Manchester City gegen FC Liverpool: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellungen - So wird die Premier League übertragen

Spitzenspiel in der Premier League: Meister Liverpool muss nach Manchester. Goal erklärt, wie die Partie heute LIVE übertragen wird.

gegen den : Es ist DAS Duell in der Premier League der vergangenen Jahre. Die Neuauflage des Spitzenspiels wird heute um 17:30 Uhr im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

Obwohl der FC Liverpool die zweitschlechteste Verteidigung der Liga stellt (15 Gegentore in sieben Spielen), thront das Team von Jürgen Klopp wieder vom oberen Ende der Tabelle. 16 Punkte haben die Reds auf dem Konto, die einzige Niederlage war das 2:7 gegen Aston Villa.

Auch in der läuft für Liverpool alles nach Plan, nach drei Spielen und drei Siegen hat der Klub eine vielversprechende Ausgangslage für die nächste Runde. Genauso sieht es auch bei Manchester City aus, auch die Skyblues haben nach drei Spielen neun Punkte auf dem Konto (Gruppe C).

Mehr Teams

Allerdings hapert es bei den Cityzens noch in der Premier League: Von den vergangenen fünf Spielen wurden nur zwei gewonnen, zu wenig für einen Titelkandidaten. Mit einem Sieg heute würde das Team von Pep Guardiola allerdings ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz senden.

Früh in der Saison erwartet uns heute ein Spitzenspiel in der Premier League. In diesem Artikel erklärt Goal alles rund um die Übertragung von Manchester City - FC Liverpool.

Manchester City gegen den FC Liverpool heute LIVE: Der Premier-League-Kracher im Überblick

The stats behind two of the greatest teams in @premierleague history 🔥



What will the next chapter bring on Sunday?



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/lYtLusOS3J — Manchester City (@ManCity) November 4, 2020

Manchester City vs. FC Liverpool heute LIVE: So wird das Spiel im TV übertragen

Die schlechte Nachricht vorab: Das Spie wird nicht im Free-TV übertragen und ist auch auf keiner anderen Plattform kostenlos zu sehen! Keiner der öffentlichen Sender oder privaten Anbietern mit kostenlosen Angeboten hat sich die Rechte an der Begegnung gesichert.

Die Möglichkeit, das Spiel zu sehen, besteht zum Glück aber trotzdem - allerdings kostenpflichtig. Der Pay-TV-Sender Sky hält in dieser Saison die Rechte an der Premier League und überträgt zu jeder Antoßzeit ein Spiel LIVE und in voller Länge.

Premier League, und mehr: Das TV-Angebot von Sky

Um Sky empfangen zu können muss man ein Paket buchen. Dabei gibt es eine große Anzahl an unterschiedlichen Möglichkeiten - schließlich begrenzt sich Sky nicht nur auf die Premier League. Allein beim Sport gibt es auch noch Bundesliga und zu sehen, zusätzlich gibt es mit dem Entertainment- oder Kinopaket Angebote, die nichts mit Sport zu tun haben.

Eine Übersicht zu den Angeboten findet ihr hier. Wenn ihr Fragen zu Sky Q habt, der Sky-eigenen Plattform, könnt ihr ebenfalls auf der Homepage von Sky vorbeischauen.

FC Liverpool bei Manchester City im TV: So läuft die LIVE-Übertragung der Premier League bei Sky ab

Sender : Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1, Sky Sport 1 HD Beginn der Übertragung: 17:00 Uhr

17:00 Uhr Anpfiff : 17:30 Uhr

: 17:30 Uhr Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeld

Quelle: Getty Images

Manchester City - FC Liverpool: Die Premier League heute im LIVE-STREAM verfolgen

Sky ist mittlerweile mehr als ein reiner Fernsehsender: Das Angebot wird nämlich auch als LIVE-STREAM zur Verfügung gestellt - so könnt ihr das Spiel nicht nur an eurem Fernseher, sondern auch im Browser oder auf dem Handy/Tablet verfolgen. Dabei habt ihr zwei Möglichkeiten: Sky Go und Sky Ticket.

ManCity - Liverpool: Das Spitzenspiel der Premier League mit Sky Go sehen

Sky Go ist für die Fans, die bereits ein Sky-Paket gebucht haben. Szenario: Ihr wollt das Spiel sehen, habt auch ein Sky-Abonnement aber seid nicht zuhause beim Fernseher. Genau dann ist Sky Go zur Stelle!

Dafür bracht ihr die SkyGo-App (kostenlos im Play Store oder App Store). Nachdem ihr dieser heruntergeladen und geöffnet habt könnt ihr euch mit euren LogIn-Daten anmelden - und schon steht der Stream zur Verfügung.

Dank dem Sky Ticket streamen: So seht ihr Manchester City gegen Liverpool

Sky Ticket ist für diejenigen, die noch kein Sky-Abonnement haben und dieses auch nicht langfristig abschließen wollen. Mit dem Sky Ticket könnt ihr für kurze Zeiträume auf das Angebot von Sky zugreifen und seid so flexibler.

Auch hier braucht ihr eine App: Einfach die kostenlose SkyTicket-App im App Store oder Play Store herunterladen und öffnen - ab da ist alles selbsterklärend. Viel Spaß beim Streamen!

FC Liverpool bei Manchester City: Die kostenlosen Highlights der Premier League

Sky hält nicht nur die Rechte für die LIVE-Übertragung der Premier League, auch die Highlights darf der Sender aus Unterföhring produzieren. Um die drei Minuten dauern die Clips normalerweise, in denen die besten Szenen der Begegnung zusammengefasst werden.

Diese werden kurz nach dem Spiel auf dem YouTube-Kanal von Sky Sport HD hochgeladen - und sind von da an kostenlos zu sehen. Hier entlang!

Manchester City gegen den FC Liverpool: Der Goal LIVE-TICKER zur Premier League

Sky ist euch zu teuer oder ihr seid unterwegs und könnt das Spiel nicht verfolgen? Keine Bange, wir haben die ideale Option, damit ihr durchgehend auf dem aktuellen Stand bleibt.

Mit der LIVE-TICKER von Goal verpasst ihr nichts: Jedes Tor, jede Chance und jede Auswechslung wird genau beschrieben und mit Hintergrundwissen belegt. Hier geht es zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal.

Quelle: Getty Images

FC Liverpool zu Gast bei Manchester City: Die Aufstellungen in der Premier League

Die Mannschaften veröffentlichen etwa eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen, woraufhin diese hier eingetragen werden. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um perfekt auf die Spitzenpartie der Premier League vorbereitet zu sein!

Manchester City - FC Liverpool: Das sind die Möglichkeiten, die Premier League zu verfolgen