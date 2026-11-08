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Magdeburg vs. St. Pauli: Anstoßzeit

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 11 8. Nov. 2026 - 07:30 Avnet Arena

In der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Magdeburg den FC St. Pauli in der Avnet Arena. Trainer Petrik Sander will mit seinem Team vor heimischem Publikum drei Punkte einfahren.

Magdeburg steht nach einem durchwachsenen Saisonverlauf auf dem fünften Tabellenplatz und ist weiterhin in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Die Mannschaft zeigte zuletzt in der Liga solide Leistungen, auch wenn die Ergebnisse nicht immer überzeugten.

St. Pauli reist als Achter der Tabelle nach Magdeburg und befindet sich in einer Phase mit gemischten Resultaten. Marcel Rapp muss nach einer 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg zuletzt Antworten finden.

Die Hamburger haben aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Die Formkurve zeigt dabei keine eindeutige Richtung.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Livestream und Anstoßzeit.

Themen der Woche: Was war bei Magdeburg und St. Pauli los?

Magdeburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt trennten sich die Hausherren 1:1 von Darmstadt. Zuvor gab es eine deutliche 1:6-Niederlage im DFB-Pokal gegen Bayern München, während ein 6:1-Erfolg gegen Karlsruher SC als klares Ausrufezeichen diente. Insgesamt erzielte Magdeburg in diesem Zeitraum zwölf Tore und kassierte neun.

St. Pauli weist aus den jüngsten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage auf. Die Hamburger unterlagen zuletzt dem 1. FC Nürnberg mit 1:3. Davor gab es ein 0:0 gegen Darmstadt sowie ein 1:1 gegen Hannover 96. Der deutlichste Ausschlag war das 2:0 gegen Karlsruher SC. Über alle fünf Partien erzielte St. Pauli fünf Tore und kassierte fünf.

Magdeburg vs. St. Pauli: Aufstellungen

Magdeburg vs. St. Pauli: Form

Magdeburg vs. St. Pauli: Bilanz direkte Duelle

Magdeburg vs. St. Pauli: Die Tabellen