Manchester City - FC Liverpool heute live: TV, LIVE-STREAM & LIVE-TICKER - die Infos zur Übertragung

Der Schlagabtausch in der Premier League, auf den alle sehnsüchtig gewartet haben, findet heute statt! Zum 32. Spieltag der Premier League treffen sich heute Manchester City und der FC Liverpool. Angepfiffen wird die Begegnung um 17.30 Uhr im City of Manchester Stadium.

Beide Teams spielen bislang eine nahezu makellose Saison. In der heimischen Liga haben sowohl City als auch die Reds beste Chancen auf die Meisterschaft, in der Champions League haben beide Mannschaften gute Karten in das Halbfinale einzuziehen und auch im FA-Cup geht es in weniger als einer Woche in derselben Paarung um den Einzug in das Finale.

Das Hinspiel zwischen den beiden Teams ging 2:2 Unentschieden aus - werden wir heute einen Sieger und die mögliche Vorentscheidung der Meisterschaft erleben? GOAL liefert die Infos zur Übertragung live im TV, STREAM und TICKER.

Manchester City vs. FC Liverpool heute live: Die Fakten zum Topspiel

Begegnung Manchester City vs. FC Liverpool Wettbewerb Premier League | 32. Spieltag Datum Sonntag | 10. April 2022 Anpfiff 17.30 Uhr Ort City of Manchester Stadium | Manchester | England Bilanz (20 Premier League Spiele) sieben Siege Man City vier Unentschieden neun Siege FC Liverpool

Getty

Manchester City vs. FC Liverpool heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im deutschen Free-TV?

Fans rund um den Globus möchten sich dieses Match heute nicht entgehen lassen. Auch in Deutschland erfreut sich dieses Match überregionalem Interesse, doch ist es überhaupt möglich die Partie heute live zu verfolgen und wird dies kostenlos sein? Ja und nein! Ja, es gibt eine Möglichkeit die Begegnung heute live zu verfolgen und nein, dies ist leider nicht kostenlos, denn kein deutscher Free-TV-Sender hält die rechte zur Übertragung von Premier League-Begegnungen. Die Rechte zur Übertragung der Premier League in Deutschland liegen in dieser Saison bei dem Unterföhringer Bezahlsender Sky.

Manchester City vs. FC Liverpool heute live im TV: Sky überträgt die Premier League im Fernsehen

Wollt ihr das Topspiel zwischen den Weltklasse-Trainern Pep Guardiola und Jürgen Klopp heute also live sehen, benötigt Ihr ein Abo bei Sky. Die Übertragung beginnt um 16.30 Uhr, der übertragende Sender ist Sky Sport 1 (HD).

Über die Kosten der Abo-Varianten könnt Ihr Euch an dieser Stelle informieren.

Nice-to-know: Durch die Mitgliedschaft bei Sky bekommt Ihr automatisch kostenlos Zugang zur Streamingplattform Sky Go und könnt die Begegnung somit auch live auf dem Handy, Tablet oder Desktop verfolgen.

Manchester City vs. FC Liverpool heute live im STREAM: Diese beiden Möglichkeiten bietet Euch Sky

Wie bereits angesprochen können Sky-Kunden automatisch auch auf Sky Go zugreifen und das Angebot somit auch im LIVE-STREAM ohne Zusatzkosten abrufen. Doch was ist eigentlich, wenn man kein Sky-Kunde ist? Auch dann ermöglicht Euch Sky, dessen Programm im LIVE-STREAM abzurufen. Die Streaming-Lösung hierfür lautet Sky-Ticket.

Im Folgenden stellen wir Euch beide Plattformen näher vor.

Manchester City vs. FC Liverpool heute live im STREAM verfolgen: Sky Go & Sky Ticket im Vergleich

Sky Go Sky Ticket Kosten als Sky-Kunde kostenlos Monatsticket: 29,99€/Monat

Jahresticket: 12 Monate 19,99€, danach 29,99€/Monat (Frühlingsangebot bis Sonntag) Devices Handy, Tablet, Desktop Handy, Tablet, Desktop, Konsole, TV, Stick, Smart-TV, etc. Download-Link App iOS Play Store iOS Play Store

Manchester City vs. FC Liverpool heute live auf Sky: Die Infos zur Übertragung im Pay-TV

Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) STREAM: Sky Go, Sky Ticket

Sky Go, Sky Ticket Vorberichte: ab 16.30 Uhr

ab 16.30 Uhr Anpfiff: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeld

Wen stellen Pep & Klopp heute auf? Die Aufstellungen von Manchester City vs. FC Liverpool

Ihr wollt wissen, wer heute von Beginn an für die beiden Startrainer spielt? Dann schaut an dieser Stelle rund eine Stunde vor Anpfiff noch einmal vorbei.

Manchester City vs. FC Liverpool heute im LIVE-TICKER verfolgen: Mit GOAL nichts verpassen!

Falls Ihr die Begegnung heute doch lieber im LIVE-TICKER verfolgen möchtet, können wir Euch unseren hauseigenen TICKER zur Begegnung empfehlen. Hier findet Ihr nicht nur interessante Stats und die tabellarische Konstellation vor, sondern auch die wichtigsten Szenen prägnant zusammengefasst und das nahezu in Echtzeit!

Zum LIVE-TICKER

Premier League heute live im TV, STREAM & TICKER: Die Übertragung von Manchester City vs. FC Liverpool in der Übersicht