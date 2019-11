Lukas Podolski strebt offenbar Wechsel nach Polen an

Lukas Podolski könnte sich zum Ende seiner Karriere hin noch einen letzten großen Traum erfüllen und von Vissel Kobe zu Gornik Zabrze wechseln.

Lukas Podolski könnte sich zum Ende seiner Karriere hin noch einen letzten großen Traum erfüllen und im Januar von zu seinem Heimatverein Gornik Zabrze wechseln. Wie die polnische Zeitung Przeglad Sportowy erfahren haben will, steht der Weltmeister von 2014 in Verhandlungen mit dem polnischen Erstligisten.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Mein großer Traum ist es, irgendwann meine Fußballer-Karriere bei Gornik zu beenden", wird Podolski auf seiner eigenen Homepage zitiert: "Gornik Zabrze ist mein Verein in der polnischen Heimat. Jedes Jahr, wenn ich meine Familie in Oberschlesien besuche, kehre ich gerne auf ein Schwätzchen ein bei meinen Freunden und Bekannten."

Die Ankündigung hatte der Klub jedoch nach Angaben des polnischen Blattes bereits ad acta gelegt, weil Podolski selbst seine Wunschvorstellung von seinem Karriereende entschärft hatte. "Ich sage nicht nein, aber das hängt von vielen Faktoren ab", hatte Podolski erst kürzlich der Boulevardzeitung Super Express gesagt.

Podolskis Zukunft in ungewiss - Rückkehr zum ?

Podolskis Vertrag bei Vissel Kobe läuft Ende Januar aus, anschließend könnte der 34-Jährige ablösefrei wechseln. "Bisher ist noch kein Verantwortlicher des Klubs auf mich zugekommen. Von daher wird meine Zeit in Japan am Jahresende wahrscheinlich vorbei sein", sagte Podolski bereits Mitte Oktober der Bild am Sonntag.

In diesem Rahmen hatte der ehemalige Nationalspieler auch erklärt, noch einmal für den 1. FC Köln auflaufen zu wollen: "Ich habe immer gesagt und bleibe dabei, dass es für mich eine Herzensangelegenheit wäre, noch einmal für den FC zu spielen", sagte Podolski vor gut einem Monat. Dazu gehörten aber immer zwei Seiten, damit es passe: "Das war in der Vergangenheit leider anders."

Für die Domstädter lief Podolski von 2003 bis 2006 und von 2009 bis 2012 auf. In seiner Karriere spielte er außerdem für den FC Bayern, den , und Istanbul, ehe er 2017 nach Japan wechselte.

Bei Kobe verpasste er aufgrund einer schweren Grippe und und einer Operation am Ohr einen Großteil der aktuellen Saison und kommt bis dato auf lediglich zehn Einsätze. Erst Mitte Oktober kehrte er in den Kader der von Thorsten Fink trainierten Mannschaft zurück