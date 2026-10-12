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Manuel Neuer Jonas UrbigGetty Images
Nino Duit

Macht es Vincent Kompany wie im Januar? Manuel Neuers Patzer könnte beim FC Bayern für ein Umdenken sorgen

Bundesliga
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Jonas Urbig glänzt im DFB-Team und Manuel Neuer steht nach seinem üblen Patzer gegen den FC Augsburg in der Kritik. Die Verantwortlichen des FC Bayern müssen nun Debatten um einen Machtwechsel im Tor moderieren. 

Kritische Fragen zu seinen Leistungen pariert Manuel Neuer seit jeher ähnlich leidenschaftlich wie Torschüsse. Kaum ein Profi gilt als derart Kritik-resistent wie die 40-jährige Torwartikone vom FC Bayern, kaum einer gibt Fehler so ungern zu wie er. Man denke nur an seinen Patzer bei Deutschlands 1:2-Pleite gegen Ecuador in der WM-Gruppenphase, der in seinen Augen auf gar keinen Fall ein solcher gewesen ist.

Diesmal aber hatte Neuer keine Wahl. Beim 2:2 gegen den FC Augsburg verschuldete er mit einem üblen Ballverlust den Münchner Rückstand nach nur acht Sekunden und damit gleichzeitig das schnellste Tor der Bundesligageschichte. "Das war ein blöder Fehler von mir", sagte Neuer. Jegliche Schuld von sich wies er immerhin beim zweiten Gegentor, als er einen durchaus komplizierten Schuss von Calvin Brackelmann genau vor die Füße des Torschützen Rodrigo Ribeiro parierte. Neuer wirkte dabei mindestens unglücklich, oder in seinen eigenen Worten: "Machtlos."

Seine eineinhalb Fehler gegen Augsburg passierten aus Neuers Sicht zu einem höchst unglücklichen Zeitpunkt. Denn sie geben den bereits vorab aufgekommenen Debatten um einen etwaigen Machtwechsel im Münchner Tor plötzlich eine ganz neue Dimension.

Jonas Urbig überzeugte bei seinen beiden Länderspiel-Einsätzen

Auslöser waren Jonas Urbigs starke Auftritte im DFB-Team. Obwohl der 23-Jährige in München nur Ersatzkeeper ist, bot ihn Bundestrainer Jürgen Klopp in zwei der vier Länderspiele auf. Urbig präsentierte sich fehlerlos, kassierte kein Gegentor und zeigte beim 0:0 in Griechenland sogar eine Glanzparade. Insgesamt hinterließ er einen besseren Eindruck als der vorläufige Stammkeeper Marc-Andre ter Stegen. Urbig ging als einer der großen Gewinner aus der Länderspielphase hervor, untermauerte seinen Status als Nummer eins der Zukunft und brachte sich auch für die Gegenwart in Stellung.

Ob das etwas an der Rangordnung beim FC Bayern ändert, wurde Trainer Vincent Kompany vor dem Augsburg-Spiel gefragt. "Es freut mich, dass er mit positiven Geschichten zurückkommt", erwiderte Kompany. "Aber wir haben uns für einen ganz deutlichen Weg entschieden mit Manu als Nummer eins und Jonas als Jungen, der auf dem Weg ist, auch irgendwann hoffentlich die Nummer eins für Bayern, aber auch für Deutschland zu werden."

Gestützt wurde Kompany bei diesen Aussagen von Neuers gutem Saisonstart. Bei seinen ersten fünf Einsätzen in dieser Spielzeit leistete sich Neuer keine folgenschweren Fehler, beim 7:0 gegen Union Berlin unmittelbar vor der Länderspielphase glänzte er sogar. Nun stellt sich die Situation jedoch anders dar. Für einen Machtwechsel spricht plötzlich nicht mehr nur Urbigs Topform. Sondern auch Neuers Patzer.

Ungeachtet seines ordentlichen Saisonstarts wurden sofort Erinnerungen wach an Neuers Unsicherheiten der vergangenen Monate. Der üble Ballverlust gegen Arda Güler beim Champions-League-Duell mit Real Madrid im April, damals übrigens ebenfalls nach wenigen Sekunden. Die fünf Gegentore aus sechs Schüssen beim darauffolgenden 4:5 gegen Paris Saint-Germain. Dazu natürlich die eingangs erwähnte Szene beim WM-Spiel gegen Ecuador.

imago-sport-1084374408.jpgIMAGO

Max Eberl: "Bis jetzt geht der Plan auf, den wir im Kopf haben"

Die Münchner Verantwortlichen versuchten in Augsburg, die aufflammende Debatte umgehend zu ersticken. Kompany mache sich keine Sorgen um Neuer: "Wenn das jetzt einem 20-jährigen Torwart passiert, dann hast du als Trainer ein bisschen Arbeit. Aber Manu ist genauso alt wie ich. Der weiß, wie er damit umgehen muss." 

Auch Klubpatron Uli Hoeneß und Präsident Herbert Hainer stärkten den Keeper. Laut Sportvorstand Max Eberl gebe es an der Rangordnung "überhaupt nichts zu rütteln", gleichzeitig betonte er: "Dass sich Jonas Urbig, obwohl wir einen Welttorhüter wie Manuel Neuer bei uns haben, so entwickelt hat, jetzt schon diese Stellung, diese Erfahrung und diese Spiele gemacht hat, ist außergewöhnlich. Bis jetzt geht der Plan auf, den wir im Kopf haben."

Der Plan bei Urbigs Verpflichtung Anfang 2025 sah bekanntlich vor, dass Neuer Stammkeeper bleibt, Urbig aber regelmäßig Einsätze bekommt. So kam es auch: 34 bisher, zwei davon in dieser Saison. Vergangenen Sommer verlängerte Neuer abermals um ein Jahr, es dürfte sein letztes sein, ehe ihn Urbig beerbt. Auf jeden Fall kein Teil von Eberls Plan waren jedoch öffentliche Debatten über einen vorzeitigen Rollenwechsel - oder gar die Umsetzung eines solchen.

Wer steht gegen Stavanger im Tor? Neuer hat eine "Vorahnung"

Nach Neuers Patzer sehen viele Fans und Beobachter aber den Zeitpunkt genau dafür gekommen. Der kicker startete unmittelbar nach Abpfiff eine Umfrage, wer beim Champions-League-Spiel gegen Viking Stavanger am Dienstag im Münchner Tor stehen sollte. Tausende Fans nahmen teil, wovon sich bemerkenswerte 86 Prozent für Urbig aussprachen (Stand Montagmorgen). Es ist anzunehmen, dass viele davon auch einen generellen Torwartwechsel befürworten würden.

Den bisherigen Erfahrungswerten bei der Rotation zwischen den beiden Keepern zufolge erscheint das Spiel gegen Stavanger wie ein klassisches Urbig-Spiel. "Ich habe eine Vorahnung", sagte Neuer in Augsburg kryptisch mit Blick auf die Startelf-Besetzung am Dienstag. Kompany wich einer entsprechenden Nachfrage aus. Sollte Urbig spielen und auch überzeugen, würde die Debatte die nächste Dimension erreichen.

Vielleicht denkt Kompany genau deshalb um. Laut kicker war es tatsächlich der ursprüngliche Plan, Urbig aufzustellen. Mittlerweile soll es aber Überlegungen geben, dass doch Neuer spielt, damit er sich direkt rehabilitieren kann. Dieses Vorgehen würde Erinnerungen wecken: Im Januar 2026 patzte Urbig kurioserweise ebenfalls gegen Augsburg. Kompany bot ihn beim darauffolgenden Spiel gegen die PSV Eindhoven erneut auf - und nun glänzte er.

Eines steht ungeachtet aller Debatten und Überlegungen jetzt schon fest: Solange Neuer aktiv ist, wird Urbig niemals in der Öffentlichkeit Ansprüche auf einen Stammplatz anmelden, sondern nur immerzu von der alltäglichen Arbeit mit Neuer schwärmen. Kampfansagen oder andere polarisierende Statements sind Urbig so fremd wie Neuer Schuldeingeständnisse.

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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