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Luxemburg vs. Estland: Anstoßzeit

UEFA Nations League C - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Stade de Luxembourg

Im Stade de Luxembourg empfängt die luxemburgische Nationalmannschaft Estland zum Nations-League-Duell der Gruppe 4 in Liga C. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenplatzierung.

Luxemburg steht nach einer schwierigen Phase unter Druck. Drei Niederlagen in den letzten drei Pflichtspielen haben das Team von Trainer Jeff Strasser auf den letzten Tabellenplatz der Gruppe gedrückt.

Estland reist dagegen mit deutlich mehr Rückenwind an. Die Mannschaft von Trainer Jurgen Henn ist in der laufenden Nations-League-Kampagne ungeschlagen und belegt Rang zwei der Gruppe.

Das direkte Duell aus dem Hinspiel Anfang Oktober endete 1:0 für Estland. Luxemburg braucht diesmal eine Reaktion auf heimischem Boden.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zu Übertragung, Anstoßzeit und Stream.

Themen der Woche: Was war bei Luxemburg und Estland los?

Luxemburg kommt mit einer Bilanz von zwei Siegen, null Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Die jüngste Begegnung endete mit einem 0:2 gegen Bulgarien. Zuvor hatte Luxemburg auch gegen Island mit 0:3 verloren. In den fünf Spielen erzielte das Team zwei Treffer und kassierte acht Gegentore.

Estland weist aus den letzten fünf Partien zwei Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage auf. Das jüngste Spiel endete 0:0 gegen Island. Davor hatte Estland Luxemburg mit 1:0 besiegt. Die Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen drei Tore und ließ nur einen Gegentreffer zu.

Luxemburg vs. Estland: Aufstellungen

Luxemburg vs. Estland: Form

Luxemburg vs. Estland: Bilanz direkte Duelle

Luxemburg vs. Estland: Die Tabellen