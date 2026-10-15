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"Man will einen Spieler zwei Stunden vor dem Spiel fertigmachen": Jose Mourinho hat eine Verschwörungstheorie

La Liga
AS Rom - Real Madrid
Real Madrid
Champions League
José Mourinho
Vinicius Junior

LaLiga verkündet das Strafmaß gegen Vinicius Junior und dessen Trainer ist wegen des Zeitpunkts sauer.

Real Madrids Star-Trainer Jose Mourinho hat mit großem Unverständnis auf die Bekanntgabe der Sperre gegen Stürmer Vinicius Jr. reagiert - und das einmal mehr mit deutlichen Worten klargemacht.

Vor allem der Zeitpunkt der Bekanntmachung stieß dem Portugiesen sauer auf. "Die machen das jetzt ganz schamlos. Die Katze ist aus dem Sack. Zwei Stunden vor dem Spiel muss ein Spieler erfahren, dass er eine Sperre von vier Spielen hat", sagte Mourinho empört in Richtung der Verantwortlichen von LaLiga.

Wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie in der Champions League bei der AS Rom (4:3) war am Mittwochabend die Suspendierung von vier Partien gegen den Brasilianer bekannt geworden. Vinicius hatte im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (1:0) seinen Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren gezogen und dafür nach Videobeweis die Rote Karte gesehen. Anschließend protestierte er vehement, auch Mourinho war außer sich.

Dass sein Vergehen derart harte Konsequenzen nach sich ziehen könnte, war Vinicius offensichtlich nicht klar. Er erklärte nach dem Roma-Spiel:"Ehrlich gesagt ist die Regel neu, das wurde uns nie erklärt. Es kommt immer jemand von der Liga oder von einer anderen mir unbekannten Stelle der Schiedsrichter, um uns die neue Regel zu erklären, aber genau darüber wurde uns nichts gesagt."

Er betonte, er habe sich "noch nie gewalttätig gegenüber einem anderen Spieler verhalten" und stets "einen kühlen Kopf bewahrt", obwohl er "oft gefoult" werde. Seine Anklare: "Und am Ende bekomme ich immer die Karte."

Jose Mourinho wittert LaLiga-Verschwörung

Der Flügelflitzer verpasst nun auch den Clasico beim FC Barcelona am 25. Oktober. Sein Coach lederte er vor allem gegen den Zeitpunkt und witterte wieder einmal eine Verschwörung gegen die Königlichen. "Man will einen Spieler zwei Stunden vor dem Spiel fertigmachen; das erscheint mir nicht normal", sagte Mourinho. Die Partie bei der Roma sei immerhin auch "für den spanischen Fußball wichtig", sein Team habe "drei Punkte für den spanischen Fußball, für die Rangliste und für das Ansehen des spanischen Fußballs gewonnen".

AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Das Strafmaß an sich schien "The Special One" dabei nicht das Problem zu sein. Aber: "Hätten sie das nicht jetzt tun können? Hätten sie das nicht morgen früh tun können? Müssen wir erst mit dem Bus anreisen und fast schon am Stadion angekommen sein, bevor wir erfahren, dass Vinicius eine Sperre von vier Spielen hat?"

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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