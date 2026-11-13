Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League C
team-logoLuxemburg
Stade de Luxembourg
team-logoEstland
Ansehen auf DAZN
Unterstützt von

Luxemburg vs. Estland heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Luxemburg - Estland
Luxemburg
Estland
UEFA Nations League C

In der UEFA Nations League C spielt Luxemburg gegen Estland. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

Möchten Sie mit höherer Sicherheit auf Ihren gewohnten Streaming-Dienst zugreifen, oder aus einem anderen Teil der Welt, in dem Sie möglicherweise auf Geo-Blockaden stoßen? Hier ist ein Virtual Private Network (VPN) äußerst praktisch.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Holen Sie sich ein zuverlässiges VPN. Wählen Sie einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät (PC, Handy, Tablet) herunter.
  • Wählen Sie den Serverstandort. Wählen Sie einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.
DeutschlandDAZN
BelgienDAZN
ÖsterreichDAZN
SchweizDAZN
LuxemburgRTL 2
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Sender. Gehen Sie auf die Website oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Luxemburg vs. Estland: Anstoßzeit

crest
UEFA Nations League C - Spielwoche 5
Stade de Luxembourg

Im Stade de Luxembourg empfängt die luxemburgische Nationalmannschaft Estland zum Nations-League-Duell der Gruppe 4 in Liga C. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplatzierung.

Luxemburg steht nach einer schwierigen Phase unter Druck. Drei Niederlagen in den letzten drei Pflichtspielen haben das Team von Trainer Jeff Strasser auf den letzten Tabellenplatz der Gruppe gedrückt.

Estland reist dagegen mit deutlich mehr Rückenwind an. Die Mannschaft von Trainer Jurgen Henn ist in der laufenden Nations-League-Kampagne ungeschlagen und belegt Rang zwei der Gruppe.

Das direkte Duell aus dem Hinspiel Anfang Oktober endete 1:0 für Estland. Luxemburg braucht diesmal eine Reaktion auf heimischem Boden.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Stream.

Themen der Woche: Was war bei Luxemburg und Estland los?

Luxemburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, null Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einem 0:2 gegen Bulgarien. Zuvor hatte Luxemburg auch gegen Island mit 0:3 verloren. In den fünf Spielen erzielte das Team zwei Treffer und kassierte acht Gegentore.

Estland weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen Island. Davor hatte Estland Luxemburg mit 1:0 besiegt. Die Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen drei Tore und ließ nur einen Gegentreffer zu.

LUX

LUX - Form

ALB
S0-1
BGR
S1-2
ISL
N0-3
EST
N1-0
BGR
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
3/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
EST

EST - Form

LTU
S1-0
ISL
U1-1
BGR
U0-0
LUX
S1-0
ISL
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Luxemburg vs. Estland: Aufstellungen

Luxemburg vs Estland Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Strasser

Luxemburg vs. Estland: Form

LUX

LUX - Form

ALB
S0-1
BGR
S1-2
ISL
N0-3
EST
N1-0
BGR
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
3/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
EST

EST - Form

LTU
S1-0
ISL
U1-1
BGR
U0-0
LUX
S1-0
ISL
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Luxemburg vs. Estland: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

LuxemburgUnentschiedenEstland
0
1
3
UEFA Nations League C
Estland badge
Estland
EST
1
Luxemburg badge
Luxemburg
LUX
0
END
WM-Qualifikation
Luxemburg badge
Luxemburg
LUX
0
Estland badge
Estland
EST
2
END
WM-Qualifikation
Estland badge
Estland
EST
4
Luxemburg badge
Luxemburg
LUX
0
END
Freundschaftsspiele
Luxemburg badge
Luxemburg
LUX
1
Estland badge
Estland
EST
1
END
1Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/4

Luxemburg vs. Estland: Die Tabellen

Grp. 4

#PSUNTG+/-PktForm
1
IslandIslandISL
422071+68
U
S
S
U
2
EstlandEstlandEST
413021+16
U
S
U
U
3
BulgarienBulgarienBGR
411235-24
S
N
U
N
4
LuxemburgLuxemburgLUX
410327-53
N
N
N
S
Aufstieg
Play-offs Aufstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen