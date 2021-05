FSV Mainz 05 vs. Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen - alles rund um die Übertragung der Bundesliga

Im Nachholspiel des 29. Spieltags empfängt der FSV Mainz 05 heute Hertha BSC. Goal zeigt, wie die Partie heute im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Montagsspiel in der Bundesliga: Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute Hertha BSC. Anstoß in der Opel Arena in Mainz ist um 18 Uhr.

Montagsspiele sind eigentlich Geschichte - am 12. April sollte das 0:0 zwischen der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen das letzte dieser Art gewesen sein. Dieser Fakt währte aber nur kurz - prompt wurde das Nachholspiel auf einen weiteren Montag, also heute, gelegt.

Der Grund: Die gesamte Mannschaft von Hertha BSC musste sich aufgrund von Coronaerkrankungen in Mannschaft und Stab in Quarantäne begeben. Nun hinken die Berliner in der Tabelle drei Spiele hinterher, heute soll der Rückstand etwas aufgeholt werden.

Es bleibt ein Abstiegsduell - auch Mainz ist nach den guten Ergebnissen in den letzten Wochen noch nicht gerettet. Wer kann heute den Lucky Punch setzen? Goal erklärt alles rund um die Übertragung der Bundesliga.

Nachholspiel in der Bundesliga: Mainz 05 vs. Hertha BSC in der Übersicht

Begegnung 1. FSV Mainz 05 vs. Hertha BSC Datum Montag | 03.05.2021 Wettbewerb Bundesliga | Nachholspiel | 29. Spieltag Anstoß 18 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Opel Arena

Mainz 05 vs. Hertha BSC: So läuft die Bundesliga heute LIVE im TV

Für beide Teams ist die Spielzeit noch nicht vorbei - gerade Hertha BSC als aktuell 17. sollte gehörig Respekt vor einem Abstieg haben - beide Mannschaften werden heute also alles geben. Aber wird das Spiel heute überhaupt LIVE im TV übertragen?

Mainz 05 vs. Hertha BSC: Die Übertragung der Bundesliga im TV

Gute Nachrichten für alle Fans: Die Bundesligapartie zwischen dem FSV Mainz 05 und Hertha BSC ist heute LIVE im TV zu sehen! Pay-TV-Sender Sky hält die Übertragungsrechte und darf daher das Spiel ausstrahlen.

Im Free-TV, also im kostenlosen Fernsehen, wird das Spiel heute nicht übertragen. Das Spiel wird auf Sky Sport Bundesliga 1 (auch in HD verfügbar) übertragen, Kommentator ist Wolff Fuss.

Mainz 05 vs. Hertha BSC heute LIVE: So wird die Sky-Übertragung ablaufen

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18 Uhr

: 18 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sender: Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Mainz 05 gegen Hertha BSC heute LIVE im Pay-TV: So teuer ist Sky

Ihr wollt heute die Mannschaft aus der Karnevalsstadt beim Kick gegen die Alte Dame sehen? Das ist, wie bereits beschrieben, möglich, aber nicht günstig: Sky ist ein Pay-TV-Sender, für welchen man bezahlen muss, sofern man das Sky-Programm sehen möchte.

Dafür hat sich Sky unterschiedliche Pakete überlegt, je nachdem, welches Paket man bucht, sieht man unterschiedliche Inhalte. Für Mainz gegen Berlin benötigt ihr - wenig überraschend - das "Bundesliga-Paket". Alles weitere dazu findet ihr hier.

Mainz empfängt Hertha BSC: Das sind die Sky-Pakete

FSV Mainz 05 gegen Hertha BSC im LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga im Internet übertragen

Sky überträgt also die Bundesliga im TV, aber wie sieht es im Internet aus? Gibt es hier ebenfalls eine legale und bestenfalls kostenlose Möglichkeit, das Spiel im LIVE-STREAM zu verfolgen?

Ja und Nein: Man kann das Spiel zwar LIVE und in voller Länge via LIVE-STREAM sehen, kostenlos wird das aber nicht. Auch hier hält Sky die Übertragungsrechte, wir präsentieren euch die beiden Sky-Portale.

Flexibel unterwegs: Mainz gegen Hertha BSC mit dem Sky Ticket sehen - so geht's!

Fangen wir mit dem Sky Ticket an: Ihr habt noch kein Abonnement bei Sky gebucht, habt aber auch nicht vor, eines der oben genannten für ein Jahr oder länger abzuschließen? Verständlich, daher gibt es das Sky Ticket!

Mit diesem habt ihr flexibel Zugang zu unterschiedlichen Inhalten, ihr könnt jeden Monat Euer Abo ändern oder auflösen. Um das Sky Ticket auf dem Handy oder Tablet zu benutzen, benötigt ihr die kostenlose App (App Store / Play Store)

Ohne Mehrkosten: Mit Sky Go Mainz 05 vs. Hertha BSC LIVE mobil streamen

Kommen wir nun zum Sky Go: Dieses ist im Gegensatz zum Sky Ticket für alle Anhänger:innen, die bereits ein Paket bei Sky gebucht haben und ansonsten auf dem Fernseher die Bundesliga oder ein anderes Programm verfolgen.

Mit Sky Go könnt ihr alles, was auch auf Eurem TV-Gerät zu sehen ist, mehrkostenfrei streamen - sei es auf dem Handy, Tablet, Smart-TV oder im Browser. Die kostenlose App für iOS und Android findet ihr ebenfalls im App Store und Play Store.

Mainz 05 vs. Hertha BSC: Mit dem Goal LIVE-TICKER nichts verpassen!

Euch sind die Angebote von Sky zu teuer oder ihr seid unterwegs und die Internetverbindung reicht nicht für den LIVE-STREAM? Dann haben wir die ideale Rettung: den LIVE-TICKER von Goal!

Dieser ist, wie alle Inhalte auf unserer Seite, vollständig kostenlos! Egal ob Tore, Auswechslungen, Karten oder bemerkenswerte Szenen - hier wird alles genau erklärt und mit Hintergrundwissen belegt. Hier entlang!

Die Highlights von Mainz 05 vs. Hertha BSC: So könnt ihr DAZN kostenlos nutzen!

Der LIVE-TICKER ist ja nett, aber wirklich ersetzen tut dieser die echten Szenen vom Spielfeld ja nicht? Das sehen wir auch so, weshalb wir folgende Kombination empfehlen: Während des Spiels den kostenlosen Goal LIVE-TICKER, nach dem Spiel die DAZN Highlights!

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff, also gegen 20.30 Uhr, lädt DAZN den Zusammenschnitt der besten Szenen hoch - mit dem unverbindlichen DAZN Probemonat ist das ebenfalls kostenlos! Hier zuschlagen!

Die Aufstellungen von Mainz 05 und Hertha BSC: So laufen die Teams der Bundesliga auf

Etwa eine Stunde vor Anpfiff, also gegen 17 Uhr, veröffentlichen die beiden Mannschaften ihre Aufstellungen, woraufhin wir diese hier eintragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder in diesen Artikel, um ideal vorbereitet zu sein!

