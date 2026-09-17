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Falko Blöding

"Macht auf mich ein bisschen den Eindruck eines Leichtgewichts": Englischer Ex-Nationalspieler zeifelt an Liverpool-Star Florian Wirtz

Premier League
Liverpool
F. Wirtz
Jürgen Klopp

Wärend Jürgen Klopp Florian Wirtz in Schutz nimmt, sieht ein englischer Ex-Nationalspieler beim Liverpool-Star ein großes Manko.

Der ehemalige englische Nationalspieler Gabriel Agbonlahor zweifelt daran, dass die Ehe zwischen Florian Wirtz und dem FC Liverpool noch eine Erfolgsgeschichte wird.

Als Grund dafür nannte der 39-Jährige Wirtz' Probleme, seine überragenden Fähigkeiten für die Reds auch in Zählbares umzumünzen. "Schauen wir uns seine Zahlen an", sagte Agbonlahor bei talkSPORT. "Ich weiß, dass es nicht allein um Statistiken geht, aber wir reden hier von fünf Toren und vier Assists in 37 Premier-League-Spielen!"

Wirtz wechselte im Sommer 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse mit der Empfehlung von 122 Scorerpunkten in 197 Partien von Bayer Leverkusen an die Anfield Road. Dort absolvierte er eine durchwachsene erste Saison und wartet auch in dieser Spielzeit unter dem neuen Trainer Andoni Iraola auf den großen Durchbruch.

Agbonlahor hat dazu eine Theorie: "Bei Aston Villa hatten wir damals einen Spieler - ich werde seinen Namen nicht nennen -, der im Training der beste Mann auf dem Platz war. In den Fünf-gegen-Fünf-Spielen bekam man ihn nicht in den Griff, er war der Beste. Dann ging es aber in die Elf-gegen-Elf-Spiele und er konnte nicht liefern." Das sei bei Wirtz auch der Fall: "Jetzt schaue ich mir Wirtz an und glaube: Im Training ist er definitiv der beste Spieler, aber er macht auf mich ein bisschen den Eindruck eines Leichtgewichts."

In der Vorwoche bei Liverpools 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid in der Champions League habe es der deutsche Nationalspieler "besser gemacht und ein paar tolle Pässe in die Tiefe gespielt". Es folgte ein deutlich schwächerer Auftritt in der Liga bei der Nullnummer gegen Fulham und Agbonlahor vermisst den Killerinstinkt im Vergleich zu anderen PL-Stars auf seiner Position im offensiven Mittelfeld: "Er braucht diesen Hunger auf Tore, den Rayan Cherki hat, den Cole Palmer hat und den Martin Ödegaard jetzt hat. Bruno Fernandes auch."

Agbonlahor, dem in 322 Einsätzen in der Premier League 73 Treffer gelangen, zog auch einen Vergleich zu seiner eigenen Zeit als Profi im englischen Oberhaus: "Wenn du auf der 10 spielst, ist das eine tolle Sache. Ich habe da ein paarmal für Villa gespielt und ich habe es geliebt. Du kannst dich frei bewegen, hast den Ball oft und kannst Dinge initiieren. Er muss eine Menge mehr liefern, als er es im Moment tut."

Jürgen Klopp nimmt Florian Wirtz in Schutz

In dieser Saison wartet Wirtz noch auf seinen ersten Treffer. Ein magerer Assist steht für den 23-Jährigen nach fünf Pflichtspielen zu Buche. Dazu ist Wirtz laut WhoScored mit 53 Ballverlusten der Spieler in der Premier League, der in dieser Saison am häufigsten die Kugel verlor.

Liverpool v Fulham - Premier League 2026/27Getty Images

Wirtz' Situation war auch Thema bei der Pressekonferenz des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp am Donnerstag. Der ehemalige Liverpool-Coach erklärte, man müsse "davon wegkommen, dass man besondere Szenen von ihm sehen will". Sein Ansatz sei eher: "Man muss damit zufrieden sein, dass ein Flo Wirtz ein Spiel spielt, in dem er alles gegeben hat, aber keine Torbeteiligung hatte. Einfach dem Jungen das Gefühl geben: Das war heute mehr als in Ordnung. Das hat uns als Mannschaft geholfen. Wir haben 1:0 oder 2:0 gewonnen."

Stattdessen bringe es wenig, wenn "dann alle Experten dasitzen und diskutieren, warum er immer noch nicht funktioniert hat. (...)" Klopp nominierte den WM-Teilnehmer (45 Länderspiele, 11 Tore) für die zweite Hälfte der anstehenden Länderspiele gegen Serbien und Griechenland Anfang Oktober.

Bei Liverpools 3:1-Sieg am Dienstagabend gegen Tottenham Hotspur in der dritten Runde des Carabao Cups erhielt Wirtz eine Verschnaufpause und stand nicht im Kader. Am Sonntag wird er im Ligaspiel gegen Bournemouth wieder in der Startformation erwartet.

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Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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