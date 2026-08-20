Der englische Meister FC Arsenal hat bei Bayer Leverkusen offenbar eine Absage für Innenverteidiger Jarell Quansah kassiert. Nach Informationen von Sky boten die Gunners mündlich 60 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni.

Der Bundesligist gab dem Premier-League-Klub demnach jedoch zu verstehen, dass der 23-jährige Abwehrspieler unverkäuflich sei. Quansah war erst im vergangenen Sommer für 35 Millionen Euro vom FC Liverpool unters Bayer-Kreuz gewechselt und avancierte auf Anhieb zum Stammspieler.

Sein Vertrag beim Werksklub ist langfristig bis 2030 datiert. Liverpool verfügte in diesem Sommer über eine Rückkaufoption in Höhe von 60 oder 70 Millionen Euro, dazu gibt es verschiedenen Angaben. Die Engländer ließen diese jedoch ungenutzt verstreichen. Im kommenden Jahr besitzet Liverpool für Quansah, der seit seinem fünften Lebensjahr bei den Reds ausgebildet wurde, diese Option erneut.

Die Gunners suchen aufgrund der verletzungsbedingten Ausfälle von William Saliba sowie Jurrien Timber dringend nach Verstärkung für die Defensive. Quansah passt ins Anforderungsprofil, da er neben der Innenverteidigung auch auf der rechten Abwehrseite eingesetzt werden kann.

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Arsenal: Ezri Konsa als Alternative zu Jarell Quansah?

Zuvor berichteten bereits Sky Sports und der Guardian übereinstimmend über eine Kontaktaufnahme der Londoner mit der Leverkusener Klubführung, um die Machbarkeit eines Transfers auszuloten. Dem Guardian zufolge hätte Bayer erst ab einem Gebot von mindestens 50 Millionen Euro überhaupt über einen Verkauf nachgedacht.

Ursprünglich hieß es, Arsenal wolle diese Summe nicht aufrufen und präferiere eine Verpflichtung von Ezri Konsa von Aston Villa. Ein erstes Angebot über 35 Millionen Euro für den 28-jährigen Konsa hatte Villa abgelehnt, woraufhin Arsenal mit der höheren Offerte bei Leverkusen vorstellig wurde. Es scheint aber wahrscheinlich, dass Konsa doch noch den Weg nach London finden wird.

Quansah, der wie Konsa im Kader der englischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft stand, war vergangene Spielzeit in Leverkusens Abwehrzentrum absolut gesetzt. Er kam wettbewerbsübergreifend auf 44 Einsätze, in denen ihm fünf Tore gelangen.