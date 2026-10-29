Manchester City gegen Brighton & Hove Albion: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 11:00 Etihad Stadium

72 Stunden später: City und Brighton treffen im Etihad erneut aufeinander, diesmal steht viel auf dem Spiel

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Manchester City empfängt Brighton & Hove Albion im Etihad Stadium zu einem Premier-League-Spiel, bei dem für beide Klubs in einer kräftezehrenden Woche viel auf dem Spiel steht.

Die Mannschaft von Enzo Maresca traf bereits am Mittwoch auf Brighton unter Fabian Hurzeler und setzte sich nach einem 2:2 im Carabao Cup knapp im Elfmeterschießen durch. Der mit 4:3 entschiedene Shootout dürfte die Nerven kaum beruhigt haben, schließlich standen die Gäste kurz vor einer Überraschung.

City zeigte in der Premier League zuletzt wechselhafte Leistungen. Vor dem Pokalspiel stand eine 1:2-Niederlage gegen Aston Villa. Ein 5:1-Sieg in der Champions League gegen AEK Athens machte zwar etwas Mut, doch Marescas Mannschaft kassierte in ihren letzten fünf Pflichtspielen zehn Gegentore.

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Brighton steht auf Platz drei der Premier-League-Tabelle und zählt in dieser Saison zu den gefährlichsten Offensivteams der Liga. Das 5:0 gegen Crystal Palace im Oktober zeigte, welche Qualität Hurzeler in seiner Mannschaft vereint. Diego Gomez erklärte öffentlich, dass er sich nach der sorgfältigen Steuerung seiner Belastung unter der Woche vollständig erholt fühle und bereit sei, Akzente zu setzen.

Brighton verlor am Sonntag an der Anfield Road mit 0:2. Die Niederlage gegen ein Liverpool in starker Form änderte jedoch wenig am Gesamteindruck: Brighton übertrifft in dieser Saison die Erwartungen deutlich.

Gianluigi Donnarumma kehrt bei City ins Tor zurück, nachdem Geronimo Rulli im Pokalspiel begonnen hatte. Erling Haaland, der unter der Woche geschont wurde, soll voraussichtlich im Sturmzentrum auflaufen. Maresca hofft auf eine Reaktion seiner Mannschaft, die erst vor wenigen Tagen gegen denselben Gegner Moral bewies und zweimal einen Rückstand aufholte.

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