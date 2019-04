1. FSV Mainz gegen SC Freiburg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - so seht Ihr den Auftakt zum 28. Spieltag

Der FSV Mainz begrüßt den SC Freiburg, wenn es heute Abend mit dem 28. Spieltag los geht. So seht Ihr das Freitagabendspiel im TV und LIVE-STREAM.

Es gab Saisons in der , in denen sich der 1. FSV Mainz und der mehr vor den Abstiegsplätzen fürchteten als dieses Jahr.

Diesmal nicht als unmittelbare Abstiegskandidaten, stehen sie sich heute Abend ab 20:30 Uhr in der Mainzer Opel-Arena als Zwölfter und 13. der Tabelle gegenüber.

Die Mainzer haben derzeit 30 Punkte auf dem Konto, das sind zwar zwei weniger als bei den Freiburgern (32), allerdings ist zum auf dem Relegationsplatz ein gemütliches 10-Punkte-Polster.

Ein Sieg würde beiden Mannschaften die Sorgen vor der wohl endgültig nehmen, in der Mainz das letzte Mal in der Saison 2008/2009 spielte. Drei Punkte für Freiburgs Trainer Christian Streich würden ein erneutes Absteigsszenario wie in der Saison 2014/2015 so gut wie unmöglich machen.

Dazu trug auch der überraschende Punktgewinn in der vergangenen Woche gegen den FC Bayern München bei (1:1), als Mainz zeitgleich mit 1:3 gegen Werder Bremen verlor.

Mainz begrüßt Freiburg zum Freitagsspiel der Bundesliga. Goal informiert Euch, wo Ihr das Spiel im TV und LIVE-STREAM zu sehen bekommt und, wer die Highlights zeigt. Sobald die Aufstellungen bekannt sind, erfahrt Ihr sie hier.

1. FSV Mainz vs. SC Freiburg: Die Eckdaten zum Spieltagsauftakt

Duell 1. FSV Mainz - SC Freiburg Datum Fr., 05. April 2019 | 20:30 Uhr Ort Opel-Arena, Mainz Zuschauer Kapazität von 33.305 Plätzen

1. FSV Mainz gegen SC Freiburg heute live im TV sehen? So funktioniert's

In wird das Spiel nicht live im Free-TV zu sehen sein. Freitagsspiele werden hier nur zum Hinrunden- und Rückrundenauftakt gezeigt.

Über den Spartensender Eurosport 2 HD Xtra kann die Partie jedoch live empfangen werden. Um hierfür einen Zugang zu bekommen, muss ein Abonnement abgeschlossen werden.

1. FSV Mainz gegen SC Freiburg live im TV bei Eurosport 2 HD Xtra

Die TV-Übertragung von Mainz gegen Freiburg live am Freitagabend setzt sowohl ein HD-Plus-Abo (5,75 Euro monatlich) als auch ein Abo bei Eurosport 2 HD Xtra (5 Euro monatlich) voraus.

Für die Gesamtkosten von 10,75 Euro pro Monat empfangt Ihr somit alle Spiele am Freitag, Sonntagmittag und Montag, die in der Bundesliga angesetzt sind.

Die Vorberichte des Freitagsspiels Mainz gegen Freiburg beginnen um 19:30 Uhr eine Stunde vor Anpfiff mit Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer.

1. FSV Mainz gegen SC Freiburg heute im LIVE-STREAM schauen - hier klappt's

Eine andere Möglichkeit, das Spiel in Echtzeit und voller Länge zu verfolgen, bietet der LIVE-STREAM des Eurosport Players. Diese Alternative überträgt dasselbe Bild und denselben Kommentar wie die TV-Übertragung von Eurosport 2 HD Xtra.

Um den LIVE-STREAM empfangen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei der Discovery-Channel-Gruppe, das für 4,99 Euro im Monat angeboten wird. Anschließend könnt Ihr euch beim Eurosport Player einloggen und die Übertragung abspielen.

Den Eurosport Player gibt es auch für alle Android- und Apple-Geräte. Die entsprechende App dafür gibt es kostenlos im Google Play- beziehungsweise App-Store.

Zeigt Sky Go einen LIVE-STREAM zum Spiel 1. FSV Mainz gegen SC Freiburg?

Der TV-Sender Sky besitzt keine Rechte an den Freitagsspielen der Bundesliga und kann somit auch keinen LIVE-STREAM auf Sky Go zeigen. Am Samstag und Sonntag können die Bundesligaspiele hier wieder empfangen werden.

1. FSV Mainz vs. SC Freiburg: DAZN zeigt die Highlights des Spiels

Ihr habt die Live-Übertragung verpasst, wollt aber über die spektakulärsten Szenen des Spiels mitreden können? Dann empfehlen wir Euch, die Highlights auf der Streaming-Plattform DAZN abzurufen.

Bereits 40 Minuten nachdem in der Opel-Arena abgepfiffen wurde, stehen Euch die Inhalte des Highlight-Clips auf DAZN zur Verfügung. Am Freitagabend wird dies gegen 23 Uhr der Fall sein.

Das Angebot von DAZN steht jedem Abo-Inhaber 24 Stunden am Tag zur Verfügung, sobald ein Account angelegt wurde. Den gibt's einen Monat lang gratis und danach für 9,99 Euro monatlich.

Neben den Bundesliga-Highlights bekommt Ihr zusätzlich komplette Live-Spiele der , , Premier League, und .

Welche Sportarten neben Fußball noch angeboten werden, seht Ihr im kompletten Programm von DAZN.

1. FSV Mainz - SC Freiburg heute live im TICKER

Wer Freitagabend unterwegs ist und die Partie nicht streamen kann, dem bietet Goal kostenlos einen LIVE-TICKER, mit dem keine wichtige Szene verpasst wird.

Unser zuständiger Tickerer bereitet Euch vor dem Spiel mit den wichtigsten Infos vor und schildert Euch während des Spiels ausführlich die wichtigsten Momente. Los geht's ab 19:40 Uhr.

SC Freiburg zu Gast beim 1. FSV Mainz: Die Aufstellungen

Rund eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen feststehen, dann geben wir Euch hier Bescheid, wer auf dem Platz steht.

1. FSV Mainz gegen SC Freiburg: Die Historie zum Spiel

Bis zum elften Spieltag dauerte es für die Mainzer, ehe in der Hinrunde der erste Auswärtssieg eingefahren werden konnte. Gegner damals waren die Freiburger, die sich mit 1:3 geschlagen geben mussten.

17 Spieltage später wollen sich die Freiburger die drei Punkte zurückholen, es wäre ihr dritter Auswärtssieg der Saison.

Die Historie spricht dabei nicht für die Freiburger, die nur vier der 19 Bundesligaduelle (vier Unentschieden, elf Niederlagen) gegen Mainz gewinnen konnten.