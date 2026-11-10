"Man weiß Dinge besser einzuschätzen": Niclas Füllkrug findet sich nicht zu alt fürs DFB-Team

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Ist Niclas Füllkrug zu alt für das DFB-Team? Der Werder-Stürmer gibt eine klare Antwort.

Niclas Füllkrug sieht in seinem fortgeschrittenen Alter kein Hindernis bei seiner Rückkehr in die Nationalmannschaft - im Gegenteil.

"Man wird erfahrener und weiß Dinge besser einzuschätzen", sagte der 33-Jährige im DFB-Camp in Herzogenaurach. Man lerne sich noch besser kennen und bekomme ein Gefühl dafür, "was einem gut tut und was nicht", sagte Füllkrug.

Den Hauptgrund für seine Leistungsexplosion in dieser Saison sieht der Torjäger von Werder Bremen in seinem Fitnesszustand. "Die medizinische Abteilung kümmert sich extrem um mich. Ich verpasse kein Training, bin immer da, bin fit und kann marschieren. Ich fühle mich nicht wie 33", sagte Füllkrug, der in 24 Länderspielen 14 Tore erzielt hat.

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Bei West Ham United und bei der AC Mailand sei er nicht fit gewesen. Es sei aber dennoch keine "schreckliche Zeit" gewesen, betonte Füllkrug, der aber derzeit die Zeit in Bremen genießt: "Das ist mein fußballerisches Zuhause. Im eigenen Bett schläft man am besten. Ich fühle mich einfach wohl."

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Wohl fühlt er sich auch im Kreis der Nationalmannschaft. "Es ist nun ein ganz anderes Gesicht. Man spürt eine krasse Veränderung. Bis jetzt ist es aber rundum positiv", sagte Füllkrug, der Bundestrainer Jürgen Klopp als "eine der größten Persönlichkeiten im deutschen Fußball" bezeichnete.

Füllkrug stellt sich auf einen harten Konkurrenzkampf ein. "Auf der Stürmerposition gibt es einige Spieler, die in ihren Vereinen auffallen. Die Auswahl ist groß. Das finde ich positiv", sagte Füllkrug.