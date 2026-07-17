Das Testspiel zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern wird am heutigen Freitag (17. Juli) um 15.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Bruchwegstadion in Mainz. Die Begegnung findet jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sodass Fans das rheinland-pfälzische Derby nicht vor Ort verfolgen können. Gespielt werden vier Halbzeiten à 30 Minuten.

Doch wie ist es mit der Übertragung im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.

Mainz 05 vs. Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Wo wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen?

Eine Live-Übertragung im Free-TV oder bei einem Pay-TV-Anbieter wie Sky, DAZN oder MagentaTV wird es für die Partie nicht geben. Fans können das Testspiel zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern dennoch kostenlos live verfolgen.

Der Bundesligist stellt einen kostenlosen Livestream auf seinem vereinseigenen YouTube-Kanal zur Verfügung und überträgt die Begegnung dort in voller Länge. Hier geht's zu 05er.tv.

Mainz 05 vs. Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Wo wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen? Wichtigste Infos





Spiel Mainz 05 vs. 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb Testspiel Datum Freitag, 17. Juli 2026 Uhrzeit 15.30 Uhr Übertragung im Livestream und TV 05er.tv

Mainz 05 vs. Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Wo wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen? Sommervorbereitung von M05