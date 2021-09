Wer zeigt / überträgt heute Man United vs. West Ham? Die Übertragung des Carabao Cup live im TV und STREAM

In der 3. Runde des Ligapokals spielt heute Man United gegen West Ham. Alle Infos zur Übertragung live im TV und STREAM gibt es bei Goal.

Neuauflage des spannenden Ligakrachers: Heute ist West Ham United zu Gast bei Manchester United. Der Anpfiff im Old Trafford ertönt um 20.45 Uhr.

Das Aufeinandertreffen beider Mannschaften am vergangenen Wochenende war beste Werbung für die Premier League. West Ham ging mit 1:0 in Führung, welche United-Star Cristiano Ronaldo nur fünf Minuten später wieder egalisierte. Der in der Champions League noch zum Buhmann avancierte Jesse Lingard besorgte mit einem absoluten Traumtor die Führung für die Red Devils und wurde nach dem Spiel zum Matchwinner gekürt. In der Nachspielzeit parierte Schlussmann David De Gea sogar noch einen Handelfmeter der Hammers.

Werden wir heute ein ähnlich spannendes Spiel erleben? Mit Goal erfahrt Ihr alles zu den Aufstellungen und zur Übertragung live im TV und STREAM.

Wettbewerb: Carabao Cup | 3. Runde | Saison 21/22

- Datum: Mittwoch, 22. September 2021

Carabao Cup heute live: Wird Man United gegen West Ham im Fernsehen übertragen?

Das Spiel des englischen Ligapokals seht Ihr heute leider nicht im Free-TV.

Es gibt jedoch trotzdem eine Möglichkeit wie Ihr heute live dabei sein könnt, wenn im Theatre of Dreams zur Pokalnacht geladen wird.

Mit DAZN live dabei sein: Man United vs. West Ham heute im LIVE-STREAM verfolgen

Die beschriebene Möglichkeit ist unter dem Namen DAZN geläufig und bietet Euch noch viel mehr als "nur" den Carabao Cup. Das Angebot des Streaminganbieters umfasst mitunter auch die Champions League, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue1 und zahlreiche weitere LIVE-Sport-Angebote. Das alles seht Ihr im STREAM auf zahlreichen Geräten.

Um das Angebot auf DAZN zu nutzen, bedarf es einer Mitgliedschaft. Wie viel diese kostet, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

Man United vs. West Ham heute live auf DAZN: Das kostet die Mitgliedschaft

Ihr habt zwei Optionen bei DAZN ein Abonnement abzuschließen: Ihr könnt Euch zunächst für das Monatsabo entscheiden und zahlt dafür 14,99 Euro pro Monat (jederzeit kündbar).

Eine weitere Möglichkeit ist es, direkt die Jahresmitgliedschaft für einmalig 149,99 Euro abzuschließen (entspricht 12,50 Euro pro Monat).

Und jetzt zur besten Nachricht: Als Neukunde seht Ihr das Spiel heute sogar kostenlos auf DAZN. Wie das geht?

Carabao Cup heute live: Man United vs. West Ham - die Übertragung auf DAZN im Überblick

Sender: DAZN

DAZN Anpfiff: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentar: Michael Born

Michael Born Experte: Sebastian Kneißl

Cristiano heute mit dem nächsten Tor? Die Aufstellungen im Carabao Cup von Man United und West Ham

Ihr wollt wissen wer heute von Beginn an ran darf? Dann seid Ihr hier genau richtig, denn an dieser Stelle findet Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen beider Mannschaften.

Man United vs. West Ham heute live: Carabao Cup im kostenlosen LIVE-TICKER verfolgen

Ihr könnt das Spiel heute nicht live auf DAZN verfolgen? Kein Problem, we got you! Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr nichts und könnt die wichtigsten Schlüsselereignisse nahezu in Echtzeit nachlesen.

Auch interessante Statistiken und die Aufstellungen grafisch aufbereitet findet Ihr hier.

Man United vs. West Ham heute live: Die Übertragung des Carabao Cup in der Übersicht

