Das Testspiel zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern wird am heutigen Freitag (17. Juli) um 15.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Bruchwegstadion in Mainz. Die Begegnung findet jedoch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, sodass Fans das rheinland-pfälzische Derby nicht vor Ort verfolgen können. Gespielt werden vier Halbzeiten à 30 Minuten.
Doch wie ist es mit der Übertragung im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.
Mainz 05 vs. Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Wo wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen?
Eine Live-Übertragung im Free-TV oder bei einem Pay-TV-Anbieter wie Sky, DAZN oder MagentaTV wird es für die Partie nicht geben. Fans können das Testspiel zwischen Mainz 05 und dem 1. FC Kaiserslautern dennoch kostenlos live verfolgen.
Der Bundesligist stellt einen kostenlosen Livestream auf seinem vereinseigenen YouTube-Kanal zur Verfügung und überträgt die Begegnung dort in voller Länge. Hier geht's zu 05er.tv.
Mainz 05 vs. Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Wo wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen? Wichtigste Infos
Spiel
Mainz 05 vs. 1. FC Kaiserslautern
Wettbewerb
Testspiel
Datum
Freitag, 17. Juli 2026
Uhrzeit
15.30 Uhr
Übertragung im Livestream und TV
05er.tv
Mainz 05 vs. Kaiserslautern (FCK) heute live sehen: Wo wird das Testspiel im Live Stream und TV gezeigt / übertragen? Sommervorbereitung von M05
Datum / Zeitraum
Ereignis / Gegner
Ort / Details
Ergebnis
28. Juni 2026
Leistungstests & Medizinchecks
Wolfgang Frank Campus
—
01. Juli 2026
Offizieller Trainingsauftakt
Bruchwegstadion (11:00 Uhr)
—
04. Juli 2026
Testspiel: TSG Pfeddersheim
Auswärtsspiel
—
11. Juli 2026
Testspiel: SpVgg Eisbachtal
Auswärtsspiel
10:0
17. Juli 2026
Testspiel: 1. FC Kaiserslautern
Bruchwegstadion
—
25. Juli 2026
Testspiel: Holstein Kiel
Bruchwegstadion
—
27. Juli – 05. Aug.
Sommer-Trainingslager
Hopfgarten-Markt / Tirol
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31. Juli & 01. Aug.
Zwei Testspiele im Trainingslager
Sportzentrum Wörgl
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01. August 2026
Großer Fanabend mit dem Team
Tirol (Österreich)
—
15. August 2026
Testspiel: AFC Bournemouth
Noch offen
—
28. – 30. August
1. Spieltag Bundesliga
MEWA ARENA
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