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Deutschland 2 Bundesliga
team-logoMagdeburg
Avnet Arena
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Magdeburg vs. St. Pauli heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Magdeburg - St. Pauli
Magdeburg
St. Pauli
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Magdeburg gegen St. Pauli. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Magdeburg vs. St. Pauli: Anstoßzeit

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11
Avnet Arena

In der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Magdeburg den FC St. Pauli in der Avnet Arena. Trainer Petrik Sander will mit seinem Team vor heimischem Publikum drei Punkte einfahren.

Magdeburg steht nach einem durchwachsenen Saisonverlauf auf dem fünften Tabellenplatz und ist weiterhin in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Die Mannschaft zeigte zuletzt in der Liga solide Leistungen, auch wenn die Ergebnisse nicht immer überzeugten.

St. Pauli reist als Achter der Tabelle nach Magdeburg und befindet sich in einer Phase mit gemischten Resultaten. Marcel Rapp muss nach einer 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg zuletzt Antworten finden.

Die Hamburger haben aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Die Formkurve zeigt dabei keine eindeutige Richtung.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Livestream und Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei Magdeburg und St. Pauli los?

Magdeburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Hausherren 1:1 von Darmstadt. Zuvor gab es eine deutliche 1:6-Niederlage im DFB-Pokal gegen Bayern München, während ein 6:1-Erfolg gegen Karlsruher SC als klares Ausrufezeichen diente. Insgesamt erzielte Magdeburg in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte neun.

St. Pauli weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Die Hamburger unterlagen zuletzt dem 1. FC Nürnberg mit 1:3. Davor gab es ein 0:0 gegen Darmstadt sowie ein 1:1 gegen Hannover 96. Der deutlichste Ausschlag war das 2:0 gegen Karlsruher SC. Über alle fünf Partien erzielte St. Pauli fünf Tore und kassierte fünf.

FCM

FCM - Form

H96
S3-0
DOD
N2-0
KSC
S6-1
FCB
N6-1
SVD
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCP

FCP - Form

BMG
U1-1
KSC
S2-0
H96
U1-1
SVD
U0-0
FCN
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Magdeburg vs. St. Pauli: Aufstellungen

Magdeburg vs St. Pauli Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • P. Sander

Magdeburg vs. St. Pauli: Form

FCM

FCM - Form

H96
S3-0
DOD
N2-0
KSC
S6-1
FCB
N6-1
SVD
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FCP

FCP - Form

BMG
U1-1
KSC
S2-0
H96
U1-1
SVD
U0-0
FCN
N1-3
Tor erzielt (kassiert)
5/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Magdeburg vs. St. Pauli: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

MagdeburgUnentschiedenSt. Pauli
1
1
3
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
0
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
3
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
END
Deutschland DFB-Pokal
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
St. Pauli badge
St. Pauli
FCP
3
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Magdeburg vs. St. Pauli: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
111010259+1631
S
S
S
U
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
117312613+1324
S
S
N
U
U
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
S
N
S
S
U
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
115422616+1019
N
S
U
S
U
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
U
S
N
S
U
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
S
S
N
S
S
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
N
U
N
U
U
8
St. PauliSt. PauliFCP
102621212012
N
U
U
S
U
9
Greuther FürthGreuther FürthGFT
113351319-612
N
S
N
S
N
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
U
N
U
U
N
11
BraunschweigBraunschweigEBS
113261618-211
U
N
S
N
S
12
VfL BochumVfL BochumBOC
10325811-311
S
U
N
N
N
13
OsnabrückOsnabrückOSN
113261418-411
N
N
S
N
U
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
S
N
N
S
U
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
S
N
U
N
S
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
S
N
S
N
N
17
DarmstadtDarmstadtSVD
11236921-129
N
U
U
N
S
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
N
N
S
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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