So sehen Sie Lyon gegen Lillestroem mit einem VPN

Möchten Sie Ihren gewohnten Streamingdienst mit mehr Sicherheit nutzen oder aus einer anderen Region der Welt darauf zugreifen, in der Geoblocking greifen könnte? Dabei kann ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) helfen.

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. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone oder Tablet). Serverstandort wählen. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Mit dem Server verbinden . Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Offiziellen Sender aufrufen. Besuchen Sie die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte hält.

Anmelden & Stream finden. Erstellen Sie ein Konto beim offiziellen Sender oder melden Sie sich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Spielvorschau

Europa League - Spielwoche 5 26. Nov. 2026 - 15:00 Groupama Stadium

Lyon empfängt Lillestroem am Donnerstag, 26. November, im Groupama Stadium zum Europa-League-Spiel. Anstoß ist um 21 Uhr Ortszeit.

Die Gastgeber gehen nach dem 1:0-Sieg am Samstag in Lille mit Rückenwind in die Partie. Das Ergebnis beendete eine schwierige Phase mit zwei Niederlagen in Folge und gab Carlos Vicens zum richtigen Zeitpunkt Auftrieb.

Lyon steht in der Europa-League-Tabelle auf Platz 13. In der Ligaphase gibt es also noch einiges zu tun. Im vorherigen Europapokalspiel, das Anfang dieses Monats stattfand, spielte die Mannschaft 1:1 gegen Real Sociedad.

Lillestroem reist unter Hans Erik Oedegaard in guter Form aus dem nationalen Wettbewerb nach Frankreich. Am Sonntag gewann die Mannschaft in der Eliteserien auswärts bei Sarpsborg 08 mit 2:0. Es war ihr dritter Ligasieg in Folge.

Auf europäischer Ebene hatte es die norwegische Mannschaft schwerer. Ihr letztes Europa-League-Spiel verlor sie mit 0:1 gegen Viktoria Pilsen und steht in der Tabelle auf Platz 34.