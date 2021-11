Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM sehen

Am heutigen Freitagabend (05. November 2021) ist Borussia Mönchengladbach zu Gast bei Mainz 05. Die Bundesliga-Partie wird um 20:30 Uhr in der Mainzer Mewa Arena angepfiffen.

Die Mainzer können die Fohlen dabei mit breiter Brust empfangen. Die letzten drei Pflichtspiele konnte man allesamt gewinnen und insgesamt steht man aktuell mit 16 Punkten auf Platz fünf der Bundesliga-Tabelle. Etwas weiter hinten findet sich dann Borussia Mönchengladbach wieder. Die 14 Zähler reichen aktuell nur für einen zehnten Platz. Trotzdem wird Mainz spätestens nach dem furiosen 5:0-Sieg der Borussia gegen den FC Bayern München im DFB-Pokal gewarnt sein. Wir dürfen uns heute Abend also auf ein spannendes Duell zwischen den beiden Mannschaften freuen.

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Das Spiel im Überblick

Begegnung Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 05. November - 20:30 Uhr Spielort Mewa Arena (Mainz)

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Ist das Spiel im TV zu sehen?

Die Übertragungslage der Bundesliga, Champions League und von allen anderen Wettbewerben ist in den letzten Jahren immer komplizierter geworden. Was braucht man denn jetzt eigentlich alles, um die Bundesliga live erleben zu können und wo kann man das heutige Spiel verfolgen? Wir klären Euch in den folgenden Abschnitten auf.

Die Übertragungsrechte an der Bundesliga teilen sich der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN. Letzterer zeigt alle Bundesliga-Partien am Freitag und Sonntag, alle anderen Spiele werden bei Sky gezeigt. Wollt Ihr also die komplette Bundesliga live sehen, braucht Ihr sowohl ein kostenpflichtiges Abo bei Sky als auch eines bei DAZN. Wer jetzt aufmerksam gelesen hat, der weiß schon, wo die heutige Partie gezeigt wird. Da der 5. November ein Freitag ist, wird das Spiel exklusiv im LIVE-STREAM bei DAZN gezeigt. Eine TV-Übertragung gibt es also nicht.

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Wie oben beschrieben handelt es sich bei DAZN um einen Streamingdienst. Es gibt zwar inzwischen auch die beiden linearen TV-Kanäle DAZN 1 und DAZN 2, diese müsst Ihr aber via Vodafone oder Sky dazubuchen, alle Infos darüber bekommt Ihr HIER.

Alles, was Ihr für den LIVE-STREAM zu Mainz vs. Gladbach braucht, sind ein internetfähiges Gerät und ein gültiges DAZN-Abo. Ihr wollt wissen, was Ihr mit dem Abonnement dort noch alles sehen könnt? Kein Problem, wir geben Euch eine kleine Zusammenfassung.

Neben den Bundesliga-Spielen am Freitag und Sonntag zeigt DAZN auch den Großteil der Champions League live. Dazu kommen noch die italienische, spanische und französische Liga sowie Übertragungen der NBA oder NFL. Aber auch Fans von Motor- oder Kampfsport kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. Rund um die Uhr werden Euch dort die besten Livesportübertragungen aus der ganzen Welt angeboten. Kostenmäßig müsst Ihr bei DAZN mit 14,99€ für ein Monatsabo oder 149,99€ für ein Jahresabo rechnen. Noch mehr Infos und den Link zum Anmelden gibt es hier.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Habt Ihr ein gültiges DAZN-Abo und ein internetfähiges Gerät, dann könnt Ihr dort ab 19:30 Uhr die Vorberichte mit Moderator Tobi Wahnschaffe verfolgen, bevor dann zum Anpfiff um 20:30 Uhr Kommentator Lukas Schönmüller und Experte Benny Lauth übernehmen.

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Die Aufstellungen der Teams

Das ist die Aufstellung von Mainz:

Zentner - Niakhate, Bell, Hack - Widmer, Kohr, Boetius, Aaron - Lee - Burkardt, Onisiwo

Gladbach setzt auf folgende Aufstellung:

Sommer - Elvedi, Ginter, Bensebaini - Scally, Zakaria, Kone, Netz - Hofmann - Embolo, Plea

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Einen kostenlosen LIVE-TICKER haben wir für Euch natürlich auch noch im Angebot. Damit werdet Ihr sofort informiert, wenn auf dem Rasen etwas passiert.

Hier geht es zum LIVE-TICKER von Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach.

Mainz 05 vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und STREAM: Der Vorbericht

Bo Svensson kam mit einem simplen Versprechen im Gepäck an den Bruchweg. Der schon unmöglich scheinende Klassenerhalt mit dem FSV Mainz 05 war es nicht, aber der stand für den Trainer damals auch gar nicht im Vordergrund. "Es gibt keine Ergebnisgarantie", sagte der Däne bei seiner Vorstellung im Januar, "aber es gibt eine Leistungsgarantie. Ich stehe für die Mainzer Tugenden." Und Svensson hat dieses Versprechen zweifelsohne gehalten.

Denn nicht nur rettete der 42-Jährige den FSV in der Rückrunde mit einer in der Fußball-Bundesliga noch nie dagewesenen Aufholjagd sensationell vor dem Abstieg, in der neuen Saison knüpfen die 05er nahtlos an diese Leistungen an. Ins Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) geht Mainz als Tabellenfünfter und würde mit einem Sieg sogar auf einem Champions-League-Platz übernachten.

Es ist eine beeindruckende Entwicklung, die Svenssons Handschrift trägt - auch wenn sich dieser gerne als nimmermüder Mahner gibt. "Tabelle hin und her", sagte er am Donnerstag in seiner typischen Art, diese sei "nicht so aussagekräftig". Auch dass sein Team den vierten Pflichtspielsieg in Folge einfahren könnte, ist bei Svensson "0,0 Thema. Serie oder keine Serie, das ist mir eigentlich total egal", sagte er und betonte: "Das Ziel, auf das wir hinarbeiten, ist die Verlässlichkeit der Leistung."

Und weil dies unter Svensson, der als Spieler 2006 in Gladbach sein Bundesligadebüt gab und ein Jahr später in Mainz sein Glück fand, immer besser gelingt, kehrt auch die Begeisterung für den FSV zurück in die Stadt. Zu verdanken ist dies auch dem Näschen von Christian Heidel. In Svenssons letzter aktiven Saison 2013/14 saß der Manager oft neben dem damaligen Ersatzspieler auf der Bank - und was er da so mitbekam, imponierte ihm.

"Das habe ich mir ein Jahr angehört und intern gesagt: Den nächsten Trainer haben wir schon", sagte der heutige Sportvorstand dem Sportbuzzer. Und deshalb überzeugte Heidel Svensson, statt wie geplant Lehrer in Dänemark zu werden, doch lieber die Trainerlaufbahn einzuschlagen. Erst als Nachwuchstrainer am Bruchweg, und über den Umweg FC Liefering in Österreichs zweiter Liga ging's wieder zurück nach Mainz.

Unter Svensson überzeugen die 05er nun mit unermüdlichem Lauf- und leidenschaftlichem Zweikampfverhalten, druckvollem Pressing und schnörkellosem Umschaltspiel auf die beiden schnellen Stürmer Karim Onisiwo und Jonathan Burkardt, die gerade in Topform sind. Es sind genau diese Mainzer Tugenden, die Svensson als Spieler von den Trainern Jürgen Klopp und vor allem Thomas Tuchel eingeimpft bekam.

Vergleiche mit seinen berühmten Vorgängern hört Svensson trotzdem nicht gerne, und auch Heidel betonte: "Bo verfügt über eine angeborene Autorität und hat viel von seinen Trainern Klopp und Tuchel mitgenommen. Er ist aber keine Kopie der beiden, er ist Bo Svensson."

