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1. FSV Mainz 05 v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport
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Mainz 05 vs. Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Wo wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen?

Klub Freundschaftsspiele
Mainz 05 - Kaiserslautern
Mainz 05
Kaiserslautern
Deutschland 2 Bundesliga
Bundesliga

Im Zuge der Vorbereitung auf die neue Saison trifft der 1. FSV Mainz 05 am heutigen Freitag in einem Testspiel auf den 1. FC Kaiserslautern. Wo Ihr die Begegnung live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Das Testspiel zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern wird am heutigen Freitag (17. Juli) um 15.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Bruchwegstadion in Mainz. Die Begegnung findet jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sodass Fans das rheinland-pfälzische Derby nicht vor Ort verfolgen können. Gespielt werden vier Halbzeiten à 30 Minuten.

Doch wie ist es mit der Übertragung im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.

Mainz 05 vs. Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Wo wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen?

Eine Live-Übertragung im Free-TV oder bei einem Pay-TV-Anbieter wie Sky, DAZN oder MagentaTV wird es für die Partie nicht geben. Fans können das Testspiel zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern dennoch kostenlos live verfolgen.

Der Bundesligist stellt einen kostenlosen Livestream auf seinem vereinseigenen YouTube-Kanal zur Verfügung und überträgt die Begegnung dort in voller Länge. Hier geht's zu 05er.tv.

Mainz 05 vs. Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Wo wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen? Wichtigste Infos


Klub Freundschaftsspiele
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Kaiserslautern crest
Kaiserslautern
FCK

Spiel

Mainz 05 vs. 1. FC Kaiserslautern

Wettbewerb

Testspiel

Datum

Freitag, 17. Juli 2026

Uhrzeit

15.30 Uhr

Übertragung im Livestream und TV

05er.tv

Mainz 05 vs. Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Wo wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen? Sommervorbereitung von M05

Datum / Zeitraum

Ereignis / Gegner

Ort / Details

Ergebnis

28. Juni 2026

Leistungstests & Medizinchecks

Wolfgang Frank Campus

01. Juli 2026

Offizieller Trainingsauftakt

Bruchwegstadion (11:00 Uhr)

04. Juli 2026

Testspiel: TSG Pfeddersheim

Auswärtsspiel

11. Juli 2026

Testspiel: SpVgg Eisbachtal

Auswärtsspiel

10:0

17. Juli 2026

Testspiel: 1. FC Kaiserslautern

Bruchwegstadion

25. Juli 2026

Testspiel: Holstein Kiel

Bruchwegstadion

27. Juli – 05. Aug.

Sommer-Trainingslager

Hopfgarten-Markt / Tirol

31. Juli & 01. Aug.

Zwei Testspiele im Trainingslager

Sportzentrum Wörgl

01. August 2026

Großer Fanabend mit dem Team

Tirol (Österreich)

15. August 2026

Testspiel: AFC Bournemouth

Noch offen

28. – 30. August

1. Spieltag Bundesliga

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