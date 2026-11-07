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Bundesliga
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Mainz 05 vs. Bayern München heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Mainz 05 - Bayern München
Mainz 05
Bayern München
Bundesliga

In der Bundesliga spielt Mainz 05 gegen Bayern München. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Mainz 05 vs. Bayern München: Anstoßzeit

crest
Bundesliga - Spielwoche 9
MEWA Arena

Der FC Bayern München gastiert am Samstag in der MEWA Arena bei Mainz 05 – ein Bundesligaspiel, das die Tabellenführer aus München unter besonderen Vorzeichen bestreiten.

Bayern reist nach einem beeindruckenden 2:0-Sieg bei Atlético Madrid in der Champions League an die Rheinhessen, steckt aber weiterhin in einer personellen Krise in der Offensive. Mit Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Ismael Saibari fehlen gleich vier Stammkräfte auf dem Flügel und in der Spitze.

Dazu kommt, dass Cheftrainer Vincent Kompany wegen einer Hirnhautreizung nach wie vor nicht auf der Bank sitzt. Assistent Aaron Danks leitet die Mannschaft und äußerte sich zuletzt vorsichtig optimistisch über Kompanys Genesungsverlauf – ein Datum für die Rückkehr nannte er jedoch nicht.

Mainz steckt seinerseits in einer Formkrise. Die Rheinhessen verloren vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele, darunter ein 1:4 gegen Elversberg, und haben zu Hause in dieser Ligasaison erst einen von zwölf möglichen Punkten geholt.

Dennoch wäre es ein Fehler, Mainz zu unterschätzen. In der Vergangenheit hat der FSV gegen Bayern immer wieder für Überraschungen gesorgt – und der Rekordmeister bringt trotz des Erfolgs in Madrid eine Schwachstelle mit: In den vergangenen acht Pflichtspielen spielte Bayern viermal unentschieden.

Harry Kane, frisch gebackener Ballon-d'Or-Sieger und Vertragsverlängerung in der Tasche, führt den Angriff an. An seiner Seite dürften Michael Olise und Alphonso Davies – sofern er nicht geschont wird – die Offensive bilden.

Wo und wie ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Mainz 05 und Bayern München los?

Mainz kommt mit einer schwachen Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Zuletzt setzte es ein 1:4 gegen Elversberg, zuvor verlor der FSV auch gegen Werder Bremen (2:3) und Bayer Leverkusen (3:4). Insgesamt kassierte Mainz in diesem Zeitraum 14 Gegentreffer und erzielte selbst nur fünf Tore.

Bayern München präsentiert sich in deutlich besserer Form mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Auf den 2:2-Ausgleich gegen Borussia Dortmund in der Liga folgte der starke 2:0-Auswärtssieg bei Atlético Madrid in der Champions League. In diesem Zeitraum traf Bayern 15-mal und ließ sieben Gegentreffer zu.

M05

M05 - Form

B04
N3-4
S04
S0-1
SVW
N2-3
BOC
N2-0
ELV
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCB

FCB - Form

ARS
U2-2
SCF
S1-3
FCM
S6-1
BVB
U2-2
ATM
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
15/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Mainz 05 vs. Bayern München: Aufstellungen

Mainz 05 vs Bayern München Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
Aufstellung
Bayern München crest
Bayern München
FCB
4-2-3-1
R. ZentnerR. ZentnerK. PotulskiK. PotulskiD. da CostaD. da CostaF. GruberF. GruberN. AmiriN. AmiriS. WidmerS. WidmerJ. LeeJ. LeeK. SanoK. SanoA. CaciA. CaciS. BeckerS. BeckerP. TietzP. TietzM. NeuerM. NeuerN. BrownN. BrownM. KimM. KimK. LaimerK. LaimerD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichA. DaviesA. DaviesM. OliseM. OliseA. PavlovicA. PavlovicH. KaneH. Kane
Bayern München crest
Bayern München
FCB
3-5-2
Mainz 05

Startelf

Bayern München

Trainer

  • U. Fischer
  • V. Kompany

Mainz 05 vs. Bayern München: Form

M05

M05 - Form

B04
N3-4
S04
S0-1
SVW
N2-3
BOC
N2-0
ELV
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCB

FCB - Form

ARS
U2-2
SCF
S1-3
FCM
S6-1
BVB
U2-2
ATM
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
15/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Mainz 05 vs. Bayern München: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Mainz 05UnentschiedenBayern München
1
1
3
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
Bayern München badge
Bayern München
FCB
4
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
2
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
END
Bundesliga
Bayern München badge
Bayern München
FCB
3
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
END
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
Bayern München badge
Bayern München
FCB
1
END
Deutschland DFB-Pokal
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
Bayern München badge
Bayern München
FCB
4
END
7Erzielte Tore14
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Mainz 05 vs. Bayern München: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
8530278+1918
U
S
S
U
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
U
S
U
U
S
3
SC FreiburgSC FreiburgSCF
85121810+816
S
N
N
S
U
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
S
S
N
S
N
5
Werder BremenWerder BremenSVW
84311714+315
S
S
U
U
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
N
N
S
S
S
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
S
N
S
N
U
8
Hamburger SVHamburger SVHSV
94051020-1012
S
N
N
S
S
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
83231318-511
S
N
S
N
U
10
Mainz 05Mainz 05M05
83141717010
N
N
S
N
S
11
AugsburgAugsburgFCA
82331815+39
N
U
N
U
N
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
S
N
N
S
N
13
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
N
S
S
N
N
14
1. FC Köln1. FC KölnKÖL
8233912-39
U
U
N
S
N
15
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
U
S
U
N
S
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
U
U
U
S
N
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
N
U
N
N
U
18
GladbachGladbachBMG
91171225-134
N
U
S
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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