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Mainz 05 vs. Nürnberg: Anstoßzeit

In der Frauen-Bundesliga empfängt Mainz 05 den 1. FC Nürnberg. Beide Teams befinden sich im unteren Tabellendrittel und brauchen dringend Punkte.

Mainz 05 steckt in einer tiefen Formkrise. Aus den jüngsten fünf Pflichtspielen gab es fünf Niederlagen – darunter ein 0:5 gegen den VfL Wolfsburg und ein 1:6 gegen den Hamburger SV. Die Defensive ist das offensichtliche Problem.

Nürnberg reist mit gemischten Gefühlen an. Zuletzt verlor der Club 0:1 gegen 1. FC Köln in der Bundesliga, konnte davor aber Freiburg mit 4:0 und Bayer Leverkusen mit 2:0 bezwingen.

In der Tabelle trennen die beiden Teams kaum etwas. Mainz steht auf Platz 14, Nürnberg auf Platz 13 – ein direktes Duell im Abstiegskampf.

Wer dieses Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Infos zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Mainz 05 und Nürnberg los?

Mainz 05 hat aus den vergangenen fünf Pflichtspielen keinen einzigen Sieg geholt – fünf Niederlagen stehen zu Buche. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:6 gegen den Hamburger SV in der Bundesliga. Zuvor kassierte Mainz ein 0:5 gegen den VfL Wolfsburg. Insgesamt erzielte Mainz in diesem Zeitraum vier Tore und ließ elf Gegentreffer zu.

Nürnberg kommt auf zwei Siege und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen. Das jüngste Spiel verlor der Club 0:1 gegen 1. FC Köln in der Bundesliga. Davor gab es ein deutliches 4:0 gegen Freiburg. Nürnberg traf in diesem Zeitraum sieben Mal und kassierte sechs Gegentreffer.

Mainz 05 vs. Nürnberg: Aufstellungen

Mainz 05 vs. Nürnberg: Form

Mainz 05 vs. Nürnberg: Bilanz direkte Duelle

Mainz 05 vs. Nürnberg: Die Tabellen