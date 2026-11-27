So seht ihr Málaga gegen Athletic Bilbao mit einem VPN

Ihr möchtet euren gewohnten Streamingdienst sicherer nutzen oder aus einer anderen Region der Welt darauf zugreifen, in der möglicherweise Geoblocking gilt? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Ein zuverlässiges VPN besorgen . Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet).

. Wählt einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und ladet die App auf euer Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort auswählen. Wählt einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Deutschland DAZN Belgien DAZN Österreich DAZN Schweiz DAZN

Mit dem Server verbinden . Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

. Aktiviert das VPN und verbindet euch mit dem ausgewählten Server, um euren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Rechteinhaber aufrufen. Besucht die Website des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält, oder öffnet dessen offizielle Streaming-App.

Anmelden und Stream finden. Registriert euch beim offiziellen Anbieter oder meldet euch dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

La Liga - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 10:15 Estadio La Rosaleda

Málaga empfängt Athletic Bilbao im Estadio La Rosaleda zu einem LaLiga-Spiel, in dem das Schlusslicht auf eine Mannschaft aus der oberen Tabellenhälfte trifft.

Das Team von Juan Funes steht auf Platz 20 und hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele verloren. Der jüngste Rückschlag war eine 0:1-Niederlage gegen Osasuna am 22. November.

Die Gastgeber hatten Mühe, ihren Einsatz in Punkte umzumünzen. Vor dem Ergebnis gegen Osasuna verloren sie 1:2 gegen Racing Santander und 1:2 gegen Real Betis. In dieser Phase gewannen sie kein Ligaspiel.

Athletic reist als Tabellenachter unter Edin Terzic an. Am 20. November verlor das Team 0:1 gegen Espanyol. Damit endete eine Serie von drei Siegen in Folge, zu der auch ein 4:0 gegen Getafe gehörte.

Terzics Team erzielte im Copa-del-Rey-Spiel bei AE Prat sechs Tore und besiegte Real Sociedad in der Liga mit 2:1. Im Estadio La Rosaleda, wo Málaga dringend ein Erfolgserlebnis braucht, wird sich zeigen, wie Athletic außerhalb des Baskenlandes auftritt.

Wie ihr das Spiel verfolgen könnt, erfahrt ihr unten.

Die TV-Sender und Livestream-Optionen für Málaga gegen Athletic Bilbao findet ihr unten. Über den Link könnt ihr das Spiel live sehen.

Personal und Kader