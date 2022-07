1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf: Die 2. Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM

In der 2. Bundesliga hat gestern die Saison angefangen, heute treffen der 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Wer überträgt das Spiel?

Der erste Spieltag der 2. Bundesliga ist in vollem Gange - beim ersten Samstagabendspiel der Saison treffen der 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Anpfiff in der MDCC-Arena ist heute um 20.30 Uhr.

Es ist das erste Spiel gegeneinander seit der Saison 2007/2008: Damals waren beide Teams in der Regionalliga Nord unterwegs, in der Spielzeit gab es zwei Siege für den 1. FC Magdeburg (1:0 und 2:0).

Nun treffen die beiden Teams wieder aufeinander, dem Magdeburger Aufstieg zum Dank: Mit einer beeindruckenden Leistung wurde die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts Erster der dritten Liga - mit 14 Punkten Vorsprung auf den Zweiten Eintracht Braunschweig!

Gestern Abend gab es das Eröffnungsspiel zwischen Hannover und Kaiserslautern - heute tritt mit dem 1. FC Magdeburg der nächste Aufsteiger an. GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das erste Samstagabendspiel der 2. Bundesliga in dieser Saison LIVE übertragen wird.

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf: Das Samstagabendspiel der 2. Bundesliga im Überblick

Begegnung 1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf Wettbewerb 2. Bundesliga | 1. Spieltag Datum Samstag | 16. Juli 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort MDCC-Arena | Magdeburg Bilanz (Sechs Spiele) Drei Siege Magdeburg Zwei Unentschieden Ein Sieg Fortuna Düsseldorf

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf: Die 2. Bundesliga im TV sehen!

Mindestens einer der Aufsteiger, die jährlich in den letzten vier Jahren aus der 3. Liga hochkamen, stiegen in der darauffolgenden Saison wieder ab - dieses Schicksal will Magdeburg umgehen. Da wäre es natürlich wichtig, heute mit einem Sieg zu starten - doch der heutige Gegner hat es in sich.

Klar, Düsseldorf hat jetzt niemand wirklich als Spitzenteam der 2. Bundesliga auf dem Schirm - dabei hat die Fortuna letzte Saison eine bemerkenswerte Serie innegehabt: Zwölf Spiele in Folge gingen zwischen dem 22. und dem 33. Spieltag nicht verloren (Sechs Siege, sechs Unentschieden) - erst am letzten Spieltag gab es gegen Aufstiegskandidat St. Pauli wieder eine Niederlage.

Fortuna Düsseldorf spielt beim 1. FC Magdeburg: Die Übertragung der 2. Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Mit dabei waren auch Siege gegen den FC Schalke 04 und den SV Darmstadt 98 - Magdeburg sollte also gewarnt sein. Wie ist es denn für Anhänger:innen? Kann man sich das erste Pflichtspiel der Mannschaften in dieser Saison live anschauen?

Wir haben richtig gute Nachrichten für euch: Die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf wird im TV und LIVE-STREAM übertragen - und das sogar kostenlos! Der Fernsehsender Sport1 überträgt heute das gesamte Spiel live, ohne dass ihr irgendetwas bezahlen müsst!

2. Bundesliga kostenlos: Diese Fernsehsender zeigen 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf

Sport1 ist zwar kein öffentlich-rechtlicher Sender, trotzdem kann man das gesamte Sportprogramm im Free-TV empfangen! Der Privatsender ist nämlich werbefinanziert, ihr müsst euch also auf die ein oder andere Werbepause während oder vor dem Spiel gefasst machen.

Auch Sky zeigt die 2. Bundesliga - sogar vollumfänglich! Während Sport1 nur die Spiele am Samstagabend im Programm hat, wird bei Sky jedes einzelne Spiel gezeigt! Ihr müsst dafür das Bundesliga-Paket buchen - allerdings gibt es seit der vergangenen Woche auch ein Sonderangebot in Kombination mit DAZN, welches für euch interessant sein könnte - wir werfen da im Verlauf des Artikels einen genaueren Blick drauf.

2. Bundesliga im Free-TV: So zeigt Sport1 1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf

Begegnung : 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf

: 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anpfiff : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sport1

: Sport1 Moderatorin : Ruth Hofmann

: Ruth Hofmann Kommentator:

Oliver Forster



Markus Höhner

Experte: Maik Franz

Fortuna Düsseldorf bei Magdeburg: So wird die 2. Bundesliga heute im kostenlosen LIVE-STREAM gezeigt!

Man hat also die Wahl zwischen Sky im Pay-TV oder Sport1 im Free-TV, das sind doch richtig gute News. Doch wie sieht es im Internet aus? Viele Fernsehsender übertragen ihr Programm glücklicherweise ihr Programm auch online, wie sieht es bei Sky und Sport1 aus?

Hier gehen die tollen Nachrichten weiter - auch bei Sky und Sport1 wird die 2. Bundesliga im LIVE-STREAM gezeigt! So können auch alle Anhänger:innen, die keinen Fernseher zuhause stehen haben, Fußball einfach empfangen.

Der kostenlose LIVE-STREAM um heute die 2. Bundesliga zu verfolgen: So seht ihr Magdeburg - Düsseldorf heute live

Wir schauen uns als erstes den LIVE-STREAM von Sport1 an - und der ist im Internet ebenso kostenlos wie im TV! Ihr müsst dafür einfach nur tv.sport1.de aufrufen, ohne euch irgendwo registrieren oder anmelden zu müssen!

Zusätzlich gibt es natürlich auch eine Sport1-App: Mithilfe dieser könnt ihr das LIVE-Programm natürlich ebenfalls sehen. Diese gibt es sowohl für Play Store, als auch im App Store - ihr könnt also auf dem Handy, dem Tablet etc. das Spiel zwischen Aufsteiger Magdeburg und Fortuna Düsseldorf live verfolgen.

Sport1, Sky oder DAZN? Die Übertragung der 2. Bundesliga und von Magdeburg vs. Düsseldorf

Das Spiel ist also kostenlos im Stream bei Sport1 zu sehen, alternativ geht das aber auch bei Sky: Seit einigen Wochen ist hierfür WOW die richtige Adresse - das ehemalige Sky Ticket wurde nämlich umbenannt, ohne dass sich großartig etwas geändert hat.

Allerdings gab es doch eine große Änderung, die erst seit wenigen Tagen bekannt ist: Die Streamingdienste DAZN und Sky haben für Neukund:innen jetzt ein Kombi-Angebot im Programm: 38,99 Euro pro Monat kostet diese im Kombi-Abo, womit man alle Bundesligaspiele samstags sowie alle Spiele der 2. Bundesliga live und in der Konferenz sehen - also alles, was auf Sky läuft. Auf DAZN sind dafür die Freitag- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die Champions League inklusive Konferenz zu sehen - und vieles mehr.

Sky, Sport1, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links, um Magdeburg, Düsseldorf, die Bundesliga und 2. Bundesliga zu sehen

FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf: Das sind heute die Aufstellungen der 2. Bundesliga

Etwa eine Stunde vor Anpfiff werden an dieser Stelle die offiziellen Aufstellungen der beiden Vereine eingetragen, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein.

So wird 1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf im TV und LIVE-STREAM übertragen

TV Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Free-TV: Sport1 LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket Sport1 LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube