französischen Meister Paris Saint-Germain. Nach deutlichen Erfolgen in den nationalen Wettbewerben am Wochenende will das Team von Enzo Maresca seinen Heimvorteil nutzen und sich früh an der Spitze der Champions-League-Tabelle festsetzen. Für die Mannschaft von Luis Enrique wird die Reise nach Nordwestengland zu einem anspruchsvollen Test ihrer taktischen Disziplin gegen einen der Turnierfavoriten.

Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Drei Tore in kurzer Folge: Manchester City bezwingt Liverpool an der Anfield Road

Manchester City geht nach einem souveränen 3:0-Auswärtssieg gegen Liverpool an der Anfield Road am 11. Oktober mit viel Rückenwind in den Mittwochabend. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach Erling Haaland in der 65. Minute den Bann, ehe Jérémy Doku (68.) und Rayan Cherki (78.) mit ihren Treffern den deutlichen Premier-League-Sieg perfekt machten. Auch dank des dynamischen Zusammenspiels von Rayan Cherki, Antoine Semenyo und Enzo Fernández präsentiert sich City vor dem Europapokalspiel in bestechender Angriffsform.

FBL-FRA-LIGUE1-PSG-LE MANSGetty Images

PSG sichert sich mit starker zweiter Halbzeit die Punkte gegen Le Mans

PSG reist nach einem 3:1-Heimsieg gegen Le Mans FC in der Ligue 1 am 10. Oktober nach Manchester. Lucas Beraldo hatte per Elfmeter die Führung erzielt, bevor der eingewechselte Khvicha Kvaratskhelia und Mittelfeldspieler Maghnes Akliouche mit Toren in der zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherten. Mit João Neves und Vitinha, die das Spiel im Mittelfeld bestimmen, sowie den gefährlichen Außenspielern Ferran Torres und Khvicha Kvaratskhelia verfügt PSG über enorme Durchschlagskraft im Umschaltspiel, um Citys Abwehr zu fordern.

Duell im Etihad Stadium

Taktisch verspricht die Begegnung am Mittwoch ein hochklassiges Duell zwischen dem System von Enzo Maresca und der auf intensives Pressing ausgelegten Spielweise von Luis Enrique. Manchester City will mit Enzo Fernández und Elliot Anderson das Tempo im Zentrum bestimmen und Rayan Cherki sowie Jérémy Doku in Position bringen, damit sie Erling Haaland bedienen können. PSG wiederum setzt auf die Stabilität von Illia Zabarnyi und Lucas Hernández im Zentrum, um dem Druck standzuhalten und über Achraf Hakimi und Khvicha Kvaratskhelia schnelle Konter einzuleiten. Da wichtige Punkte in der Champions-League-Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie vom Anpfiff an europäischen Spitzenfußball mit reichlich Spannung.

Personal und Kader

Manchester City vs Paris Saint-Germain Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aufstellung
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
G. DonnarummaG. DonnarummaM. NunesM. NunesJ. GvardiolJ. GvardiolM. GuehiM. GuehiR. DiasR. DiasP. FodenP. FodenEnzo FernándezEnzo FernándezR. CherkiR. CherkiA. BouaddiA. BouaddiA. SemenyoA. SemenyoE. HaalandE. HaalandM. SafonovM. SafonovI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiL. BeraldoL. BeraldoW. PachoW. PachoVitinhaVitinhaDro FernándezDro FernándezFabián RuizFabián RuizF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaM. AklioucheM. Akliouche
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Manchester City

Startelf

Paris Saint-Germain

Trainer

  • E. Maresca
  • Luis Enrique

Enzo Maresca bangt um die Fitness von Erling Haaland, nachdem der Stürmer im Nations-League-Spiel Norwegens gegen Portugal ausgewechselt wurde. Nähere Informationen zu seiner Einsatzfähigkeit werden kurz vor dem Anpfiff erwartet. Weitere Verletzungen oder Sperren bei City sind bislang nicht bestätigt. Die voraussichtliche Startaufstellung wird ergänzt, sobald sie verfügbar ist.

Bei PSG hat Luis Enrique seine Aufstellung noch nicht bestätigt und auch keine konkreten Ausfälle genannt. Weitere Informationen zur Personallage der Gäste werden vor dem Spiel ergänzt, sobald sie vorliegen.

Form

MCI

MCI - Form

POR
S0-2
MUN
S0-1
NOR
S5-0
SUN
S5-3
LIV
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
16/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
PSG

PSG - Form

ASM
N1-2
SLB
S6-1
B29
S0-1
OM
S1-2
LEM
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Manchester City hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und dabei Siege in der Premier League, im Carabao Cup und in der Champions League eingefahren. Der jüngste Auftritt endete mit einem 5:3-Sieg gegen Sunderland in der Premier League. Im Carabao Cup erzielte City zudem fünf Tore gegen Norwich City. In diesen fünf Partien schoss City 13 Tore und kassierte vier Gegentreffer. Zu den Ergebnissen zählt auch ein 2:0-Auswärtssieg beim FC Porto in der Champions League.

PSG kommt in den letzten fünf Spielen auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es einen 6:1-Sieg gegen Slovan Bratislava in der Champions League, unmittelbar davor allerdings eine 1:2-Heimniederlage gegen Monaco in der Ligue 1. Das Team von Luis Enrique erzielte in diesen fünf Partien zwölf Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Auch ein 2:2 gegen Lille gehört zu dieser Bilanz.

Direkter Vergleich

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenParis Saint-Germain
3
0
2
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
Champions League
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Manchester City
MCI
2
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Paris Saint-Germain
PSG
1
END
Champions League
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Paris Saint-Germain
PSG
2
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Manchester City
MCI
0
END
Champions League
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Manchester City
MCI
2
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Paris Saint-Germain
PSG
0
END
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
8Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs fand im Januar 2025 statt. Damals schlug PSG Manchester City in Paris in der Champions League mit 4:2. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann City drei und PSG zwei. Alle fünf Partien fanden in der Champions League statt und brachten insgesamt 19 Tore hervor.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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