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Premier League
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Manchester City gegen Brighton & Hove Albion: Premier-League-Vorschau – Spannung vom Elfmeterschießen unter der Woche überträgt sich auf das Samstagsspiel

Manchester City - Brighton
Premier League
Manchester City
Brighton

Nur drei Tage nach einem packenden 2:2-Duell in der vierten Runde des Carabao Cup, das in Ost-Manchester mit 4:3 im Elfmeterschießen entschieden wurde, treffen Manchester City und Brighton & Hove Albion erneut im Etihad Stadium aufeinander. Dabei geht es um wichtige Punkte in der Premier League.

Manchester City gegen Brighton & Hove Albion: Spieldetails

crest
Premier League - Spielwoche 9
Etihad Stadium

72 Stunden später: City und Brighton treffen im Etihad erneut aufeinander, diesmal steht viel auf dem Spiel

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Manchester City empfängt Brighton & Hove Albion im Etihad Stadium zu einem Premier-League-Spiel, bei dem für beide Klubs in einer kräftezehrenden Woche viel auf dem Spiel steht.

Die Mannschaft von Enzo Maresca traf bereits am Mittwoch auf Brighton unter Fabian Hurzeler und setzte sich nach einem 2:2 im Carabao Cup knapp im Elfmeterschießen durch. Der mit 4:3 entschiedene Shootout dürfte die Nerven kaum beruhigt haben, schließlich standen die Gäste kurz vor einer Überraschung.

City zeigte in der Premier League zuletzt wechselhafte Leistungen. Vor dem Pokalspiel stand eine 1:2-Niederlage gegen Aston Villa. Ein 5:1-Sieg in der Champions League gegen AEK Athens machte zwar etwas Mut, doch Marescas Mannschaft kassierte in ihren letzten fünf Pflichtspielen zehn Gegentore.

Manchester City v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images

Brighton steht auf Platz drei der Premier-League-Tabelle und zählt in dieser Saison zu den gefährlichsten Offensivteams der Liga. Das 5:0 gegen Crystal Palace im Oktober zeigte, welche Qualität Hurzeler in seiner Mannschaft vereint. Diego Gomez erklärte öffentlich, dass er sich nach der sorgfältigen Steuerung seiner Belastung unter der Woche vollständig erholt fühle und bereit sei, Akzente zu setzen.

Brighton verlor am Sonntag an der Anfield Road mit 0:2. Die Niederlage gegen ein Liverpool in starker Form änderte jedoch wenig am Gesamteindruck: Brighton übertrifft in dieser Saison die Erwartungen deutlich.

Gianluigi Donnarumma kehrt bei City ins Tor zurück, nachdem Geronimo Rulli im Pokalspiel begonnen hatte. Erling Haaland, der unter der Woche geschont wurde, soll voraussichtlich im Sturmzentrum auflaufen. Maresca hofft auf eine Reaktion seiner Mannschaft, die erst vor wenigen Tagen gegen denselben Gegner Moral bewies und zweimal einen Rückstand aufholte.

Teamnews und Kader

Manchester City vs Brighton Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aufstellung
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
G. DonnarummaG. DonnarummaJ. GvardiolJ. GvardiolR. DiasR. DiasM. GuehiM. GuehiA. KhusanovA. KhusanovJérémy DokuJérémy DokuR. CherkiR. CherkiI. NdiayeI. NdiayeE. AndersonE. AndersonEnzo FernándezEnzo FernándezE. HaalandE. HaalandB. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkJ. HadjamJ. HadjamL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliJ. HinshelwoodJ. HinshelwoodP. GrossP. GrossM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariD. GomezD. GomezC. KostoulasC. Kostoulas
Brighton crest
Brighton
BHA
4-2-3-1
Manchester City

Startelf

Brighton

Trainer

  • E. Maresca
  • Fabian Hürzeler

Form

MCI

MCI - Form

PSG
N2-4
IPS
S3-2
AEK
S5-1
AVL
N2-1
BHA
S2-2
Tor erzielt (kassiert)
13/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
BHA

BHA - Form

KZA
S4-0
CRY
S5-0
JAB
U0-0
LIV
N2-0
MCI
N2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Direkter Vergleich

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenBrighton
1
2
2
England EFL Cup
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Brighton badge
Brighton
BHA
2
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
7Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
8701209+1121
N
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
8701135+821
S
S
S
N
S
3
BrightonBrightonBHA
8512237+1616
N
S
S
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
8431118+315
S
S
N
S
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
84131715+213
N
S
S
N
U
6
BrentfordBrentfordBRE
8251149+511
U
N
U
S
U
7
LeedsLeedsLEE
825196+311
U
U
N
U
S
8
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
83231214-211
S
N
N
S
N
9
Aston VillaAston VillaAVL
8323912-311
S
S
U
S
N
10
HullHullHUL
824298+110
U
N
U
N
U
11
EvertonEvertonEVE
824289-110
N
N
U
S
U
12
IpswichIpswichIPS
83141216-410
U
N
S
N
S
13
BournemouthBournemouthBOU
82331213-19
S
S
N
N
U
14
TottenhamTottenhamTOT
8233810-29
S
S
U
N
U
15
FulhamFulhamFUL
8224810-28
S
S
N
U
U
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
81431013-37
N
U
U
U
N
17
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
8215919-107
N
N
S
U
N
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
8134610-46
U
N
N
N
S
19
CoventryCoventryCOV
8206615-96
N
N
S
S
N
20
SunderlandSunderlandSUN
8125614-85
U
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg



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