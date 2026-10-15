Real Madrids Star-Trainer Jose Mourinho hat mit großem Unverständnis auf die Bekanntgabe der Sperre gegen Stürmer Vinicius Jr. reagiert - und das einmal mehr mit deutlichen Worten klargemacht.

Vor allem der Zeitpunkt der Bekanntmachung stieß dem Portugiesen sauer auf. "Die machen das jetzt ganz schamlos. Die Katze ist aus dem Sack. Zwei Stunden vor dem Spiel muss ein Spieler erfahren, dass er eine Sperre von vier Spielen hat", sagte Mourinho empört in Richtung der Verantwortlichen von LaLiga.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie in der Champions League bei der AS Rom (4:3) war am Mittwochabend die Suspendierung von vier Partien gegen den Brasilianer bekannt geworden. Vinicius hatte im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (1:0) seinen Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren gezogen und dafür nach Videobeweis die Rote Karte gesehen. Anschließend protestierte er vehement, auch Mourinho war außer sich.

Dass sein Vergehen derart harte Konsequenzen nach sich ziehen könnte, war Vinicius offensichtlich nicht klar. Er erklärte nach dem Roma-Spiel:"Ehrlich gesagt ist die Regel neu, das wurde uns nie erklärt. Es kommt immer jemand von der Liga oder von einer anderen mir unbekannten Stelle der Schiedsrichter, um uns die neue Regel zu erklären, aber genau darüber wurde uns nichts gesagt."

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Er betonte, er habe sich "noch nie gewalttätig gegenüber einem anderen Spieler verhalten" und stets "einen kühlen Kopf bewahrt", obwohl er "oft gefoult" werde. Seine Anklare: "Und am Ende bekomme ich immer die Karte."

Jose Mourinho wittert LaLiga-Verschwörung

Der Flügelflitzer verpasst nun auch den Clasico beim FC Barcelona am 25. Oktober. Sein Coach lederte er vor allem gegen den Zeitpunkt und witterte wieder einmal eine Verschwörung gegen die Königlichen. "Man will einen Spieler zwei Stunden vor dem Spiel fertigmachen; das erscheint mir nicht normal", sagte Mourinho. Die Partie bei der Roma sei immerhin auch "für den spanischen Fußball wichtig", sein Team habe "drei Punkte für den spanischen Fußball, für die Rangliste und für das Ansehen des spanischen Fußballs gewonnen".

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Das Strafmaß an sich schien "The Special One" dabei nicht das Problem zu sein. Aber: "Hätten sie das nicht jetzt tun können? Hätten sie das nicht morgen früh tun können? Müssen wir erst mit dem Bus anreisen und fast schon am Stadion angekommen sein, bevor wir erfahren, dass Vinicius eine Sperre von vier Spielen hat?"