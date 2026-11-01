So seht Ihr Mallorca gegen Cádiz mit einem VPN

Möchtet Ihr Euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder von einem anderen Teil der Welt aus darauf zugreifen, wo Ihr möglicherweise auf geografische Beschränkungen stoßt? Hier kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Aktiviert das VPN und verbindet Euch mit dem ausgewählten Server, um Euren digitalen Standort (Eure IP-Adresse) zu ändern. Besucht den offiziellen Anbieter. Ruft die Website des Sportübertragungsanbieters auf, der die Rechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

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Spielvorschau

Spanien LaLiga 2 - Spielwoche 12 2. Nov. 2026 - 15:00 Estadi Mallorca Son Moix

Mallorca empfängt Cádiz im Estadi Mallorca Son Moix in Palma. Beide Teams wollen ihre Position in der Tabelle der Segunda División festigen.

Die Mannschaft von Luis Garcia steht auf Platz acht und ist zu Hause schwer zu schlagen. Die jüngsten Ergebnisse zeigen allerdings, dass ihr die Konstanz fehlt. Drei Unentschieden in den vergangenen vier Ligaspielen haben Mallorca in der oberen Tabellenhälfte gehalten, zugleich aber Punkte gekostet.

Cádiz reist in einer schwierigen Lage an. Die Mannschaft von Albert Celades steht auf Platz 19 und steckt tief im Abstiegskampf. Um sich aus der Gefahrenzone zu befreien, muss sie ihre wechselhafte Ergebnisserie beenden.

Unter der Woche bewiesen die Gäste Moral: Mit einem 3:1-Sieg bei Xerez zogen sie in der Copa del Rey weiter. Dieses Ergebnis könnte ihnen für das Wochenende Selbstvertrauen geben. Ob sich das auch in einem Auswärtsspiel in der Liga zeigt, ist eine andere Frage.

Mallorca dürfte sich zu Hause gute Chancen ausrechnen. Der 3:1-Sieg gegen Las Palmas Anfang Oktober zeigte, dass die Mannschaft ihre Chancen konsequent nutzen kann.

Hier erfahrt Ihr alles darüber, wo Ihr Mallorca gegen Cádiz sehen könnt, wann das Spiel beginnt und wie die aktuelle Personallage der Teams aussieht.

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