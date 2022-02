Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen heute live: TV und LIVE-STREAM - die Infos zur Übertragung der Bundesliga

In der Bundesliga kommt es heute zum Duell zwischen Mainz 05 und Bayer Leverkusen. Angepfiffen wird die Begegnung um 20.30 Uhr in der Mainzer MEWA ARENA.

Mit einem Sieg heute könnte man aus Sicht der Werkself zumindest für einen Tag bis auf zwei Punkte an den BVB heranrücken. Doch auch für die Mainzer sind drei Punkte wertvoll - bislang befindet man sich im soliden Tabellenmittelfeld mit Aussicht auf die europäischen Platzierungen. Ein Sieg heute würde definitiv ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz um diese Platzierungen setzen.

Dank eines Tores von Juwel Florian Wirtz konnte Leverkusen im Hinspiel mit 1:0 gegen Mainz gewinnen. Glückt den Mainzern heute die Revanche? Hier gibt es die wichtigsten Infos zur Übertragung.

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen heute live: Die Daten zur Begegnung

Wettbewerb Bundesliga | 23. Spieltag Match Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen (live auf DAZN) Datum Freitag, 18. Februar 2022 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort MEWA ARENA | Mainz

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen heute live im TV: Gibt es eine Übertragung im Free-TV?

Wie üblich gibt es auch für das heutige Spiel keine Ausnahme was die Übertragung im Free-TV betrifft. Auch in dieser Saison seht Ihr nur ausgewählte Partien live bei Sat.1 - dazu gehören beispielsweise die Saisoneröffnung und der Rückrundenstart. Alle weiteren Spiele seht Ihr bei zwei Bezahlsendern. Für die Übertragung des Bundesliga-Samstages ist Sky zuständig und jene Partien am Freitag und Sonntag seht Ihr nur bei DAZN!

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen live im TV und STREAM: Dieser Sender überträgt die Bundesliga am Freitag

Wir haben es Euch ja bereits indirekt verraten: Für die Übertragung der Bundesliga am Freitag ist also der Sender DAZN zuständig! Somit überträgt der Streamingdienst die Partie Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen live und exklusiv!

Das Spiel könnt Ihr entweder im linearen TV via DAZN verfolgen, oder wie gewohnt den LIVE-STREAM zur Begegnung abrufen.

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen live im TV: DAZN 1 überträgt die Begegnung

Ja, Ihr habt richtig gelesen: DAZN bietet nun auch lineares Fernsehen an und begeistert somit noch mehr: Die beiden linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2 zeigen den gesamten Tag über ausgewählte Inhalte von DAZN. Die heutige Begegnung ist ab 19.30 Uhr live auf DAZN 1 zu sehen. Einen kleinen Haken hat das Ganze bisher jedoch noch: DAZN 1 und DAZN 2 könnt Ihr aktuell nur via Sky oder Vodafone empfangen.

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM sehen: DAZN überträgt die Bundesliga

DAZN 1 ist natürlich nur eine zusätzliche Option, die Euch vonseiten DAZN geboten wird. Nach wie vor könnt Ihr de Partie auch im LIVE-STREAM auf zahlreichen internetfähigen Geräten abrufen. Alles was Ihr benötigt ist die kostenpflichtige Mitgliedschaft, um die riesige Auswahl an LIVE-Sport abrufen zu können. DAZN ermöglicht Euch folgende Methoden der Bezahlung:

Jahresmitgliedschaft: einmalig 274,99€ oder wahlweise 24,99€ pro Monat

Monatsmitgliedschaft: 29,99€ pro Monat

Wir geben Euch nun einen kleinen Überblick zur Übertragung der Begegnung auf DAZN:

Moderation Tobi Wahnschaffe Kommentar Uli Hebel Experte Benny Lauth Reporter vor Ort Miriam Sinno

Bundesliga heute live bei DAZN: Die Infos zum Sender

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Aufstellung Mainz: Zentner – Aaron, Niakhate, Hack, Bell, Widmer, Kohr, Stach, Lee, Onisiwo, Burkardt

Aufstellung Leverkusen: Hradecky – Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie – Andrich, Demirbay – Diaby, Wirtz, Adli - Schick

Kostenloser LIVE-TICKER zu Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen? GOAL ist die beste Wahl!

Sucht Ihr einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung, der Euch mit den wichtigsten Infos zur Begegnung, spannenden Statistiken und den besten Szenen nahezu in Echtzeit eindeckt? Dann seid Ihr bei GOAL genau richtig!

Zum LIVE-TICKER

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER: Die Übertragung in der Übersicht

Mainz 05 vs. Bayer Leverkusen live im...