Der FC Bayern trennt sich von einem seiner Top-Talente. Der deutsche Rekordmeister gibt Juniorennationalspieler Wisdom Mike an Club Brügge ab. Der 17 Jahre alte Offensivspieler, der 2022 aus der Jugend von Borussia Mönchengladbach nach München gekommen war, unterschreibt bei den "Blau-Schwarzen" einen Vertrag bis 2029.

Die Ablösesumme soll fünf Millionen Euro plus Boni betragen, die Bayern haben sich Medienberichten zufolge keine Rückkaufoption gesichert. Allerdings würden sie bei einem möglichen Weiterverkauf beteiligt.

"Weezy hat sich bei uns kontinuierlich weiterentwickelt, feierte nur zwei Tage nach seinem 17. Geburtstag sein Profidebüt und wurde zum deutschen Juniorennationalspieler. Neben seinen sportlichen Qualitäten zeichnet ihn sein toller Charakter aus", sagte Sportdirektor Christoph Freund.

Mike bestritt für die deutsche U15, U16 und U17 insgesamt 15 Länderspiele (fünf Tore) und kam für die Bayern-Profis auf fünf Einsätze. Auch außerhalb des Platzes engagierte er sich innerhalb des Klubs und leistete seinen Freiwilligendienst im Spitzensport im Verein.