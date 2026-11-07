Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.

Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter. Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Mainz 05 vs. Bayern München: Anstoßzeit

Bundesliga - Spielwoche 9 7. Nov. 2026 - 09:30 MEWA Arena

Der FC Bayern München gastiert am Samstag in der MEWA Arena bei Mainz 05 – ein Bundesligaspiel, das die Tabellenführer aus München unter besonderen Vorzeichen bestreiten.

Bayern reist nach einem beeindruckenden 2:0-Sieg bei Atlético Madrid in der Champions League an die Rheinhessen, steckt aber weiterhin in einer personellen Krise in der Offensive. Mit Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry und Ismael Saibari fehlen gleich vier Stammkräfte auf dem Flügel und in der Spitze.

Dazu kommt, dass Cheftrainer Vincent Kompany wegen einer Hirnhautreizung nach wie vor nicht auf der Bank sitzt. Assistent Aaron Danks leitet die Mannschaft und äußerte sich zuletzt vorsichtig optimistisch über Kompanys Genesungsverlauf – ein Datum für die Rückkehr nannte er jedoch nicht.

Mainz steckt seinerseits in einer Formkrise. Die Rheinhessen verloren vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele, darunter ein 1:4 gegen Elversberg, und haben zu Hause in dieser Ligasaison erst einen von zwölf möglichen Punkten geholt.

Dennoch wäre es ein Fehler, Mainz zu unterschätzen. In der Vergangenheit hat der FSV gegen Bayern immer wieder für Überraschungen gesorgt – und der Rekordmeister bringt trotz des Erfolgs in Madrid eine Schwachstelle mit: In den vergangenen acht Pflichtspielen spielte Bayern viermal unentschieden.

Harry Kane, frisch gebackener Ballon-d'Or-Sieger und Vertragsverlängerung in der Tasche, führt den Angriff an. An seiner Seite dürften Michael Olise und Alphonso Davies – sofern er nicht geschont wird – die Offensive bilden.

Wo und wie ihr das Spiel live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Themen der Woche: Was war bei Mainz 05 und Bayern München los?

Mainz kommt mit einer schwachen Bilanz von einem Sieg, keinem Unentschieden und vier Niederlagen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen. Zuletzt setzte es ein 1:4 gegen Elversberg, zuvor verlor der FSV auch gegen Werder Bremen (2:3) und Bayer Leverkusen (3:4). Insgesamt kassierte Mainz in diesem Zeitraum 14 Gegentreffer und erzielte selbst nur fünf Tore.

Bayern München präsentiert sich in deutlich besserer Form mit drei Siegen, zwei Unentschieden und keiner Niederlage in den vergangenen fünf Pflichtspielen. Auf den 2:2-Ausgleich gegen Borussia Dortmund in der Liga folgte der starke 2:0-Auswärtssieg bei Atlético Madrid in der Champions League. In diesem Zeitraum traf Bayern 15-mal und ließ sieben Gegentreffer zu.

Mainz 05 vs. Bayern München: Aufstellungen

Mainz 05 vs. Bayern München: Form

Mainz 05 vs. Bayern München: Bilanz direkte Duelle

Mainz 05 vs. Bayern München: Die Tabellen