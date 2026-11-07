Malaga gegen Racing Santander mit einem VPN sehen: So geht’s

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. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VP-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in einem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

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Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 12 7. Nov. 2026 - 08:00 Estadio La Rosaleda

Malaga empfängt Racing Santander am Sonntag, dem 8. November, im Estadio La Rosaleda. In dieser LaLiga-Partie treffen zwei Mannschaften aufeinander, die im Tabellenkeller kämpfen.

Malaga steht am Tabellenende und tut sich in dieser Saison schwer, konstant gute Leistungen zu zeigen. Die Mannschaft von Juan Funes hat nur eines ihrer letzten fünf Ligaspiele gewonnen und dabei neun Gegentore kassiert. Mehr defensive Stabilität ist daher ihre dringendste Aufgabe.

Racing Santander reist nach einer ernüchternden 0:3-Niederlage gegen Real Madrid im vergangenen Ligaspiel an. Durch dieses Ergebnis steht die Mannschaft von Jose Lopez auf Platz 16. Die Gäste haben in den vergangenen Wochen viele Gegentore kassiert und müssen sich deutlich steigern, um von dieser Reise in den Süden etwas mitzunehmen.

Keine der beiden Mannschaften kann sich viele weitere Ausrutscher leisten. Malaga hat in den letzten fünf Ligaspielen nur zwei Tore erzielt. Da das Selbstvertrauen im gesamten Kader angeschlagen ist, wird mehr Durchschlagskraft im Angriff ebenso wichtig sein wie eine stabilere Defensive.

Bei Racing ist die Stimmung im Verein durchwachsen. Ein Sieg in der Copa del Rey gegen Ribadesella CF sorgte für etwas Erleichterung, doch die Leistungen in der Liga haben weiterhin Vorrang. Die Zahl der Gegentore gibt dabei Anlass zur Sorge.

Für beide Klubs fühlt sich diese Begegnung wie ein Sechs-Punkte-Spiel an. Bis zum Abpfiff im La Rosaleda könnte sich der Abstand zwischen sicheren Tabellenplätzen und akuter Gefahr deutlich verkleinern oder vergrößern.

Lesen Sie weiter: Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um Malaga gegen Racing Santander live zu sehen.

Die Möglichkeiten, Malaga gegen Racing Santander im Livestream zu sehen, finden Sie unten.

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