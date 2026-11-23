Die Möglichkeiten, das Spiel im TV und Livestream zu verfolgen, sind unten aufgeführt. Sky Sport und NOW sind die angegebenen Anbieter für die Übertragung von Manchester City gegen Napoli.

Du möchtest sicherer auf Deinen gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, wo Du möglicherweise auf geografische Beschränkungen stößt? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) nützlich sein.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Besorge Dir ein zuverlässiges VPN. Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und lade die App auf Dein Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und lade die App auf Dein Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wähle einen Serverstandort. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinde Dich mit dem Server. Aktiviere das VPN und verbinde Dich mit dem ausgewählten Server, um Deinen digitalen Standort (Deine IP-Adresse) zu ändern.

Aktiviere das VPN und verbinde Dich mit dem ausgewählten Server, um Deinen digitalen Standort (Deine IP-Adresse) zu ändern. Besuche den offiziellen Sender. Rufe die Website des Sportsenders auf, der die Rechte hält, oder öffne seine offizielle Streaming-App.

Rufe die Website des Sportsenders auf, der die Rechte hält, oder öffne seine offizielle Streaming-App. Melde Dich an und finde den Stream. Erstelle ein Konto oder melde Dich beim offiziellen Sender an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City empfängt Napoli in der Champions League im Etihad Stadium in Manchester. Am Dienstagabend treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit mehr Fragen als Gewissheiten in die Partie gehen.

Das City von Enzo Maresca durchlebt in der Premier League eine schwierige Phase. Am Samstag spielten die Citizens 1:1 gegen Fulham. Maresca kritisierte die Entscheidung, einen Treffer von Erling Haaland nach einer VAR-Überprüfung abzuerkennen.

Durch das Remis ist die Mannschaft seit vier Ligaspielen ohne Sieg. Hinzu kommt, dass City wettbewerbsübergreifend seit neun Partien nicht mehr zu null gespielt hat.

Das Napoli von Massimiliano Allegri kehrte am Samstag mit einem 1:0 gegen Torino auf die Siegerstraße zurück. Scott McTominay erzielte das Tor. Der Erfolg beendete eine Negativserie, die mit dem Unentschieden gegen Lazio und der Niederlage gegen Juventus begonnen hatte.

Allegri mahnte zur Vorsicht und erklärte, dass sich Napolis Weg in Europa vor allem an den letzten drei Spieltagen der Ligaphase entscheiden werde. Der Trainer bekräftigte aber, auch bei City ein Ergebnis erzielen zu wollen.

In Manchester zeichnet sich eine Partie ab, in der einzelne Szenen entscheidend sein könnten: City sucht nach Stabilität, Napoli hat neues Selbstvertrauen gewonnen. Hier findet Ihr alle Informationen zu TV-Sendern, Livestream und Anstoßzeit.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei Manchester City dürfte Enzo Maresca Donnarumma im Tor sowie Guehi, Khusanov und O'Reilly in der Abwehr aufbieten. Cherki, Ndiaye und Foden sollen hinter Haaland spielen. Derzeit sind weder Ausfälle noch Sperren bekannt.

Bei Napolis voraussichtlicher Startelf unter Allegri steht Contini im Tor; De Bruyne, McTominay und Hojlund zählen zu den wichtigsten Offensivspielern. Verletzungen oder Sperren sind nicht gemeldet. Antonio Vergara musste die Partie gegen Torino allerdings früh verlassen, weshalb weitere Informationen erst kurz vor dem Anstoß zu erwarten sind.

Aktuelle Form

City holte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Dabei erzielte die Mannschaft 7 Tore und kassierte 9. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Fulham, während die Citizens in der Champions League mit 3:2 in Leipzig gewannen.

Auch Napoli steht bei zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen, mit 7 erzielten und 8 kassierten Toren. Nach dem 1:4 in Porto führte Allegri seine Mannschaft mit dem 1:0 gegen Torino zurück zum Erfolg. Der 4:1-Auswärtssieg bei Monza bleibt der höchste Sieg in diesem Zeitraum.

Direkte Duelle

In den jüngsten direkten Duellen liegt City vorn: In den vergangenen fünf Begegnungen, allesamt in der Champions League, gab es drei Siege für City, einen für Napoli und ein Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen fand am 18. September 2025 statt, als die Citizens im Etihad mit 2:0 gewannen. Insgesamt erzielte City 10 Tore, Napoli 6.

Tabelle

In der Champions-League-Tabelle belegt City den siebten Platz, Napoli steht auf Rang 27. Für Napoli hat die Partie im Etihad damit auch mit Blick auf die Verteidigung der eigenen Tabellenposition Gewicht.