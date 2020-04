Bericht: Manchester City beobachtet Ajax-Talent Sontje Hansen

Zuletzt wurde Sontje Hansen von Ajax mit Inter und Juventus in Verbindung gebracht, nun gilt auch Manchester City als interessiert.

Der amtierende englische Meister gesellt sich offenbar zu den Interessenten für Stürmertalent Sontje Hansen (17) von Amsterdam. Das berichtet der Guardian.

Der Junioren-Nationalspieler der feierte unter Trainer Erik ten Hag bereits sein Profidebüt in dieser Saison, aktuell ist er jedoch lediglich bis 2021 an den -Klub gebunden und wäre im Falle einer ausbleibenden Verlängerung wohl für knapp sieben Millionen Euro zu haben. Tuttomercatoweb brachte zuletzt und mit Hansen in Verbindung.

Sontje Hansen feierte Erfolge bei der U17-WM und der

City soll Hansen in der jüngeren Vergangenheit intensiv beobachtet haben, doch dem Guardian zufolge werden immer mehr Klubs auf den Angreifer aufmerksam. Aus der soll den Youngster auf dem Zettel haben.

Mehr Teams

Bereits vergangenes Jahr machte Hansen bei der U17-WM auf sich aufmerksam, als er Oranje als Top-Torjäger des Turniers (sechs Treffer) bis ins Halbfinale schoss. Bei der U17-EM gelang sogar der Titelgewinn.