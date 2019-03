Luis Figo: "Sergio Ramos hätte es verdient, den Ballon d'Or zu gewinnen"

Zuletzt gewann im Jahr 2006 ein Defensivspieler den Ballon d'Or. Luis Figo findet, dass mit Sergio Ramos nun ein weiterer den Titel verdient hätte.

-Legende Luis Figo hat seine Meinung zur Verleihung des Ballon d'Or kundgetan und verraten, dass in seinen Augen Real Madrids Kapitän Sergio Ramos ein würdiger Sieger gewesen wäre.

"Es ist doch klar, dass Sergio Ramos es verdient hätte, den Ballon d'Or zu gewinnen", sagte der Ex-Real-Akteur im Gespräch mit der spanischen Marca. Ramos holte im Jahr 2018 seinen dritten CL-Titel in Folge und gilt als einer der besten Innenverteidiger weltweit.

Grund für einen möglichen Ballon-d'Or-Verleih sei für Figo der Fakt, dass es Ramos als Defensivspieler deutlich schwerer habe, eine solche Auszeichnung zu gewinnen. "Für einen Verteidiger ist es ungefähr so schwer wie für einen Torhüter. Fabio Cannavaro hat es im Jahr 2006 dennoch geschafft", so Figo weiter.

Ramos-Kollege Modric gewann 2018 den Ballon d'Or

Im Jahr 2018 sicherte sich Ramos' Kollege Luka Modric die begehrte Auszeichnung und sorgte damit für eine Überraschung, schließlich waren die Jahre zuvor immer Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo zum Sieger gekürt worden.

Dass ein Defensivspieler diese Trophäe gewinnt, hänge laut Figo aber von der Saison und dem passenden Augenblick ab, wobei natürlich natürlich auch die Qualitätsfrage eine Rolle spiele. "Natürlich muss Ramos diese Trophäe also gewinnen", stellte der ehemalige portugiesische Nationalspieler erneut klar.

Angefangen von dem frühen Aus bei der WM 2018 in läuft es allerdings bei in dieser Saison so gar nicht für den Innenverteidiger. In der ereilte die Königlichen gegen das frühe Aus im Achtelfinale. Im Pokal (Aus gegen Erzrivale Barcelona) und in der Liga ist man zudem ebenfalls ohne Chance auf einen Titel.

Figo wechselte vom zu Real Madrid

Figo selbst sorgte mit seinem Wechsel vom FC Barcelona zu den Blancos einst für große Diskussionen. "Wenn man so eine Chance nutzt, dann geht man immer davon aus, dass es gut für einen ist. Ich wollte mich in jeder Hinsicht verbessern: ökonomisch, beim Prestige und im Hinblick auf Titel", erklärte Figo nun, warum er diesen Schritt damals wagte.

Im Jahr 2000 überwies Real rund 60 Millionen Euro für den Portugiesen. Zeit seiner Karriere wurde Figo einmal zum Weltfußballer und einmal zu Europas Fußballer des Jahres gewählt.