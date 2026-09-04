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Premier League
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Manchester City gegen Coventry City: Alles, was ihr zur Vorschau auf das Premier-League-Spiel wissen müsst

Manchester City - Coventry
Premier League
Manchester City
Coventry

Umfassende Spielvorschau auf Manchester City gegen Coventry City in der Premier League. Wir analysieren die Ergebnisse des 2. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Samstagnachmittag im Etihad Stadium.

Manchester City vs. Coventry City: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 3
Etihad Stadium

Manchester City und Coventry City stoßen am 5. September 2026 um 14:00 Uhr GMT an (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST).

FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYGetty Images

Premier-League-Schwergewicht trifft in Manchester auf Neuling

Manchester City kehrt für den dritten Spieltag ins Etihad Stadium zurück und empfängt dort Aufsteiger Coventry City. Nach zwei Siegen in Folge zum Auftakt der nationalen Saison unter dem neuen Trainer Enzo Maresca will City seine perfekte Bilanz ausbauen und die Tabellenführung in der Premier League behaupten. Für Coventry City von Frank Lampard ist die Samstagsreise zu einem Titelfavoriten eine monumentale Prüfung, während der Klub auf die ersten Punkte und das erste Tor in dieser Erstligasaison hofft.

Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images

Haaland- & Cherki-Gala im Selhurst Park

Manchester City geht voller Selbstvertrauen in den Samstag, nachdem am 2. Spieltag (28. August) ein dominanter 4:1-Auswärtssieg bei Crystal Palace gelungen war. Erling Haaland erzielte früh die Führung, bevor Rayan Cherki eine Show ablieferte und mit zwei Toren die vollständige Kontrolle über die Partie übernahm. Mit Haalands spätem vierten Treffer machte City nach dem 2:1 gegen Bournemouth am ersten Spieltag sechs Punkte aus sechs möglichen perfekt. Vor der Rückkehr nach Manchester wirken Citys Bewegungen im Zentrum und der dynamische Angriff unter Maresca so gefährlich wie eh und je.

Coventry City v Hull City - Premier League 2026/27Getty Images

Später Siegtreffer verdirbt Coventry das Heimdebüt

Coventry City reist nach Manchester und will sich nach der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Hull City am 2. Spieltag (29. August) zurückmelden. Trotz eines engagierten Auftritts vor elektrisierender Heimkulisse in der CBS Arena wurde Coventry in der 82. Minute durch einen Kontertreffer von Liam Millar bestraft. In Verbindung mit dem 0:3 gegen Arsenal am ersten Spieltag ist Lampards Team nun verzweifelt auf der Suche nach offensiver Effizienz von Taiwo Awoniyi und Jack Rudoni.

David gegen Goliath unter der Sonne Manchesters

Historisch gesehen dominiert Manchester City dieses Duell auf dem Papier, auch wenn Partien gegen energische Aufsteiger immer Überraschungspotenzial bergen. Coventrys kompakte Anlage wird durch Manchester Citys unablässige Bewegungen im Zentrum und Überladungen über die Flügel stark gefordert werden. Da kleine Unterschiede jeweils über den frühen Schwung im Titelrennen und im Kampf um den Klassenerhalt entscheiden, verspricht die Partie am Samstag vom ersten Pfiff an große Dramatik.

Mögliche Startaufstellungen

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Bouaddi; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland

Coventry City: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Amenda, Dasilva; Yirenkyi, Grimes, Rudoni; Mason-Clark, Awoniyi

Teamnews & Kader

Manchester City vs Coventry Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aufstellung
Coventry crest
Coventry
COV
4-2-3-1
1G. Donnarumma24J. Gvardiol6M. Guehi45A. Khusanov3R. Dias5E. Anderson10R. Cherki42A. Semenyo47P. Foden33N. O'Reilly9E. Haaland19C. Rushworth27M. van Ewijk4B. Thomas3J. Dasilva24Aurèle Amenda6M. Grimes5J. Rudoni8C. Yirenkyi18L. Tchaouna10E. Mason-Clark14T. Awoniyi
Coventry crest
Coventry
COV
4-2-3-1
Manchester City

Startelf

Coventry

Trainer

  • E. Maresca
  • F. Lampard

Manchester City geht ohne Jeremy Doku und Matheus Nunes in die Partie, beide werden als verletzt geführt. Enzo Maresca muss keine gesperrten Spieler berücksichtigen, und vor dem Spiel wurde keine wahrscheinliche Startelf bestätigt. Weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Coventry City hat mit einer umfangreicheren Verletztenliste zu kämpfen. Frank Lampard muss auf Haji Wright, Luke Woolfenden und Kaine Kesler-Hayden verzichten, alle drei fallen verletzt aus. Im Lager der Gäste gibt es keine Sperren, und bislang wurde keine voraussichtliche Startelf veröffentlicht. Updates werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

MCI

MCI - Form

KLA
S1-3
ATM
S3-1
ARS
N3-0
BOU
S2-1
CRY
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
COV

COV - Form

ESP
S3-1
ASM
S2-0
ARS
N3-0
PLY
S2-4
HUL
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Manchester City hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und eines verloren. Der jüngste Auftritt war ein 4:1-Sieg in der Premier League bei Crystal Palace am 28. August, wobei Rayan Cherki über die gesamte Partie hinweg herausragte. City besiegte außerdem am 23. August AFC Bournemouth mit 2:1 in der Liga. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es gegen Arsenal im Community Shield, ein 0:3 am 16. August. Zwei Siege in Testspielen der Vorbereitung, ein 3:1 gegen Atletico Madrid und ein 3:1 auswärts gegen die K-League All Stars, komplettieren die Fünf-Spiele-Serie. City hat in diesen fünf Spielen zwölf Tore erzielt.

Coventry City hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dazu kommt ein weiteres Ergebnis aus einem Pokalspiel. Das jüngste Spiel war die 0:1-Niederlage in der Premier League bei Hull City am 29. August. Davor gewann das Team am 25. August im Carabao Cup auswärts mit 4:2 gegen Plymouth Argyle. Coventry verlor zum Auftakt der Premier League am 21. August mit 0:3 gegen Arsenal. In der Vorbereitung gab es Siege gegen Monaco, 2:0, und Espanyol, 3:1, was darauf hindeutet, dass Lampards Team viele Tore erzielen kann, wenn die Bedingungen es zulassen. Coventry hat in den drei Pflichtspielen in diesem Lauf sieben Gegentore kassiert.

Direkter Vergleich

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenCoventry
2
1
2
England Championship
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
Coventry badge
Coventry
COV
2
END
England Championship
Coventry badge
Coventry
COV
4
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
END
England FA Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry badge
Coventry
COV
0
END
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Coventry badge
Coventry
COV
2
END
10Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste registrierte Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 3. März 2002 in der Championship statt, als Manchester City Coventry City zu Hause mit 4:2 besiegte. In den fünf verfügbaren direkten Duellen hielten sich die beiden Teams die Waage, wobei City zwei Siege verbuchte, Coventry zwei Siege holte und eine Partie unentschieden endete. Die fünf Begegnungen verteilen sich auf Wettbewerbe wie die Premier League, die Championship und den FA Cup, wobei das jüngste Premier-League-Duell am 1. Januar 2001 mit 1:1 endete.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
220062+46
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
3
HullHullHUL
220030+36
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
220075+26
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
U
S
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
S
U
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
8
LeedsLeedsLEE
211021+14
U
S
9
BrightonBrightonBHA
210174+33
N
S
10
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
S
N
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
S
N
12
IpswichIpswichIPS
210146-23
N
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
U
U
14
BournemouthBournemouthBOU
201123-11
U
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
U
N
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
N
N
17
CoventryCoventryCOV
200204-40
N
N
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
200205-50
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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