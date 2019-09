Luxemburg vs. Serbien: LIVE-STREAM, TV, Aufstellungen, Highlights - so wird die EM-Qualifikation übertragen

Serbien steht beim Gastspiel in Luxemburg unter Druck. Die EM-Qualifikation heute live in TV und LIVE-STREAM sehen. Goal verrät, wie das geht.

Nach vier Spielen hat nur vier Punkte auf dem Konto. Nun muss beim Gastspiel der EM-Qualifikation in ein Dreier her. Anpfiff ist am Dienstagabend um 20.45 Uhr.

Luxemburg steht, und das ist eine dicke Überraschung, vor diesem Spiel noch vor den Serben. Mit vier Zählern hat der Underdog die Erwartungen bereits übertroffen und hat sogar die Chance, das Fußballwunder zu schaffen.

Auf der Gegenseite herrscht große Tristesse bei den Serben um Real-Star Luka Jovic. Einzig gegen Litauen konnte man einen klaren Sieg einfahren, gegen (2:4) und die (1:5) gab es dagegen herbe Packungen.

Luxemburg vs. Serbien, die EM-Qualifikation heute live im Stream und im TV sehen: Goal verrät, wie das Duell der beiden Nationen heute live übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch alle Details zur Partie sowie die Aufstellungen.

Luxemburg vs. Serbien: Die EM-Qualifikation heute auf einen Blick

Duell Luxemburg vs. Serbien Wettbewerb EM-Qualifikation, Gruppe B Datum Dienstag, 10. September | 20.45 Uhr Ort Josy-Barthel-Stadion, Luxemburg Zuschauer 8.125 Plätze

Luxemburg vs. Serbien: Die Aufstellungen in der EM-Qualifikation

Aufstellung Luxemburg:

Moris - Gerson, Chanot, Carlson - Rodrigues, Thill, Barreiro, Jans - Thill - Deville, Sinani.

Aufstellung Serbien:

Dmitrovic - Rukavina, Spajic, Maksimovic, Kolarov - Lukic, Milivojevic - Katai, Milinkovic-Savic, Ljajic - Mitrovic

Luxemburg vs. Serbien heute im LIVE-STREAM sehen: Die EM-Quali live auf DAZN

Luxemburg vs. Serbien wird am Dienstagabend in voller Länge im Internet zu sehen sein. DAZN, der Streamingdienst aus dem Münchner Norden zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten des EM-Qualispiels auf seinem Kanal.

Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff in Luxemburg, kurz davor sind die zuständigen Kollegen bereits vor Ort, um die Ausgangslage zu schildern. Wie wir wissen: Für Serbien geht es um viel.

Luxemburg vs. Serbien heute live im TV verfolgen - geht das?

Luxemburg vs. Serbien ist mit Sicherheit nicht der große Leckerbissen, doch es geht um viel. Die serbischen Fans hoffen darauf, ihre Mannschaft siegen zu sehen. Ob Serbien in Luxemburg einen Dreier einfahren kann, kann heute nicht live im TV angesehen werden.

Das liegt daran, dass weder das Free-TV noch der Pay-TV-Sender Sky die vollen 90 Minuten in ihrem Rechtepaket integriert haben.

Mit nur wenigen Handgriffen ist es Euch dennoch möglich, die ganze Partie auf einem TV-Bildschirm zu sehen. Das funktioniert mit einem LIVE-STREAM, den Ihr ohne weitere Schwierigkeiten auf das TV-Gerät projizieren könnt.

Welchen LIVE-STREAM zu Luxemburg vs. Serbien es gibt und wie er funktioniert, das habt Ihr im oberen Abschnitt erfahren.

Luxemburg vs. Serbien: Der Ergebnis-Ticker

Im TV laufen die 90 Minuten zwischen Luxemburg und Serbien nicht und auch der LIVE-STREAM von DAZN zum wichtigen Gruppenspiel kommt nicht infrage? Dann solltet Ihr ausweichen und die ganze Begegnung am besten im LIVE-TICKER verfolgen.

Solch einen hat Goal zur Verfügung, denn die Qualifikationsbegegnung wird vom Kollegen durchweg begleitet. Hier gibt es alle wichtigen Personalien, Tore und Karten blitzschnell.

Tore, Karten, Auswechslungen - hier gibt es ab etwa 30 Minuten vor dem Anpfiff alle Informationen im LIVE-TICKER zu Luxemburg vs. Serbien.

Luxemburg vs. Serbien im LIVE-STREAM und im TV: Die Übertragung der EM-Qualifikation im Überblick

Luxemburg vs. Serbien: Die Tabelle der Gruppe B in der EM-Qualifikation