Mainz 05 vs. FC Bayern München heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER, Aufstellung, Highlights - Die Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga spielt der FC Bayern am 31. Spieltag bei Mainz 05. Goal hat alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM für Euch.

Am 31. Spieltag der Bundesliga empfängt Mainz 05 den FC Bayern. Das Spiel wird am heutigen Samstag, 24. April, um 15.30 Uhr in der Opel Arena angepfiffen.

Macht Bayern München heute die Meisterschaft perfekt? Nach der Niederlage von Verfolger RB Leipzig am vergangenen Dienstag beim 1. FC Köln und dem Sieg des FC Bayern einen Tag später gegen Bayer Leverkusen beträgt der Vorsprung des FC Bayern in der Tabelle auf Leipzig zehn Punkte. Gewinnt der FC Bayern heute beim FSV Mainz 05, steht der neunte Meistertitel in Serie fest.

Das will jedoch der heutige Gegner verhindern, braucht er im Abstiegskampf doch selbst jeden Punkt. Nach dem Sieg in Bremen sieht die Lage für Mainz im Abstiegskampf wesentlich besser aus. Mit 31 Punkten liegen die Mainzer bereits fünf Zähler vor Hertha BSC (16.) und dem 1. FC Köln.

In der Hinrunde gewann der FC Bayern in der heimischen Allianz-Arena mit 5:2 gegen Mainz 05. Robert Lewandowski stellte damals den Sieg mit zwei späten Toren sicher.

Hier erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Begegnung 1. FSV Mainz 05 - FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 31. Spieltag Datum Samstag, 24. April Zeit 15.30 Uhr Ort Opel Arena, Mainz

Mainz 05 vs. FC Bayern München: Die Bundesliga heute live im TV verfolgen

Die Live-Übertragungsrechte der Bundesliga liegen in der Saison 2020/21 beim ZDF, dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Das Spiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern wird heute nicht im Free-TV übertragen.

Die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga liegen bei Sky. Der Unterföhringer Bezahlsender ist demnach heute die richtige Adresse, wenn ihr Mainz 05 gegen den FC Bayern live verfolgen wollt.

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute live im TV: Sky

Auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) beginnt die Übertragung mit Kommentator Wolff Fuss um 15.15 Uhr. Davor stimmen Euch auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Moderatorin Esther Sedlacek und Experte Dietmar Hamann im "Countdown" ab 14 Uhr auf den kompletten Bundesliga-Nachmittag ein. Das Spiel des FC Bayern in Mainz ist auch Teil der Samstagskonferenz. Diese läuft ebenfalls auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD).

Um das Spiel live auf Sky zu sehen, muss man den Sender natürlich abonniert haben. Eine Übersicht über die Abo-Angebote gibt es auf der Sky-Homepage.

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM

Auch die Übertragungsrechte für das Internet liegen heute bei Sky. Bei dem Pay-TV-Sender gibt es zwei Alternativen, sich das Spiel zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern heute im LIVE-STREAM anzusehen: Sky Go und Sky Ticket. Den Unterschied erklären wir Euch in den kommenden Abschnitten.

Beide Apps gibt es als kostenlosen Download in den gebräuchlichen Stores, beispielsweise im App Store.

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM: Sky Go

Für Sky-Abonnenten ist der Streamingservice Sky Go in ihrem Vertrag mit inbegriffen - egal welches Paket sie gebucht haben. Vor der Nutzung von Sky Go müsst Ihr nur noch die App downloaden und Euch mit den Sky-Zugangsdaten anmelden.

Hier gibt es wichtige Informationen zur Installation von Sky Go!

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Eine weitere Alternative, sich das Spiel im LIVE-STREAM bei Sky anzusehen, ist das Sky Ticket. Dieses ist an keinen langfristigen Sky-Vertrag gebunden und kann in den meisten Fällen jederzeit wieder gekündigt werden.

Ab 9,99 Euro im Monat bekommt Ihr über Sky Ticket Zugang zu unterschiedlichen Sportübertragungen des Bezahlsenders. Um die Bundesliga live zu sehen, müsst Ihr allerdings etwas mehr bezahlen.

Hier gibt es Informationen über die unterschiedlichen Angebote und deren Preisen!

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Mit welcher Startaufstellung geht der Bayern München in das womöglich entscheidende Spiel um die Meisterschaft? Das steht etwa eine Stunde vor Spielbeginn fest, wenn beide Teams ihre Aufstellung offiziell machen müssen. Hier werdet Ihr dann zeitnah auf den aktuellen Stand gebracht.

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Wie zu jedem anderen Bundesligaspiel gibt es bei Goal auch einen umfangreichen LIVE-TICKER zu der Partie zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern München. Dieser ist natürlich kostenlos und enthält auch zahlreiche interessante Statistiken zu der Partie.

Hier geht's zum LIVE-TICKER Mainz 05 vs. FC Bayern!

Mainz 05 vs. FC Bayern München heute: Die Highlights auf DAZN

Die Höhepunkte der Partie zwischen Mainz 05 und dem FC Bayern gibt es bereits 40 Minuten nach Spielende auf DAZN zu sehen.

Bo Svensson💬: „Ich war als Spieler bei ein paar Spielen dabei, die wir gegen Bayern gewonnen haben! Klar ist das ein guter Gegner, aber es ist Fußball, da ist auch nichts unmöglich!“ #Mainz05 #M05FCB pic.twitter.com/yiZ0PbOM90 — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) April 23, 2021

DAZN hat aber nicht nur die Highlights aller Bundesliga- und Zweitligaspiele zu bieten - auch jede Menge Live-Fußball aus der Champions League, Europa League, La Liga, Serie A und Ligue 1 gehört zum umfangreichen Programmangebot.

Auch Fans anderer Sportarten wie Basketball, American Football, Boxen, Darts oder Tennis kommen bei dem Streamingdienst voll auf Ihre Kosten.

