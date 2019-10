Manchester City vs. Dinamo Zagreb: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung der Champions League

Manchester City trifft am 2. Spieltag der Champions League auf Dinamo Zagreb. Goal verrät, wo das Duell im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

empfängt in der Außenseiter . Das Spiel findet am Dienstag, 1. Oktober, um 21 Uhr im Etihad Stadium in Manchester statt.

Manchester City startete mit einem souveränen 3:0-Sieg bei Shakhtar Donezk in die aktuelle Champions-League-Saison, Torschützen waren Mahrez, Gündogan und Gabriel Jesus. Seither schoss sich City regelrecht warm für die kommende Partie gegen Zagreb: Auf ein 8:0 in der Liga gegen Watford folgten ein 3:0 bei Preston North End im League Cup und ein 3:1 in der Liga beim FC Everton . In neun Pflichtspielen dieser Saison erzielten die Skyblues 34 Tore, durchschnittlich 3,8 pro Spiel.

Dinamo Zagreb erwischte aber ebenfalls einen bärenstarken Start in seine CL-Kampagne. Den italienischen Königsklassen-Neuling Atalanta fegte man gleich mit 4:0 vom Platz und ist somit sogar Tabellenführer der Gruppe C.

Kann Manchester City die Dominanz aus dem ersten Gruppenspiel weiterführen? Schafft Zagreb die große Überraschung? Goal verrät, wie du das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM verfolgen kannst.

Manchester City vs. Dinamo Zagreb: Das Duell in der Champions League auf einen Blick

Manchester City vs. Dinamo Zagreb heute im LIVE-STREAM schauen - so geht's!

Sky und DAZN teilen sich die Übertragungsrechte für die Champions League in der aktuellen Saison auf. Sky zeigt Dir jeweils eine Konferenz mit allen Partien sowie zwei Partien pro Spieltag im Einzelspiel. DAZN hingegen zeigt satte 110 der 138 Partien live und exklusiv in voller Länge im Einzelspiel, so auch Manchester City gegen Dinamo Zagreb.

Manchester City vs. Dinamo Zagreb: Die Champions League heute im LIVE-STREAM auf DAZN

DAZN ist der einzige Platz, wo Du die Partie Manchester City vs. Dinamo Zagreb live und in voller Länge sehen kannst. Die Übertragung bei DAZN zeigt Dir die kompletten 90 Minuten der Partie live.

Nach dem Gratismonat hast Du die Möglichkeit, dein Abo bei DAZN kostenpflichtig zu verlängern - und zwar wie folgt:

Das Monatsabo

Kosten: 11,99 Euro im Monat

11,99 Euro im Monat Besonderheit: Du kannst jederzeit monatlich kündigen und hast keine Vertagsbindung

Die DAZN-Jahreskarte

Kosten: einmalig 119,99 Euro

einmalig 119,99 Euro Besonderheit: Du sparst knapp 24 Euro im Vergleich zum Monatsabo

Du hast noch Fragen zu DAZN? Hier gibt es die Antworten:

Die DAZN-App findest Du in den jeweiligen Stores zum Download:

Manchester City vs. Dinamo Zagreb live im TV sehen - geht das?

Alternativ zum LIVE-STREAM kann die Partie Manchester City vs. Dinamo Zagreb auch im TV verfolgt werden, allerdings nicht im Free-TV. Deine beiden Möglichkeiten dafür sind wie auch beim LIVE-STREAM DAZN und Sky.

Manchester City vs. Dinamo Zagreb heute im LIVE-STREAM bei DAZN auf dem Smart-TV

Den LIVE-STREAM von DAZN kannst Du mittels einiger einfacher Schritte auch auf deinem Smart-TV sehen. Dafür musst Du nur folgendes tun:

Schritt 1: Such nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Deines TV-Geräts.

Schritt 2: Lade Dir die kostenlose DAZN-App herunter und installiere die Anwendung.

Schritt 3: Melde Dich bei DAZN an. Hast Du noch kein DAZN-Abo? Dann sichere Dir einen kostenlosen Probemonat!

Schritt 4: Lehne Dich entspannt zurück und genieße Manchester City vs. Dinamo Zagreb mit DAZN auf dem Smart-TV!

Nur in der Konferenz: Manchester City vs. Dinamo Zagreb heute live bei Sky im TV sehen

Das Spiel Manchester City vs. Dinamo Zagreb kannst du im Pay-TV bei Sky sehen, allerdings nur in der Konferenz. Diese läuft auf dem Sender Sky Sport 1 oder Sky Sport 1 HD. Zusammen mit allen anderen fünf Partien, die am Dienstag um 21 Uhr angepfiffen werden, siehst Du hier immer wieder in Ausschnitten Bilder von City gegen Zagreb.

Für die Nutzung von Sky brauchst du ebenfalls ein Abonnement. Alle Informationen dazu und zu den verschiedenen Bezahlmodellen findest du hier.

Manchester City vs. Dinamo Zagreb heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen der Partie Manchester City gegen Dinamo Zagreb werden wie gewohnt ungefähr eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben - dann findest Du sie natürlich genau hier.

Manchester City vs. Dinamo Zagreb: Die Champions League im LIVE-TICKER verfolgen

Du kannst das Duell Manchester City gegen Dinamo Zagreb nicht in der Live-Übertragung von DAZN oder Sky sehen? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal die ideale Alternative für Dich.

Der Ticker versorgt Dich bereits vor dem Spiel mit allen relevanten Informationen zum Spiel. Du verpasst so kein Tor, keine Karte und keine strittige Szene.

Den LIVE-TICKER kannst du entweder über www.goal.com oder über die Goal-App aus dem iTunes- oder Google-Play-Store verfolgen.