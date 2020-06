Luis Suarez gratuliert dem FC Liverpool zum langersehnten Meistertitel: "Ich freue mich sehr für Euch"

Mit Luis Suarez und Fernando Torres haben gleich zwei ehemalige Reds-Stürmer dem FC Liverpool zum langersehnten Meistertitel gratuliert.

Stürmer Luis Suarez hat dem und seinem ehemaligen Teamkollegen Jordan Henderson zum ersehnten Meistertitel nach einer 30-jährigen nationalen Durststrecke gratuliert. "Jordan und alle anderen Liverpooler Spieler - ich freue mich sehr für Euch und Eure Familie sowie für die Menschen, die in Liverpool arbeiten, und die Liverpool-Fans", sagte Suarez gegenüber LFCTV.

Zwischen 2011 und 2014 stand der 33-Jährige beim englischen Meister unter Vertrag und spielte dort für drei Jahre an der Seite von Reds-Kapitän Henderson. "Ich hoffe, Ihr genießt diese Zeit, denn es ist großartig für die Liverpooler Fans", betonte Suarez im vereinseigenen TV-Sender des FC Liverpool: "Ihr seid die Champions!"

Torres über Liverpools Meistertitel: "Ein unglaublicher Kader, ein großartiger Manager"

Doch der uruguayische Nationalstürmer, der inzwischen beim auf Torejagd geht, ist nicht der einzige Spieler, der nach dem Titelgewinn Glückwünsche an seinen Ex-Verein sendete. Auch Fernando Torres, der zwischen 2007 und 2011 für die Reds spielte, wandte sich in einem Instagram-Beitrag an die Liverpooler Meistermannschaft.

"Herzlichen Glückwunsch an alle beim FC Liverpool zum Gewinn der Premier League. Ein unglaublicher Kader, ein großartiger Manager, großartiges Personal", schreibt Torres in den sozialen Medien. "Meine aufrichtigen Glückwünsche an jeden einzelnen Unterstützer. Ihr habt so lange gewartet und endlich gehört Euch die gewünschte Trophäe. Sehr verdient", so der 36-Jährige.