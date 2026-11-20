So seht Ihr Manchester City gegen Fulham mit einem VPN

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Rechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Manchester City empfängt Fulham im Etihad Stadium zu einem Premier-League-Spiel. Die Mannschaft von Enzo Maresca will dabei eine Serie von drei Niederlagen in Folge in der höchsten Spielklasse beenden.

City steht vor dieser Partie zunehmend unter Druck. Nach drei Premier-League-Niederlagen in Folge ist der Klub auf Tabellenplatz drei abgerutscht, sechs Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal. Zugleich werden die Fragen nach der defensiven Stabilität von Woche zu Woche lauter. Die Quote gehaltener Schüsse von Torwart Gianluigi Donnarumma ist deutlich gesunken, während Innenverteidiger Marc Guehi ein für ihn ungewöhnliches Formtief durchlebt. Guehi ist allerdings nun fraglich, nachdem er wegen einer Hüftverletzung von der englischen Nationalmannschaft abgereist ist.

Abseits des Platzes lasten die 114 Vorwürfe wegen Verstößen gegen das Financial Fair Play weiterhin auf dem Klub. Der frühere City-Mittelfeldspieler Dietmar Hamann hat angedeutet, dass bei einem Scheitern von Citys Einspruch ein erheblicher Punktabzug und finanzielle Entschädigungen für rivalisierende Klubs mindestens zu erwarten wären. Klubs aus der Championship haben bereits signalisiert, dass sie City in der zweiten Liga nicht willkommen heißen würden.

Fulham reist als Tabellenfünfzehnter der Premier League ins Etihad. Die Mannschaft von Alvaro Arbeloa hat in den vergangenen Wochen jedoch genug gezeigt, um ihr zuzutrauen, City Probleme zu bereiten. Fulham ist in den letzten beiden Ligaspielen ungeschlagen geblieben und spielte sowohl gegen Newcastle United als auch gegen Aston Villa 1:1.

Manchester Uniteds neuer Cheftrainer Mauricio Pochettino hat die Fulham-Verteidiger Calvin Bassey und Antonee Robinson bereits als Transferziele für Januar ausgemacht. Das unterstreicht die Qualität, die Arbeloa trotz eines Platzes im Tabellenmittelfeld im Craven Cottage entwickelt hat.

Beide Teams kehren mit etwas zu beweisen aus der Länderspielpause zurück. City braucht eine Reaktion, Fulham einen Sieg, um in der Tabelle zu klettern. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr wissen müsst, um dieses Premier-League-Spiel live zu sehen.

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